Экономика

РБКРБКФАС проверит банки из-за роста тарифов на обслуживание бизнеса

Столичное отделение «Опоры России» в декабре прошлого года попросило ФАС провести проверку в связи с необоснованным, по мнению организации, повышением банковских тарифов. На рост стоимости расчетно-кассового обслуживания в «Опору» пожаловались представители малого бизнеса.
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ФАС проверит банки из-за роста тарифов на обслуживание бизнеса

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует повышение банками тарифов на расчетно-кассовое обслуживание бизнеса, говорится в ответе ведомства за подписью замглавы службы Даниила Фесюка на обращение московского отделения «Опоры России», с которым ознакомился РБК.
РБКвчера в 22:00

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ФАС проверит российские банки из-за повышения тарифов на обслуживание бизнеса

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Право.рувчера в 23:44

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Коммерсантъвчера в 22:45

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РБКвчера в 22:00
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