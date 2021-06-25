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ФАС проконтролирует соблюдение индексации тарифов на ЖКУ в среднем на 3,3% с 1 июля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проконтролирует соблюдение допустимой индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), которая не должна превысить 4%, в среднем по стране она составит 3,3%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФАС.В источнике

С чего всё началось

Всё идет по планке: тарифы на ЖКУ с 1 июля вырастут в пределах 3,3%

По прогнозу социально-экономического развития РФ, в 2021 году средний размер индексации тарифов ЖКХ не должен превысить 4%. Фактический же рост с 1 июля по стране составит меньше — 3,3%, сообщили «Известиям» в ФАС.
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