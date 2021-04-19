Федеральная антимонопольная служба не обнаружила картельного сговора в действиях гостиничного бизнеса Краснодарского края и Крыма. Цены на летний отдых заметно выросли после введённого властями ограничения на полёты в Турцию с 15 апреля, передает ОТР.

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С чего всё началось Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила ценовые запросы в отели и гостиницы российских курортов с целью установить, обоснован ли рост цен на проживание, говорится в сообщении ведомства. РБК вчера в 10:14