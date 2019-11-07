Общество

КоммерсантъКоммерсантъФАС проведет проверку из-за повышения цен на гречку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила обращение от Российского союза мукомольных и крупяных предприятий о росте цен на гречку, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления контроля АПК ФАС Анну Мирочиненко.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось

ФАС получила жалобу о росте цен на гречиху

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует провести проверки производителей и переработчиков гречихи после получения обращения о росте цен на нее в России, сообщила РИА Новости начальник управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анна Мирочиненко.
РИА Новости05:19

Подробнее о событии

ФАС проведет проверку из-за повышения цен на гречку

Коммерсантъ08:39

ФАС получила жалобу о росте цен на гречиху

РИА Новости05:19

ФАС проведет проверки в связи с обращением о росте цен на гречку

ТАСС07:40

ФАС проведет проверки по гречихе

Известия05:52

Мельники пожаловались в ФАС на рост цен на гречку

Говорит Москва05:43

ФАС проверит информацию о росте цен на гречку

РБК05:37

ФАС проверит информацию о росте цен на гречку

РЕН ТВ08:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 12:10, Вашингтон
Футбол

Представлена форма сборной России по футболу на Евро-2020

Сборная России по футболу представила комплект новой игровой формы, в которой команда будет выступать на чемпионате Европы-2020.
RT на русском 12:00
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Экономика

США и Китай договорились о поэтапной отмене санкций

Министерство торговли Китая сообщило, что между КНР и США была достигнута договоренность о поэтапной отмене взаимных санкций, что позволит странам закончить торговую войну.
Коммерсантъ 11:20
Общество

Арестованные картины Ананьевых нашли на складе в Подмосковье

Полотна были арестованы по делу о взыскании убытков в размере 282,2 млрд руб. Издание Forbes уточняет, что склад, в котором хранились картины, находится возле Смоленского храма в селе Константиново.
РБК 09:47
Экономика

Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»

Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.
Интерфакс 11:29
Транспорт

Названа стоимость билетов на поезда в Крым

Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 11:09
Общество

Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счет граждан

Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного.
Известия вчера в 16:41
Политика

Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»

Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Известия 09:05
Хоккей

Сборные России и Финляндии начали первый матч Кубка Карьяла

В Хельсинки стартовал матч Кубка Карьяла между сборной Финляндии и национальной командой России.
Нева Спорт 11:30
Армия и оружие

Шойгу проинспектировал горную бригаду в Кызыле

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал горную бригаду в Кызыле во время своей рабочей поездки в войска Центрального военного округа.
РЕН ТВ 00:32
Футбол

Копенгаген - Динамо Киев: по какому каналу и в какое время смотреть матч Лиги Европы (4 тур)

Ключевой матч состоится в группе «B» Лиги Европы: датский «Копенгаген» сыграет дома с украинским «Динамо Киев».
Prognozist 03:54
Футбол

Экс-капитан «Зенита» Вернидуб сменил Ташуева в солигорском «Шахтёре»

В качестве футболиста Юрий выступал на Украине и в Германии, а в конце карьеры защищал цвета «Зенита», где был капитаном.
Чемпионат 10:58
Политика

Аваков назвал дату и время начала разведения сил в Петровском

Якщо все буде добре, завтра о 12 — початок розведення! pic.twitter.com / 3UyGkaPIyc — Arsen Avakov (@ AvakovArsen) 7 ноября 2019 г. Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что не верит в эффективность разведения войск и достижения "хорошего мира" путем переговоров.
Украина.ру 11:03
Общество

Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве

Коммунисты и представители других политических сил левого спектра отметили в четверг 102-ю годовщину Октябрьской революции митингом у памятника Карлу Марксу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.
ТАСС 11:01
Политика

Глава ФСБ сообщил о попытках Запада расшатать ситуацию в СНГ

Страны Запада все активнее пытаются расшатать внутреннюю ситуацию в странах СНГ, отметил директор ФСБ России Александр Бортников.
Московский Комсомолец 03:05
Политика

Захарова ответила на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление французского лидера Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО правдивым и отражающими суть.
РИА Новости Крым 09:10
Технологии

Росатом разрабатывает квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Часть денег (13,3 млрд рублей) будет выделена из федерального бюджета, еще 10,4 млрд рублей привлекут из внебюджетных источников, в том числе активов Росатома.
Piter.tv 06:41
Футбол

ЦСКА в гостях сыграет с «Ференцварошем» в матче футбольной Лиги Европы

Футболисты ЦСКА сыграют в четвертом туре группового этапа Лиги Европы с венгерским "Ференцварошем".
ТАСС Спорт вчера в 16:23
Наука

Древние предки человека ходили по деревьям почти 12 млн лет назад

Немецкие ученые обнаружили неизвестного предка человека, который жил 11 миллионов лет назад.
МедиаПоток 02:42
Политика

Президенту Казахстана понравился Омск

Как сообщало ИА REGNUM, Касым-Жомарт Токаев приехал в Омск 7 ноября, чтобы поучаствовать в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
REGNUM 10:26
Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на новостройки

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках в рамках программы субсидирования с застройщиками.
РБК 09:17
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала свою естественную красоту

Естественно, среди армии поклонников нашлись и те, кто, как обычно, решил бросить камень в огород Климовой, предложив в следующий раз снять фотосессию в шубе.
Bimru.ru 02:20
Политика

Ляшко и представитель Зеленского подрались в аэропорту

Экономика сегодня вчера в 23:25
Гаджеты

AMD выводит на рынок 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X

Формально представив процессор Ryzen 9 3950X ещё в середине года, компания AMD сперва обещала начать продажи в сентябре, но к концу третьего квартала заявила, что новинка с 16 ядрами выйдет на рынок только в ноябре.
3DNews 09:00
Футбол

Два фаната «Селтика» получили ранения в Риме перед матчем с «Лацио»

Два болельщика шотландского «Селтика» получили ранения в центре Рима перед сегодняшним матчем Лиги Европы с «Лацио».
Чемпионат 09:58
Футбол

Брат Нигматуллина купил фальшивые билеты на Лигу чемпионов

Газета.Ru 06:12
Футбол

Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч с «Трабзонспором»

Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Трабзонспора».
Sport24.ru 11:35
Шоу-бизнес

Кристина Асмус из-за травли отказывается сниматься в постельных сценах

Актриса рассказала, что отказывается сниматься в постельных сценах после непрекращающейся травли, связанной с премьером фильма «Текст».
Актуальные Новости 03:51
Общество

Минюст требует ликвидировать Совет тейпов ингушского народа

Организацию потребовали исключить из государственного реестра юрлиц. Ранее Минюст уже требовал приостановить деятельность совета.
Новая газета 11:00
Общество

Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку

Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить с должности.
Lenta.ru 08:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное