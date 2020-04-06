Коронавирус
BFM.ruФАС проверила цены на лимоны, чеснок и имбирь
Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки. Об этом ТАСС рассказала начальник управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко.
Читать в источнике
Оценить686
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 15:38, Ашберн
Общество
Льва Лещенко выписали из Коммунарки
Общество
Премьер Израиля ввел полный карантин на Песах с 7 по 10 апреля
Полный карантин будет действовать с 16 часов по Москве 7 апреля по 7 часов утра 10 апреля, сообщает ТАСС.
Общество
Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году
Сдача Единого государственного экзамена в 2020 году может завершиться 11 июля, следует из проекта приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.
Общество
Кадыров похвалил полицейского, избившего нарушителя самоизоляции
Кино
Опубликован трейлер «Джентльменов» в переводе Гоблина
В Сети появился трейлер «Джентльменов» режиссера Гая Ричи, переведённый и озвученный Дмитрием Пучковым, известным как Гоблин.
Происшествия
Иисуса Воробьева оштрафовали за прогулку на Патриарших
Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
Здоровье
В Нижегородской области скончались две пациентки с коронавирусом
В Нижегородской области скончались две женщины с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».
Авто
Volkswagen продлит производство E-Golf до осени
Ранее представители немецкого автомобильного бренда признались, что модель E-Golf больше не будет выпускаться, так как ей на смену приходит более современный ID.3. Сейчас же стало известно, что производство продолжится до осени.
Общество
Какие профессии в РФ станут ненужными после пандемии коронавируса
Институт прогрессивного образования выяснил, какие профессии станут невостребованными и как в целом изменится рынок труда после пандемии коронавируса, сообщает RT.
Финансы
Курс доллара упал ниже 76 рублей впервые с 18 марта
Курс доллара оказался ниже 76 рублей впервые с 18 марта. Об этом следует из данных торгов Московской биржи.
Общество
Жена Семака: думаю, Путина пора выдвигать на царство
Анна Семак, жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, поделилась мнением о президентах России и США Владимире Путине и Дональде Трампе.
Общество
Правительство ввело ограничения на торговлю медицинскими изделиями
Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими изделиями. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Общество
В Ростовской области коронавирус подозревают у восьми человек
В Ростовской области у восьмерых подозревается заражение COVID-19: пятеро уже под наблюдением, а сегодня, 6 апреля, ростовский референс-центр установил предварительно-положительные тесты у трех дончан.
Экономика
Сроки представления отчетности продлены на 3 месяца
Срок представления, налоговых деклараций (за исключением деклараций по НДС), расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязанность по представлению которых приходится на период март-май 2020 года, «сдвигается» на 3 месяца.
Общество
Джоан Роулинг заявила о заражении коронавирусом
Здоровье
Коронавирус подозревают у 44 жителей Саратовской области
В Саратовской области 2309 жителей остаются под наблюдением после возвращения из-за рубежа или в связи с контактами с заразившимися.
Происшествия
У сотрудника колонии в Рязанской области выявлен коронавирус
«В исправительной колонии №5 УФСИН России по Рязанской области, где у одного из сотрудников выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка стабильная», — говорится в пресс-релизе.
Общество
В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент, зараженный коронавирусом, 6 апреля скончался в инфекционной больнице в Новгородской области.
Происшествия
Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек
Общество
Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии
Премьер Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен в отделение интенсивной терапии, передает Reuters заявление аппарата премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.
Происшествия
В Тульской области названы города, в которых зафиксирован коронавирус
Тула, 6 апреля 2020, 16:55 — REGNUM Случаи заражения новым коронавирусом зафиксированы на территории семи населённых пунктов Тульской области.
Кино
Умерла «девушка Бонда» Онор Блэкман
Британская актриса Онор Блэкман скончалась 6 апреля 2020 года в возрасте 94 лет в своем доме в Льюисе, графство Сассекс.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Бизнесмен Евгений Пригожин подал в суд на Любовь Соболь
В разговоре с журналистами Соболь назвала бизнесмена "бандитом". Телеканал также стал ответчиком по этому иску.
Экономика
«Саханефтегазсбыт» снизил цены на бензин в нескольких АЗС Якутии
Цены на топливо "Саханефтегазсбыт" на заправочных станциях в Нагорнинской и Томмотской нефтебаз, селах Нижний Бестях и Качикатцы снижены с 6 апреля, сообщает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу компании.
Общество
В Италии замедлился рост числа жертв коронавируса
Появилась информация о том, что число умерших за сутки от вызываемого коронавирусом заболевания и его осложнений в Италии стало самым низким за две недели.
Путешествия
АТОР попросила отсрочить выплаты туристам за несостоявшиеся туры
Москва, 6 апреля 2020, 10:40 — REGNUM Выплаты туристам за аннулированные из-за пандемии туры стоит заморозить до 2022 года.