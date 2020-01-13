Экономика
РБКФАС проверит банки из-за роста тарифов на обслуживание бизнеса
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует повышение банками тарифов на расчетно-кассовое обслуживание бизнеса, говорится в ответе ведомства за подписью замглавы службы Даниила Фесюка на обращение московского отделения «Опоры России», с которым ознакомился РБК.
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Происшествия
СК назвал окончательную причину аварии SSJ-100 в Шереметьево
Заместитель председателя СК России Игорь Краснов заявил, что следствие однозначно считает командира SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" виновным в крушении самолета в Шереметьево.
Армия и оружие
Танк Т-72 смог уцелеть после попадания противотанковой ракеты в Сирии
Речь идет о попадании противотанковой ракеты по бронемашине, которая смогла уцелеть, несмотря на старания террористов.
Теннис
Александрова впервые в карьере вошла в топ-30 рейтинга WTA
Общество
В России подорожает стоимость тарифов у сотовых операторов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") подорожает, передает РИА "Новости".
Происшествия
В центре Москвы автомобиль сбил Ренату Литвинову
Общество
Назван мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Мотивом нападения на российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле 2018 года, был грабеж.
Политика
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).
Происшествия
В Новосибирске умер захлебнувшийся в аквапарке мальчик
В больнице Новосибирска умер 16-летний мальчик, который захлебнулся в местном аквапарке.
Общество
В России изменят систему оплаты труда учителей
Министерство просвещения России готовит поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей.
Общество
Счетная палата назвала критической ситуацию с мусором в Алтайском крае
Среди территорий, в которых ситуация с мусорными полигонами может остаться критической, аудиторы СП называют Алтайский, Камчатский и Приморский края, а также Чукотский автономный округ, Республику Мордовию, Московскую и Ленинградскую области.
Политика
В Австрии выступили против санкций по «Северному потоку — 2»
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг раскритиковал американские санкции против "Северного потока — 2".
Экономика
В Госдуме предложили отменить НДФЛ для имеющих доход ниже двух МРОТ
Депутаты Госдумы предложили освободить от уплаты НДФЛ россиян, чья зарплата не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Происшествия
Самолет из Челябинска в Москву не смог вылететь из-за неисправности
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" не смог вылететь из аэропорта Челябинска в понедельник утром в Москву из-за неисправности, рейс перенесли, сообщила пресс-служба аэропорта.
Кино
Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»
Политика
Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Тегеран на переговоры с Вашингтоном, но главное - чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а в отношении протестующих в стране не применялось насилие.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из клиники домой
Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Происшествия
В Приморье осужденного нашли мертвым в колонии
Гаджеты
Самые популярные комплектующие ПК в 2019 году в России
Крупнейший российский ценовой агрегатор Яндекс.Маркет подвёл итоги прошедшего года, и рассказал о том, какие комплектующие для ПК пользовались у покупателей наибольшей популярностью.
Футбол
Николо Дзаньоло: «Вернусь еще сильнее, чем раньше»
Происшествия
Десять школ Владивостока эвакуировали из-за сообщений о минировании
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус выпала из окна жилого дома в центре Москвы
По его данным, Ксения была в гостях у внука режиссёра Никиты Михалкова – Андрея Бакова.
Шоу-бизнес
Пелагея поделилась деталями развода с Телегиным
Популярная исполнительница Пелагея, в конце декабря сообщившая о разводе с мужем, хоккеистом сборной России, Иваном Телегиным, рассказала журналистам детали расставания со спортсменом.
Единоборства
Макгрегор за бой с Серроне получит пять миллионов евро
Авто
Объявлены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом
Экономика
Аэропорт «Элиста» планируют продать
Аэропорт «Элиста» включен в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020 — 2022 годы.
Политика
«Северный поток — 2» покинули не все иностранные суда
Rockpiper, по сути, последнее иностранное судно, которое продолжает работы на «Северном потоке — 2» после вступления в силу американских санкций к участникам проекта.
Экономика
Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян
Низконалоговые юрисдикции — острова Мэн, Гернси и Джерси — в 2020 году планируют сообщить России о счетах и активах россиян в этих офшорах, следует из официальных списков, которые изучил РБК.