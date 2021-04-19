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Общественное телевидение России

ФАС не обнаружила картельного сговора в повышении цен на гостиницы после закрытия Турции

Федеральная антимонопольная служба не обнаружила картельного сговора в действиях гостиничного бизнеса Краснодарского края и Крыма. Цены на летний отдых заметно выросли после введённого властями ограничения на полёты в Турцию с 15 апреля, передает ОТР.В источнике
С чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила ценовые запросы в отели и гостиницы российских курортов с целью установить, обоснован ли рост цен на проживание, говорится в сообщении
 ведомства.

Подробнее о событии

Отели пустили волну

Российская газетавчера в 15:54

ФАС проверит обоснованность роста цен на курортах России

РБКвчера в 10:14

ФАС не нашла картельного сговора у отельеров Крыма и Краснодарского края

Вести.Ruвчера в 09:23

ФАС направила отелям на курортах России запросы о ценах на услуги

RT на русскомвчера в 09:37

ФАС России направила ценовые запросы в средства размещения на курортах России

Глас Народавчера в 09:20

ФАС проверяет участников туристического рынка России на возможную координацию цен

ТАССвчера в 08:41

ФАС не нашла сговора в росте цен на гостиницы юга после закрытия Турции

Интерфаксвчера в 08:48
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Госдеп назвал запрет России на проход судов в Черном море эскалацией

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РБК20:57