Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует провести проверки производителей и переработчиков гречихи после получения обращения о росте цен на нее в России, сообщила РИА Новости начальник управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анна Мирочиненко.

с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила обращение от Российского союза мукомольных и крупяных предприятий о росте цен на гречку, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления контроля АПК ФАС Анну Мирочиненко.

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