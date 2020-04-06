Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки. Об этом ТАСС рассказала начальник управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко.

ФАС проверила цены на лимоны, чеснок и имбирь

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