Коронавирус

BFM.ruBFM.ruФАС проверила цены на лимоны, чеснок и имбирь

Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки. Об этом ТАСС рассказала начальник управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко.
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ФАС поручили проверить обоснованность роста цен на имбирь и чеснок

РБК11:40

Генпрокуратура поручила ФАС проверить цены на имбирь, чеснок и лимоны

Ведомости09:42

Генпрокуратура поручила ФАС проверить цены на имбирь, чеснок и лимоны

Коммерсантъ11:16

Генпрокуратура заинтересовалась ростом цен на имбирь, чеснок и лимоны

РИА Новости13:23

Генпрокуратура поручила ФАС проверить обоснованность роста цен на имбирь, чеснок и лимон

ТАСС09:16

ФАС проверит обоснованность роста цен на имбирь, чеснок и лимоны

RT на русском09:44

Генпрокуратура потребовала выяснить причину роста цен на имбирь, чеснок и лимон

Life.ru09:29
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Общество

Трамп оценил вероятность сокращения добычи нефти США

Президент США Дональд Трамп оценил вероятность сокращения добычи нефти в ходе брифинга в Белом доме, передает «Интерфакс».
Lenta.ru 19:05
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:29
Экономика

Троценко предложил обнулить подоходный налог для малоимущих

Российский миллиардер, владелец Aeon Роман Троценко предложил ввести в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), установив при этом нулевую ставку на доходы менее двух минимальных размеров оплаты труда.
Ведомости 10:41
Экономика

Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей

Власти России могли бы выплатить каждому россиянину единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Smolnarod.ru 06:11
Футбол

Минюст США обвинил Россию и Катар в даче взятки ФИФА за проведение ЧМ

Как проинформировал официальный сайт министерства юстиции Соединенных Штатов, Россия и Катар подкупили чиновников федерации при голосовании за право проведения чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах соответственно.
Газета.Ru 20:04
Политика

Госдеп оценил просьбы Ирана снять санкции из-за пандемии коронавируса

Госдеп назвал просьбы Ирана снять санкции в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 «ловкой кампанией влияния», целью которой является «спонсирование террористических операций».
RT на русском 19:09
Происшествия

В российском регионе умер еще один пациент с коронавирусом

В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом, сообщили власти российского региона.
Lenta.ru 20:08
Автоспорт

Зак Браун: Четыре команды могут покинуть Формулу 1

Зак Браун считает, что нужно пойти дальше и ограничить расходы суммой в 100 миллионов долларов, но из топ-команд эту идею поддерживают только в Mercedes, а Ferrari и Red Bull не готовы к столь решительным мерам.
F1news.ru 01:58
Наука

Кошки мяукают, чтобы общаться с человеком

После целой серии исследований ученые из Санкт-Петербурга пришли к выводу, что кошки мяукают вовсе не для того, чтобы общаться друг с другом.
SciencePop 15:49
Экономика

В Гильдии риелторов дали прогноз ситуации на рынке недвижимости

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев дал прогноз ситуации на рынке недвижимости в ближайшее время.
RT на русском 11:34
Происшествия

Школьник, который нарушил карантин, найден мертвым в Москве

В смерти 17-летнего подростка, который нарушил карантин, разбираются столичные следователи – в вещах школьника нашли порошок.
Московский Комсомолец 13:01
Армия и оружие

«Бумеранг» получит новый корпус с усиленной защитой

"Бумеранг" уже завершил предварительные испытания, по его итогам и сделали конкретные доработки, связанные с повышенной плавучестью и защитой.
Российская газета 03:20
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Финансы

Курс доллара опустился ниже 76 рублей

В последний раз курс доллара находился ниже уровня в 76 рублей 18 марта, а курс евро опускался ниже 82 рублей 17 марта текущего года.
ТАСС 14:01
Единоборства

Глава UFC объявил, что Гэтжи заменит Нурмагомедова в бою с Фергюсоном

RT на русском 16:19
Общество

Состояние заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось

5 апреля Джонсона госпитализировали по совету лечащего врача.
Lenta.ru 15:23
Общество

В Китае у 20 человек, прибывших из Приморья, подтвердили коронавирус

Коронавирус за сутки подтвержден у 20 граждан КНР, которые за последние дни возвращались на родину из Москвы через Владивосток, сообщает генконсульство Российской Федерации в Харбине.
РИА Новости 00:05
Политика

США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru 11:48
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru 18:16
Музыка

Участница «Голос. Дети» обвинила Полину Гагарину в несправедливости

Гагарина из троих участниц выбрала победительницей Таисию. Ангелина и Агния, расстроившись, начали плакать на сцене, и их увели за кулисы.
Discover24 13:29
Экономика

В России за год подорожало вторичное жилье

Москва по-прежнему лидирует в рейтинге стоимости вторичного жилья — 1 кв. м здесь обходится в 196,4 тыс. руб. На втором месте — Санкт-Петербург, где "квадрат" стоит 117,9 тыс. руб. Тройку лидеров замыкает Владивосток: стоимость 1 кв. м здесь составляет 114,6 тыс. руб. Аналитики также отмечают ажиотажный спрос на вторичную недвижимость на фоне пандемии коронавируса и падения курса рубля.
РБК 05:42
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Evo-rus.com 02:15
Здоровье

Сыну настоятеля храма под Зеленоградом собирают деньги на самое дорогое лекарство в мире

Российские медики прошли обучение у американских коллег и уже начали вводить препарат маленьким смайликам, которым удалось собрать необходимую для покупки препарата сумму.
Савёлки 15:34
Общество

В России предложили отменить ЕГЭ

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) заявил РИА Новости, что предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение в 2020 году ЕГЭ из-за коронавируса, однако председатель правительства на это предложение напрямую, по словам депутата, не среагировал.
РИА Новости 17:57
Экономика

Альфа-банк ограничил кредитование клиентов из-за пандемии коронавируса

Альфа-банк принял решение ограничить выдачу кредитов, в том числе ипотечных, заемщикам, работающим в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса секторах экономики.
РБК 16:03
Общество

Роспотребнадзор сообщил стоимость теста на коронавирус на дому

Ранее ведомство сообщило, что с 6 апреля тесты на коронавирус будут брать у всех желающих на дому.
ТИА 09:42
Экономика

Правительство России ввело квоты на экспорт зерна

В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Mirmol.ru 10:56
Общество

Вандалы в Британии повредили «распространяющие коронавирус» вышки 5G

Вандалы в Великобритании повредили как минимум 20 вышек 5G, полагая, что через них может распространяться коронавирус, сообщило издание The Guardian.
РИА Новости 17:42
Здоровье

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом остается высокий в Карелии

Уровень заболевания гриппом и ОРВИ остается высоким в Карелии, сообщает местное управление Роспотребнадзора.
Петрозаводск говорит 09:33
Шоу-бизнес

Михаил Галустян сбрил бороду и запустил новый челлендж

Вокруг ТВ 16:34
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