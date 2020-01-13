Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует повышение банками тарифов на расчетно-кассовое обслуживание бизнеса, говорится в ответе ведомства за подписью замглавы службы Даниила Фесюка на обращение московского отделения «Опоры России», с которым ознакомился РБК.

с чего всё началось

Столичное отделение «Опоры России» в декабре прошлого года попросило ФАС провести проверку в связи с необоснованным, по мнению организации, повышением банковских тарифов. На рост стоимости расчетно-кассового обслуживания в «Опору» пожаловались представители малого бизнеса.

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