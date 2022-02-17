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ФАС проведет проверку из-за жалоб на рост тарифов на отопление

«Граждане смогут уведомить надзорный орган о фактах необоснованного повышения стоимости теплоснабжения», — отметили в прокуратуре.
РБК
Ведомство проведёт анализ появившихся в СМИ и соцсетях сведений о росте цен на отопление для населения на предмет соблюдения антимонопольного и тарифного законодательства, — говорится
 в сообщении.
News.ru
Квитанция за услуги ЖКХ разделена на две части: жилищные и коммунальные услуги.
ТАСС
"По закону такого (роста платежей) быть не должно. Рост тарифов по итогам 2021 года - 3,1%. Случаи роста оплаты за тепло на 40% необходимо проверять индивидуально", - ответил Хуснуллин.
Накануне.Ru

Подробнее о событии

ФАС проверит информацию о подорожании отопления для граждан
News.ru01:19
ФАС проверит сообщения о росте цен на тепло для россиян
Российская газета01:00
ФАС проанализирует повышение стоимости платы за коммунальные услуги
Lenta.ru01:06
ФАС проанализирует ситуацию с ростом цен на отопление для населения
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ФАС проведет проверку из-за жалоб на рост тарифов на отопление
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