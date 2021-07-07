В Габоне найдены черепа 500-летней давности без зубов, которые удалили намеренно

Из человеческих останков особый интерес у исследователей вызвали черепа, так как на всех неповрежденных верхних челюстях отсутствовали определенные зубы: центральные и боковые постоянные резцы – четыре зуба в самой передней части рта.