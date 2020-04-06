Коронавирус

BFM.ruBFM.ruФАС проверила цены на лимоны, чеснок и имбирь

Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки. Об этом ТАСС рассказала начальник управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко.
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ФАС поручили проверить обоснованность роста цен на имбирь и чеснок

РБК11:40

ФАС проверит обоснованность роста цен на имбирь, чеснок и лимоны

RT на русском09:44

Генпрокуратура поручила ФАС проверить цены на имбирь, чеснок и лимоны

Коммерсантъ11:16

Генпрокуратура поручила ФАС проверить цены на имбирь, чеснок и лимоны

Ведомости09:42

Генпрокуратура поручила ФАС проверить обоснованность роста цен на имбирь, чеснок и лимон

ТАСС09:16

Генпрокуратура заинтересовалась ростом цен на имбирь, чеснок и лимоны

РИА Новости13:23

Генпрокуратура потребовала выяснить причину роста цен на имбирь, чеснок и лимон

Life.ru09:29
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Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 09:08
Общество

Британского премьера перевели в интенсивную терапию

Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
РИА Новости 15:47
Общество

Штрафы за нарушение самоизоляции утвердили в Приморье

Если на нарушении попадется юридическое лицо, то штрафы будут в десять раз выше — от 30 до 50 тыс. рублей.
EastRussia 21:00
Авто

Россияне всё ещё могут купить «Копейки», «Жигули» и «Волги» без пробега

Уровень пробега на одометре равен 375 км. В Подмосковье сохранился легендарный ВАЗ-2101 "Копейка", который был выпущен в 1974 году.
Car.ru 04:03
Финансы

Доллар и евро открылись снижением к рублю

В понедельник, 6 апреля, курс евро на открытии торгов на Московской бирже снизился до 82,6 рубля.
Компания 04:03
Общество

Власти Приморья попросили не отправлять китайцев через Владивосток

Власти Приморья просят правительство РФ не отправлять граждан КНР на родину через Владивосток, а организовать для их вывоза чартер из Москвы в Пекин, так как некоторые из них, как выясняется, больны коронавирусом, сообщил губернатор Олег Кожемяко.
РИА Новости 02:46
Общество

В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

Коммерсантъ 04 апреля в 14:28
Общество

Опубликован проект нового расписания ЕГЭ

Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.
Интерфакс 10:51
Политика

Врач объяснил нежелание Лукашенко вводить карантин из-за коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не хочет вводить в стране режим ЧП и самоизоляции на фоне распространения коронавируса, так как он "взял на себя политическую ответственность за народ", считает врач и телеведущий Евгений Комаровский.
РИА Новости 16:53
Происшествия

В Приморье от коронавируса скончался второй пациент

Второй пациент в Приморском крае скончался от последствий заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 20:43
Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Газета.Ru 14:57
Экономика

Сроки представления отчетности продлены на 3 месяца

Срок представления, налоговых деклараций (за исключением деклараций по НДС), расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязанность по представлению которых приходится на период март-май 2020 года, «сдвигается» на 3 месяца.
Бухгалтерия.ру 09:04
Происшествия

Несовершеннолетние россиянки решили отравить газом опекунов

В Курской области две несовершеннолетние россиянки решили убить опекунов и их детей.
Lenta.ru 16:52
Общество

Ситуация с коронавирусом в Петербурге идет на ухудшение

Глава северной столицы уверен, что ситуация будет идти на ухудшение день ото дня.
ИнфоСМИ 11:15
Здоровье

Еще трое сахалинцев выздоровели от коронавируса

Министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук вместе с главным санитарным врачом Ольгой Фунтусовой принесли хорошие новости - трое из пяти больных коронавирусом излечились.
АСТВ 20:37
Происшествия

Второй случай заболевания коронавирусом подтвержден в Чите

Ранее ZAB.RU писал о том, 31 января первый случай заражения коронавирусом выявили в Забайкальском крае у гражданина Китая Ван Юнь Биня, его вылечили и выписали из краевой инфекционной больницы в Чите 12 февраля.
ZAB.RU 03 апреля в 21:55
Общество

В Нью-Йорке погибших от коронавируса начнут временно хоронить в парках

Чиновники начнут хоронить погибших от коронавируса в местных парках, поскольку в моргах уже закончились места.
РЕН ТВ 11:29
Шоу-бизнес

У Надежды Бабкиной диагностировали коронавирус

OvideO.ru 14:10
Энергетика

Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина

Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
BFM.ru 15:30
Кино

Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса Онор Блэкман

Наибольшую известность актрисе принесла роль девушки Джеймса Бонда - руководителя труппы профессиональных пилотов "Летающий цирк" Пусси Галор - в третьем фильме франшизы о британском суперагенте "Голдфингер" (Goldfinger, 1964).
ТАСС 12:57
Здоровье

В Башкирии в РКБ подозревают вспышку коронавируса

В Республиканской клинической больнице в Уфе подозревают вспышку коронавируса.
Горобзор.ру 09:53
Игры

Появился второй трейлер анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000

В сети появился второй трейлер официального анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000.
Игромания.ру 12:59
Экономика

Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в экономике России

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал вариант прогноза развития экономики России — в нем говорится, что экономику ожидает двухлетняя рецессия даже при активных антикризисных мерах правительства.
Дождь вчера в 08:44
Здоровье

Обнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом

Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом.
Lenta.ru 21:11
Экономика

Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса

Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса Представители fashion-ритейла, не вошедшего в список пострадавших на фоне борьбы с COVID-19 отраслей, просят федеральные власти включить их в число тех, кому требуется господдержка.
Коммерсантъ 09:42
Политика

В партии Зеленского спрогнозировали окончание карантина

Первый заместитель главы фракции партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко спрогнозировал сроки окончания карантина.
Lenta.ru 04:36
Общество

Количество личных банкротств в России выросло на 68%

С начала года банкротами стали 22,4 тысячи россиян, это на 68% больше, чем за январь-март 2019 г. Об это сообщает РБК со ссылкой на данные Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Ведомости 18:56
Общество

Примите в гектар: президенту доложили о результатах программы в ДФО

Участки по программе «Один гектар» получили почти 80 тыс. человек.
Известия 17:01
Происшествия

В Китае за последние сутки от коронавируса никто не умер

Число умерших в Китае от заболевания, вызванного новым коронавирусом, за последние сутки не выросло ни на одного человека, количество прибывающих из-за границы заразившихся увеличилось на 32, до 983 человек.
ТАСС 21:29
Общество

Правительство ввело ограничения на продажу масок

К медизделиям, которых коснутся такие ограничения, относятся медицинские маски, перчатки, фильтрующие респираторы, марля, медицинские одноразовые комплекты из нетканых материалов и другие защитные комплекты одежды.
РИА Новости 07:00
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