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REGNUM

ФАС проверит цены на гостиничные услуги на курортах России

ФАС не нашла картельного сговора или недобросовестного поведения в повышении цен на размещение в отелях Крыма и Краснодарского края.
Вести.Ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила ценовые запросы в отели и гостиницы российских курортов с целью установить, обоснован ли рост цен на проживание, говорится в сообщении ведомства.
РБК
ФАС сравнит динамику роста цен на гостиничные услуги на курортах России в 2018 - 2021 годы.
ТАСС
С чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила ценовые запросы в отели и гостиницы российских курортов с целью установить, обоснован ли рост цен на проживание, говорится в сообщении
 ведомства.

Подробнее о событии

Отели пустили волну

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ФАС направила отелям на курортах России запросы о ценах на услуги

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