Коронавирус

BFM.ruBFM.ruФАС проверила цены на лимоны, чеснок и имбирь

Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки. Об этом ТАСС рассказала начальник управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко.
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ФАС поручили проверить обоснованность роста цен на имбирь и чеснок

РБК11:40

Генпрокуратура заинтересовалась ростом цен на имбирь, чеснок и лимоны

РИА Новости13:23

ФАС проверит обоснованность роста цен на имбирь, чеснок и лимоны

RT на русском09:44

ФАС прокомментировала поручение Генпрокуратуры по ценам на лимоны

Rambler News Service12:42

Генпрокуратура поручила ФАС проверить цены на имбирь, чеснок и лимоны

Ведомости09:42

Генпрокуратура поручила ФАС проверить обоснованность роста цен на имбирь, чеснок и лимон

ТАСС09:16

Генпрокуратура поручила ФАС проверить цены на имбирь, чеснок и лимоны

Коммерсантъ11:16
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Общество

Льва Лещенко выписали из Коммунарки

Inc-news.ru 11:44
Политика

Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Ведомости 13:04
Общество

Премьер Израиля ввел полный карантин на Песах с 7 по 10 апреля

Полный карантин будет действовать с 16 часов по Москве 7 апреля по 7 часов утра 10 апреля, сообщает ТАСС.
Вести.Ru 15:23
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году

Сдача Единого государственного экзамена в 2020 году может завершиться 11 июля, следует из проекта приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.
ТАСС 10:42
Общество

Кадыров похвалил полицейского, избившего нарушителя самоизоляции

Новые Известия 08:27
Кино

Опубликован трейлер «Джентльменов» в переводе Гоблина

В Сети появился трейлер «Джентльменов» режиссера Гая Ричи, переведённый и озвученный Дмитрием Пучковым, известным как Гоблин.
Inc-news.ru вчера в 15:55
Происшествия

Иисуса Воробьева оштрафовали за прогулку на Патриарших

Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
Вести.Ru 12:53
Происшествия

Локомотив пассажирского поезда загорелся в Липецкой области

Газета.Ru 12:48
Здоровье

В Нижегородской области скончались две пациентки с коронавирусом

В Нижегородской области скончались две женщины с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».
Новая газета вчера в 15:07
Авто

Volkswagen продлит производство E-Golf до осени

Ранее представители немецкого автомобильного бренда признались, что модель E-Golf больше не будет выпускаться, так как ей на смену приходит более современный ID.3. Сейчас же стало известно, что производство продолжится до осени.
Car.ru 06:53
Общество

Какие профессии в РФ станут ненужными после пандемии коронавируса

Институт прогрессивного образования выяснил, какие профессии станут невостребованными и как в целом изменится рынок труда после пандемии коронавируса, сообщает RT.
ForPost 07:25
Финансы

Курс доллара упал ниже 76 рублей впервые с 18 марта

Курс доллара оказался ниже 76 рублей впервые с 18 марта. Об этом следует из данных торгов Московской биржи.
Газета.Ru 14:26
Общество

Жена Семака: думаю, Путина пора выдвигать на царство

Анна Семак, жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, поделилась мнением о президентах России и США Владимире Путине и Дональде Трампе.
Чемпионат 14:22
Общество

Правительство ввело ограничения на торговлю медицинскими изделиями

Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими изделиями. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Газета.Ru 14:19
Общество

В Ростовской области коронавирус подозревают у восьми человек

В Ростовской области у восьмерых подозревается заражение COVID-19: пятеро уже под наблюдением, а сегодня, 6 апреля, ростовский референс-центр установил предварительно-положительные тесты у трех дончан.
Бизнес-газета 15:15
Экономика

Сроки представления отчетности продлены на 3 месяца

Срок представления, налоговых деклараций (за исключением деклараций по НДС), расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязанность по представлению которых приходится на период март-май 2020 года, «сдвигается» на 3 месяца.
Бухгалтерия.ру 09:04
Общество

Джоан Роулинг заявила о заражении коронавирусом

Политика Сегодня 10:48
Здоровье

Коронавирус подозревают у 44 жителей Саратовской области

В Саратовской области 2309 жителей остаются под наблюдением после возвращения из-за рубежа или в связи с контактами с заразившимися.
Саратов 24 05:17
Происшествия

У сотрудника колонии в Рязанской области выявлен коронавирус

«В исправительной колонии №5 УФСИН России по Рязанской области, где у одного из сотрудников выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка стабильная», — говорится в пресс-релизе.
RT на русском 10:36
Общество

В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом

Первый пациент, зараженный коронавирусом, 6 апреля скончался в инфекционной больнице в Новгородской области.
Вести.Ru 15:25
Происшествия

Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек

Коммерсантъ вчера в 08:52
Общество

Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии

Премьер Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен в отделение интенсивной терапии, передает Reuters заявление аппарата премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.
Ведомости 15:25
Происшествия

В Тульской области названы города, в которых зафиксирован коронавирус

Тула, 6 апреля 2020, 16:55 — REGNUM Случаи заражения новым коронавирусом зафиксированы на территории семи населённых пунктов Тульской области.
REGNUM 09:55
Кино

Умерла «девушка Бонда» Онор Блэкман

Британская актриса Онор Блэкман скончалась 6 апреля 2020 года в возрасте 94 лет в своем доме в Льюисе, графство Сассекс.
ИА InterMedia 14:11
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Evo-rus.com 02:15
Общество

Бизнесмен Евгений Пригожин подал в суд на Любовь Соболь

В разговоре с журналистами Соболь назвала бизнесмена "бандитом". Телеканал также стал ответчиком по этому иску.
Эхо Москвы 15:00
Экономика

«Саханефтегазсбыт» снизил цены на бензин в нескольких АЗС Якутии

Цены на топливо "Саханефтегазсбыт" на заправочных станциях в Нагорнинской и Томмотской нефтебаз, селах Нижний Бестях и Качикатцы снижены с 6 апреля, сообщает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу компании.
Якутия 24 03:33
Общество

Оздоев усомнился в режиме самоизоляции в Петербурге

Piter.tv 14:55
Общество

В Италии замедлился рост числа жертв коронавируса

Появилась информация о том, что число умерших за сутки от вызываемого коронавирусом заболевания и его осложнений в Италии стало самым низким за две недели.
Piter.tv вчера в 16:33
Путешествия

АТОР попросила отсрочить выплаты туристам за несостоявшиеся туры

Москва, 6 апреля 2020, 10:40 — REGNUM Выплаты туристам за аннулированные из-за пандемии туры стоит заморозить до 2022 года.
REGNUM 03:40
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