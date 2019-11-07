Общество
КоммерсантъФАС проведет проверку из-за повышения цен на гречку
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила обращение от Российского союза мукомольных и крупяных предприятий о росте цен на гречку, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления контроля АПК ФАС Анну Мирочиненко.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует провести проверки производителей и переработчиков гречихи после получения обращения о росте цен на нее в России, сообщила РИА Новости начальник управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анна Мирочиненко.РИА Новости05:19
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Футбол
Представлена форма сборной России по футболу на Евро-2020
Сборная России по футболу представила комплект новой игровой формы, в которой команда будет выступать на чемпионате Европы-2020.
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
Экономика
США и Китай договорились о поэтапной отмене санкций
Министерство торговли Китая сообщило, что между КНР и США была достигнута договоренность о поэтапной отмене взаимных санкций, что позволит странам закончить торговую войну.
Общество
Арестованные картины Ананьевых нашли на складе в Подмосковье
Полотна были арестованы по делу о взыскании убытков в размере 282,2 млрд руб. Издание Forbes уточняет, что склад, в котором хранились картины, находится возле Смоленского храма в селе Константиново.
Экономика
Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»
Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.
Транспорт
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.
Общество
Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счет граждан
Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного.
Политика
Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»
Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Хоккей
Сборные России и Финляндии начали первый матч Кубка Карьяла
В Хельсинки стартовал матч Кубка Карьяла между сборной Финляндии и национальной командой России.
Армия и оружие
Шойгу проинспектировал горную бригаду в Кызыле
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал горную бригаду в Кызыле во время своей рабочей поездки в войска Центрального военного округа.
Футбол
Копенгаген - Динамо Киев: по какому каналу и в какое время смотреть матч Лиги Европы (4 тур)
Ключевой матч состоится в группе «B» Лиги Европы: датский «Копенгаген» сыграет дома с украинским «Динамо Киев».
Футбол
Экс-капитан «Зенита» Вернидуб сменил Ташуева в солигорском «Шахтёре»
В качестве футболиста Юрий выступал на Украине и в Германии, а в конце карьеры защищал цвета «Зенита», где был капитаном.
Политика
Аваков назвал дату и время начала разведения сил в Петровском
Якщо все буде добре, завтра о 12 — початок розведення! pic.twitter.com / 3UyGkaPIyc — Arsen Avakov (@ AvakovArsen) 7 ноября 2019 г. Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что не верит в эффективность разведения войск и достижения "хорошего мира" путем переговоров.
Общество
Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве
Коммунисты и представители других политических сил левого спектра отметили в четверг 102-ю годовщину Октябрьской революции митингом у памятника Карлу Марксу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.
Политика
Глава ФСБ сообщил о попытках Запада расшатать ситуацию в СНГ
Страны Запада все активнее пытаются расшатать внутреннюю ситуацию в странах СНГ, отметил директор ФСБ России Александр Бортников.
Политика
Захарова ответила на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление французского лидера Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО правдивым и отражающими суть.
Технологии
Росатом разрабатывает квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Часть денег (13,3 млрд рублей) будет выделена из федерального бюджета, еще 10,4 млрд рублей привлекут из внебюджетных источников, в том числе активов Росатома.
Футбол
ЦСКА в гостях сыграет с «Ференцварошем» в матче футбольной Лиги Европы
Футболисты ЦСКА сыграют в четвертом туре группового этапа Лиги Европы с венгерским "Ференцварошем".
Наука
Древние предки человека ходили по деревьям почти 12 млн лет назад
Немецкие ученые обнаружили неизвестного предка человека, который жил 11 миллионов лет назад.
Политика
Президенту Казахстана понравился Омск
Как сообщало ИА REGNUM, Касым-Жомарт Токаев приехал в Омск 7 ноября, чтобы поучаствовать в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на новостройки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках в рамках программы субсидирования с застройщиками.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала свою естественную красоту
Естественно, среди армии поклонников нашлись и те, кто, как обычно, решил бросить камень в огород Климовой, предложив в следующий раз снять фотосессию в шубе.
Политика
Ляшко и представитель Зеленского подрались в аэропорту
Гаджеты
AMD выводит на рынок 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X
Формально представив процессор Ryzen 9 3950X ещё в середине года, компания AMD сперва обещала начать продажи в сентябре, но к концу третьего квартала заявила, что новинка с 16 ядрами выйдет на рынок только в ноябре.
Футбол
Два фаната «Селтика» получили ранения в Риме перед матчем с «Лацио»
Два болельщика шотландского «Селтика» получили ранения в центре Рима перед сегодняшним матчем Лиги Европы с «Лацио».
Футбол
Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч с «Трабзонспором»
Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Трабзонспора».
Шоу-бизнес
Кристина Асмус из-за травли отказывается сниматься в постельных сценах
Актриса рассказала, что отказывается сниматься в постельных сценах после непрекращающейся травли, связанной с премьером фильма «Текст».
Общество
Минюст требует ликвидировать Совет тейпов ингушского народа
Организацию потребовали исключить из государственного реестра юрлиц. Ранее Минюст уже требовал приостановить деятельность совета.
Общество
Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку
Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить с должности.