РБКФАС проведет проверку из-за жалоб на рост тарифов на отопление«Граждане смогут уведомить надзорный орган о фактах необоснованного повышения стоимости теплоснабжения», — отметили в прокуратуре.РБКВедомство проведёт анализ появившихся в СМИ и соцсетях сведений о росте цен на отопление для населения на предмет соблюдения антимонопольного и тарифного законодательства, — говорится в сообщении.News.ruКвитанция за услуги ЖКХ разделена на две части: жилищные и коммунальные услуги.ТАСС"По закону такого (роста платежей) быть не должно. Рост тарифов по итогам 2021 года - 3,1%. Случаи роста оплаты за тепло на 40% необходимо проверять индивидуально", - ответил Хуснуллин.Накануне.RuЧитать далееСвернутьРБКРБКРоссийская газетаПодробнее о событииФАС проверит информацию о подорожании отопления для гражданNews.ru01:19ФАС проверит сообщения о росте цен на тепло для россиянРоссийская газета01:00ФАС проанализирует повышение стоимости платы за коммунальные услугиLenta.ru01:06ФАС проанализирует ситуацию с ростом цен на отопление для населенияТАСС01:03ФАС проведет проверку из-за жалоб на рост тарифов на отоплениеРБК01:00ФАС России проверит информацию о подорожании отопленияПервый Севастопольский01:17Показать ещёОценить33Поделиться