Коронавирус
BFM.ruФАС проверила цены на лимоны, чеснок и имбирь
Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки. Об этом ТАСС рассказала начальник управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко.
Читать в источнике
Оценить804
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 21:45, Ашберн
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Общество
Британского премьера перевели в интенсивную терапию
Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
Общество
Штрафы за нарушение самоизоляции утвердили в Приморье
Если на нарушении попадется юридическое лицо, то штрафы будут в десять раз выше — от 30 до 50 тыс. рублей.
Авто
Россияне всё ещё могут купить «Копейки», «Жигули» и «Волги» без пробега
Уровень пробега на одометре равен 375 км. В Подмосковье сохранился легендарный ВАЗ-2101 "Копейка", который был выпущен в 1974 году.
Финансы
Доллар и евро открылись снижением к рублю
В понедельник, 6 апреля, курс евро на открытии торгов на Московской бирже снизился до 82,6 рубля.
Общество
Власти Приморья попросили не отправлять китайцев через Владивосток
Власти Приморья просят правительство РФ не отправлять граждан КНР на родину через Владивосток, а организовать для их вывоза чартер из Москвы в Пекин, так как некоторые из них, как выясняется, больны коронавирусом, сообщил губернатор Олег Кожемяко.
Общество
В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом
Общество
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ
Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.
Политика
Врач объяснил нежелание Лукашенко вводить карантин из-за коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не хочет вводить в стране режим ЧП и самоизоляции на фоне распространения коронавируса, так как он "взял на себя политическую ответственность за народ", считает врач и телеведущий Евгений Комаровский.
Происшествия
В Приморье от коронавируса скончался второй пациент
Второй пациент в Приморском крае скончался от последствий заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Экономика
Сроки представления отчетности продлены на 3 месяца
Срок представления, налоговых деклараций (за исключением деклараций по НДС), расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязанность по представлению которых приходится на период март-май 2020 года, «сдвигается» на 3 месяца.
Происшествия
Несовершеннолетние россиянки решили отравить газом опекунов
В Курской области две несовершеннолетние россиянки решили убить опекунов и их детей.
Общество
Ситуация с коронавирусом в Петербурге идет на ухудшение
Глава северной столицы уверен, что ситуация будет идти на ухудшение день ото дня.
Здоровье
Еще трое сахалинцев выздоровели от коронавируса
Министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук вместе с главным санитарным врачом Ольгой Фунтусовой принесли хорошие новости - трое из пяти больных коронавирусом излечились.
Происшествия
Второй случай заболевания коронавирусом подтвержден в Чите
Ранее ZAB.RU писал о том, 31 января первый случай заражения коронавирусом выявили в Забайкальском крае у гражданина Китая Ван Юнь Биня, его вылечили и выписали из краевой инфекционной больницы в Чите 12 февраля.
Общество
В Нью-Йорке погибших от коронавируса начнут временно хоронить в парках
Чиновники начнут хоронить погибших от коронавируса в местных парках, поскольку в моргах уже закончились места.
Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной диагностировали коронавирус
Энергетика
Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина
Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
Кино
Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса Онор Блэкман
Наибольшую известность актрисе принесла роль девушки Джеймса Бонда - руководителя труппы профессиональных пилотов "Летающий цирк" Пусси Галор - в третьем фильме франшизы о британском суперагенте "Голдфингер" (Goldfinger, 1964).
Здоровье
В Башкирии в РКБ подозревают вспышку коронавируса
В Республиканской клинической больнице в Уфе подозревают вспышку коронавируса.
Игры
Появился второй трейлер анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000
В сети появился второй трейлер официального анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000.
Экономика
Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в экономике России
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал вариант прогноза развития экономики России — в нем говорится, что экономику ожидает двухлетняя рецессия даже при активных антикризисных мерах правительства.
Здоровье
Обнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом
Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом.
Экономика
Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса
Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса Представители fashion-ритейла, не вошедшего в список пострадавших на фоне борьбы с COVID-19 отраслей, просят федеральные власти включить их в число тех, кому требуется господдержка.
Политика
В партии Зеленского спрогнозировали окончание карантина
Первый заместитель главы фракции партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко спрогнозировал сроки окончания карантина.
Общество
Количество личных банкротств в России выросло на 68%
С начала года банкротами стали 22,4 тысячи россиян, это на 68% больше, чем за январь-март 2019 г. Об это сообщает РБК со ссылкой на данные Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Общество
Примите в гектар: президенту доложили о результатах программы в ДФО
Участки по программе «Один гектар» получили почти 80 тыс. человек.
Происшествия
В Китае за последние сутки от коронавируса никто не умер
Число умерших в Китае от заболевания, вызванного новым коронавирусом, за последние сутки не выросло ни на одного человека, количество прибывающих из-за границы заразившихся увеличилось на 32, до 983 человек.
Общество
Правительство ввело ограничения на продажу масок
К медизделиям, которых коснутся такие ограничения, относятся медицинские маски, перчатки, фильтрующие респираторы, марля, медицинские одноразовые комплекты из нетканых материалов и другие защитные комплекты одежды.