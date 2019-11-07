Экономика

КоммерсантъКоммерсантъФАС проведет проверку из-за повышения цен на гречку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила обращение от Российского союза мукомольных и крупяных предприятий о росте цен на гречку, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления контроля АПК ФАС Анну Мирочиненко.
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с чего всё началось

ФАС получила жалобу о росте цен на гречиху

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует провести проверки производителей и переработчиков гречихи после получения обращения о росте цен на нее в России, сообщила РИА Новости начальник управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анна Мирочиненко.
РИА Новостивчера в 05:19

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ФАС проведет проверку из-за повышения цен на гречку

Коммерсантъвчера в 08:39

ФАС проверит информацию о росте цен на гречку

РЕН ТВвчера в 08:18

ФАС проверит информацию о росте цен на гречку

РБКвчера в 05:37

ФАС проведет проверки по гречихе

Известиявчера в 05:52

Мельники пожаловались в ФАС на рост цен на гречку

Говорит Москвавчера в 05:43

ФАС проведет проверки в связи с обращением о росте цен на гречку

ТАССвчера в 07:40

ФАС получила жалобу о росте цен на гречиху

РИА Новостивчера в 05:19
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Политика

Макрон представил три сценария развития России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23
Происшествия

В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель

Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
РБК вчера в 19:47
Общество

Производители молока просят правительство помочь с навозом

Вопросы маркировки молочной продукции и другие предложения бизнеса будут рассматриваться на рабочих группах в правительстве, которые занимаются регуляторной гильотиной, в них входят в том числе и представители Союзмолока, сообщила директор департамента регуляторной политики правительства Екатерина Салугина-Сороковая.
Ведомости вчера в 16:30
Шоу-бизнес

Константин Богомолов назвал Ксению Собчак «верблюдом»

Богомолов считает свою супругу «прекрасным верблюдом», которого не собирается переделывать в «арабского жеребца».
Слово и Дело вчера в 03:24
Политика

Экс-депутат Рады заявил о возможном энергетическом коллапсе на Украине

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что Украину ждет энергетический коллапс, если Россия прекратит транзит газа.
РБК 00:09
Общество

Гороскоп на 8 ноября: у Дев есть шанс найти вторую половинку

Проведите трансформацию своей рабочей деятельности, а внутри семьи старайтесь найти компромиссы, которые устроили бы всех.
Primpress.ru вчера в 21:09
Происшествия

Более 100 сотрудников «Ленты» отравились в Петербурге

Газета.Ru вчера в 15:31
Хоккей

Овечкин оформил дубль в матче «Вашингтон» – «Флорида»

Дубль в составе победителей оформил россиянин Александр Овечкин. Также на счету капитана "Вашингтона" одна голевая передача.
Вести.Ru вчера в 21:55
Политика

Путин и Токаев встретились в Омске

В Омске состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
REGNUM вчера в 09:52
Гаджеты

Специалисты Роскачества выявили нового лидера в рейтинге смартфонов

В рейтинге лучших устройств определился новый лидер. Им стала модель iPhone 11 Pro Max.
Экономика сегодня 00:00
Общество

Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала

Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми.
Известия вчера в 17:47
Происшествия

Стая бродячих собак напала на ребёнка в Красноярске

REGNUM вчера в 19:09
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери

Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Армия и оружие

В Киеве призвали готовиться к партизанской войне с Россией

Вторым шагом, отметил он, должна стать «территориальная оборона».
ФАН вчера в 08:34
Здоровье

Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде болезней

Специалист диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какими полезными свойствами для организма человека обладает хурма и кому стоит воздержаться от её употребления, сообщает издание "Вечерняя Москва".
Ugpressa.ru 06 ноября в 08:58
Общество

Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»

Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
Интерфакс вчера в 11:20
Гаджеты

Xiaomi Mi Note 10 порадовал не только камерой

Смартфон выйдет под названием Xiaomi Mi Note 10 в Европе с 15 ноября по цене 549 евро за версию с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти.
iXBT.com вчера в 22:41
Политика

ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма

Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.
Газета.Ru вчера в 20:14
Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках

Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования застройщиками на 1-2,2 процентных пункта, минимальная ставка по данному продукту составит 7,1%. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
ТАСС вчера в 08:23
Игры

Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии

Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform 05 ноября в 13:53
Армия и оружие

Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Известия вчера в 15:58
Транспорт

Начинается продажа билетов на поезда в Крым

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Общество

Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть

Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40
Происшествия

Женщина и четверо детей отравились угарным газом под Саратовом

Известия вчера в 23:45
Политика

Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза

Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
РБК вчера в 22:38
Общество

Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур

Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия вчера в 19:30
Общество

В Китае установили «комендантский час» для подростков-геймеров

ТАСС вчера в 09:19
Музыка

Определены песни, которые не надоедает слушать до конца

Слово и Дело вчера в 19:12
Общество

Росгидромет определил самый пыльный город России

Известия вчера в 16:40
Армия и оружие

Пентагон: США признали отставание от России по гиперзвуковому оружию

Газета.Ru вчера в 23:49
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