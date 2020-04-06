Коронавирус
BFM.ruФАС проверила цены на лимоны, чеснок и имбирь
Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки. Об этом ТАСС рассказала начальник управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко.
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Общество
Трамп оценил вероятность сокращения добычи нефти США
Президент США Дональд Трамп оценил вероятность сокращения добычи нефти в ходе брифинга в Белом доме, передает «Интерфакс».
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Экономика
Троценко предложил обнулить подоходный налог для малоимущих
Российский миллиардер, владелец Aeon Роман Троценко предложил ввести в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), установив при этом нулевую ставку на доходы менее двух минимальных размеров оплаты труда.
Экономика
Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей
Власти России могли бы выплатить каждому россиянину единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Футбол
Минюст США обвинил Россию и Катар в даче взятки ФИФА за проведение ЧМ
Как проинформировал официальный сайт министерства юстиции Соединенных Штатов, Россия и Катар подкупили чиновников федерации при голосовании за право проведения чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах соответственно.
Политика
Госдеп оценил просьбы Ирана снять санкции из-за пандемии коронавируса
Госдеп назвал просьбы Ирана снять санкции в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 «ловкой кампанией влияния», целью которой является «спонсирование террористических операций».
Происшествия
В российском регионе умер еще один пациент с коронавирусом
В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом, сообщили власти российского региона.
Автоспорт
Зак Браун: Четыре команды могут покинуть Формулу 1
Зак Браун считает, что нужно пойти дальше и ограничить расходы суммой в 100 миллионов долларов, но из топ-команд эту идею поддерживают только в Mercedes, а Ferrari и Red Bull не готовы к столь решительным мерам.
Наука
Кошки мяукают, чтобы общаться с человеком
После целой серии исследований ученые из Санкт-Петербурга пришли к выводу, что кошки мяукают вовсе не для того, чтобы общаться друг с другом.
Экономика
В Гильдии риелторов дали прогноз ситуации на рынке недвижимости
Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев дал прогноз ситуации на рынке недвижимости в ближайшее время.
Происшествия
Школьник, который нарушил карантин, найден мертвым в Москве
В смерти 17-летнего подростка, который нарушил карантин, разбираются столичные следователи – в вещах школьника нашли порошок.
Армия и оружие
«Бумеранг» получит новый корпус с усиленной защитой
"Бумеранг" уже завершил предварительные испытания, по его итогам и сделали конкретные доработки, связанные с повышенной плавучестью и защитой.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 76 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже уровня в 76 рублей 18 марта, а курс евро опускался ниже 82 рублей 17 марта текущего года.
Единоборства
Глава UFC объявил, что Гэтжи заменит Нурмагомедова в бою с Фергюсоном
Общество
Состояние заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось
5 апреля Джонсона госпитализировали по совету лечащего врача.
Общество
В Китае у 20 человек, прибывших из Приморья, подтвердили коронавирус
Коронавирус за сутки подтвержден у 20 граждан КНР, которые за последние дни возвращались на родину из Москвы через Владивосток, сообщает генконсульство Российской Федерации в Харбине.
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Музыка
Участница «Голос. Дети» обвинила Полину Гагарину в несправедливости
Гагарина из троих участниц выбрала победительницей Таисию. Ангелина и Агния, расстроившись, начали плакать на сцене, и их увели за кулисы.
Экономика
В России за год подорожало вторичное жилье
Москва по-прежнему лидирует в рейтинге стоимости вторичного жилья — 1 кв. м здесь обходится в 196,4 тыс. руб. На втором месте — Санкт-Петербург, где "квадрат" стоит 117,9 тыс. руб. Тройку лидеров замыкает Владивосток: стоимость 1 кв. м здесь составляет 114,6 тыс. руб. Аналитики также отмечают ажиотажный спрос на вторичную недвижимость на фоне пандемии коронавируса и падения курса рубля.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Здоровье
Сыну настоятеля храма под Зеленоградом собирают деньги на самое дорогое лекарство в мире
Российские медики прошли обучение у американских коллег и уже начали вводить препарат маленьким смайликам, которым удалось собрать необходимую для покупки препарата сумму.
Общество
В России предложили отменить ЕГЭ
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) заявил РИА Новости, что предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение в 2020 году ЕГЭ из-за коронавируса, однако председатель правительства на это предложение напрямую, по словам депутата, не среагировал.
Экономика
Альфа-банк ограничил кредитование клиентов из-за пандемии коронавируса
Альфа-банк принял решение ограничить выдачу кредитов, в том числе ипотечных, заемщикам, работающим в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса секторах экономики.
Общество
Роспотребнадзор сообщил стоимость теста на коронавирус на дому
Ранее ведомство сообщило, что с 6 апреля тесты на коронавирус будут брать у всех желающих на дому.
Экономика
Правительство России ввело квоты на экспорт зерна
В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Общество
Вандалы в Британии повредили «распространяющие коронавирус» вышки 5G
Вандалы в Великобритании повредили как минимум 20 вышек 5G, полагая, что через них может распространяться коронавирус, сообщило издание The Guardian.
Здоровье
Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом остается высокий в Карелии
Уровень заболевания гриппом и ОРВИ остается высоким в Карелии, сообщает местное управление Роспотребнадзора.