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Экономика

ФАС проверит рост цен на строительные материалы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит крупных производителей из-за роста цен на строительные материалы.
РБК
Уточняется, что в число основных строительных материалов входят бетон, кирпич, древесные материалы и ПВХ-продукция.
РИА Новости
По данным Росстата, в июне цены на стройматериалы выросли по сравнению с маем почти на 7%, но в некоторых сегментах рост составил около 20%.
Эхо Москвы
При выявлении нарушений антимонопольного законодательства ведомство примет соответствующие меры.
ТАСС

С чего всё началось

«В связи с продолжающимся повышением цен на рынке строительства и смежных рынках ФАС России поручила своим территориальным управлениям провести проверки крупных строительных организаций и производителей основных строительных материалов на предмет причин повышения цен на соответствующую продукцию в первом полугодии 2021 года», — говорится
 в сообщении ФАС.

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