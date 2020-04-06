Коронавирус
BFM.ruФАС проверила цены на лимоны, чеснок и имбирь
Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки. Об этом ТАСС рассказала начальник управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко.
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Происшествия
В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына
Общество
Британского премьера перевели в интенсивную терапию
Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Кино
В новом сезоне «Харли Квинн» героиня влюбится в свою лучшую подругу
Нью-Йорк, США, 6 апреля 2020, 16:59 — REGNUM Шоураннеры мультсериала «Харли Квинн» Патрик Шумакер и Джастин Халперн рассказали, что во втором сезоне у главной героини и Ядовитого Плюща появится любовная линия.
Единоборства
Глава UFC объявил, что Гэтжи заменит Нурмагомедова в бою с Фергюсоном
Экономика
Приморскому бизнесу снизили налоговую нагрузку
Ранее власти Приморья в качестве мер поддержки предпринимателей на три месяца отменили арендную плату за краевое имущество для малого и среднего бизнеса по восьми видам деятельности.
Общество
В России зафиксировали 954 новых случая коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России зарегистрировали 954 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной нашли коронавирус
У народной артистки России Надежды Бабкиной нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Политика
В Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год
В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
Кино
Финал «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса
Текущий сезон завершится 15-м эпизодом. Канал АМС отложил постпродакшн 16-й серии 10 сезона "Ходячих мертвецов" из-за пандемии коронавируса.
Общество
В Новгородской области умер пациент с коронавирусом
Умер один из пациентов инфекционной больницы, у которого был ряд сопутствующих заболеваний.
Экономика
В России зафиксирован ажиотажный спрос на жилье
Как отмечается в сообщении "Авито", средняя стоимость вторичного жилья в России на конец квартала составила 54 тысячи рублей за квадратный метр, прибавив за год почти 5% и 0,8% за квартал.
Экономика
Альфа-Банк перестал выдавать кредиты пострадавшим от коронавируса
Альфа-Банк перестал выдавать потребительские кредиты работникам отраслей, которые пострадали от коронавирусной инфекции и введённого государством карантина.
Происшествия
В Полтаве разбили мемориальную доску националисту Петлюре
Неизвестные разбили в Полтаве мемориальную доску, установленную в честь одного из лидеров украинского националистического движения Симона Петлюры.
Общество
Правительство ввело ограничения на продажу масок
К медизделиям, которых коснутся такие ограничения, относятся медицинские маски, перчатки, фильтрующие респираторы, марля, медицинские одноразовые комплекты из нетканых материалов и другие защитные комплекты одежды.
Футбол
Мать Гвардиолы умерла от коронавируса
Долорс Сала Каррио, мать наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, скончалась от коронавирусной инфекции.
Здоровье
Заболевших COVID-19 выявили в республиканской больнице Коми
Зараженные коронавирусной инфекцией выявлены в Коми в республиканской клинической больнице.
Общество
В Нью-Йорке погибших от коронавируса начнут временно хоронить в парках
Чиновники начнут хоронить погибших от коронавируса в местных парках, поскольку в моргах уже закончились места.
Общество
В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения
"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.
Здоровье
Составлен портрет типичной жертвы коронавируса
Китайские медики опубликовали отчет, согласно которому стало известно, что самой уязвимой группой граждан в плане заражения вирусом COVID-19 является мужская часть населения в возрасте после 50 лет.
Общество
«Аэрофлот» вывезет российских туристов из Таиланда 7 апреля
Авиакомпания «Аэрофлот» планирует 7 апреля выполнить два специальных рейса из столицы Таиланда Бангкока с целью вывоза российских граждан.
Общество
Карту распространения коронавируса обновили в Подмосковье
В Подмосковье за минувшие сутки выявили 82 новых случая заражения коронавирусом, в целом Covid-19 зарегистрирован у жителей 42 городских округов Московской области, сообщает областной оперштаб.
Политика
Песков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.
Общество
В КФУ спрогнозировали дату окончания режима самоизоляции в России
Во всех странах сперва идет экспоненциальный рост количества зараженных, который сменяет линейный рост, и затем наступает режим «насыщения», когда число заболевших не увеличивается.
Армия и оружие
Пентагон начал тестирование вакцины от коронавируса
Министерство обороны США приступило к тестированию вакцины от коронавируса, процесс займет несколько месяцев, сообщил главный врач объединенного комитета начальников штабов США бригадный генерал Пол Фридрихс.
Музыка
Автор хита Pen Pineapple Apple Pen снял клип про коронавирус
За двое суток видео набрало более полутора миллионов просмотров. Читайте также: "На марлевых масках коронавирус сохраняется до недели"
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.