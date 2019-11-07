Экономика
РБКФАС проверит информацию о росте цен на гречку
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверку информации о росте цен на гречку после обращения Российского союза мукомольных и крупяных предприятий. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анну Мирочиненко.
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Общество
Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение
Россия успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
РИА Новости 04:46
Происшествия
Самолёт попытались угнать в аэропорту Амстердама
News.ru вчера в 14:51
Армия и оружие
Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету
Истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную гранату.
Известия вчера в 23:53
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения в России
В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
РИА Новости 02:13
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Газета.Ru вчера в 12:41
Общество
На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года
Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00
Общество
Задержан экс-глава подмосковной Истры Андрей Вихарев
Задержан бывший глава подмосковного города Истра Андрей Вихарев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в правоохранительных органах.
Газета.Ru 06:01
Шоу-бизнес
Константин Богомолов назвал Ксению Собчак «прекрасным верблюдом»
В сети принялись обсуждать интимное прозвище журналистки Ксении Собчак - «прекрасный верблюд».
Вечерний курьер 05:54
Происшествия
Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве
Бывший первый замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве.
RT на русском 05:56
Происшествия
СК подтвердил возбуждение уголовного дела против экс-мэра Каспийска
В отношении бывшего главы Каспийска Джамалудина Омарова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщило управление СКР по Дагестану.
Интерфакс 06:06
Политика
На Украине завели дело после драки Ляшко с депутатом Зеленского
В Киевской области полиция возбудила уголовное дело по факту конфликта лидера Радикальной партии Олега Ляшко и депутата Андрея Геруса от президентской фракции "Слуга народа".
Московский Комсомолец 06:13
Наука
Впервые за 19 лет обнаружен новый штамм ВИЧ
Российская газета 00:36
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Шоу-бизнес
Кристен Стюарт рассказала, почему рассталась с Робертом Паттинсоном
РИА Новости вчера в 19:21
Финансы
Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил отметку в 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку 3000 пунктов и обновил исторический максимум.
ТАСС 06:31
Интернет
В WhatsApp поменялись настройки приватности
В мессенджере WhatsApp изменили настройки конфиденциальности для групп и обновили систему приглашения в беседы.
Газета.Ru 05:35
Футбол
ЦСКА попробует оттолкнуться со дна в Лиге Европы
«Краснодар» попробует улучшить свою ситуацию в группе. Московский ЦСКА и «Краснодар» проведут очередные матчи группового этапа Лиги Европы.
SM News 00:50
Кино
Вышел трейлер экранизации «Цвета из иных миров» Лавкрафта
7 сентября на МКФ в Торонто состоялась премьера очередной экранизации "Цвета из иных миров" ("Сияние извне", The Colour Out of Space) Лавкрафта - с Николасом Кейджем в главной роли.
Российская газета 04:36
Здоровье
Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью
Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.
Bimru.ru вчера в 00:03
Хоккей
Новую хоккейную арену в Омске откроют в сентябре 2022 года
На открытии Центрального спортивного комплекса хоккейной академии «Авангард» в Омске, которая прошло в дни XVI форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, председатель Совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов сообщил - планируется, что сезон 2022-23 годов «ястребы» проведут в Омске.
КП - Омск 06:13
Фигурное катание
Жулин: В прыжках Загитовой появилась тяжесть, это опасная тенденция
Нева Спорт вчера в 07:31
Армия и оружие
В России командиров армии смогут увольнять за плохое настроение солдат
В российской армии начнут контролировать настроение и поведение солдат и офицеров, сообщили "Известиям" источники в Минобороны.
Газета.Ru 05:42
Политика
От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом
Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily вчера в 03:38
Политика
Кремль обсуждает возвращение избирательных блоков
Администрация президента обсуждает возможность возвращения на выборы избирательных блоков, но с повышением для них проходного барьера.
Политсовет 04:56
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане оказались сторонниками ИГ
Газета.Ru вчера в 05:46
Игры
Геймеры обрушили рейтинг Red Dead Redemption 2 на Metacritic
В ночь после релиза разработчики выпустили обновление Rockstar Launcher, а сегодня в ночь они обновили и саму игру - однако, геймеры продолжают страдать от ошибок лаунчера и вылетов из Red Dead Redemption 2. Более того, свежий патч RDR 2 для некоторых игроков лишь все испортил - ранее корректно работавшая игра начала вылетать.
Gmbox.ru 05:17