Экономика

РБКРБКФАС проверит информацию о росте цен на гречку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверку информации о росте цен на гречку после обращения Российского союза мукомольных и крупяных предприятий. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анну Мирочиненко.
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с чего всё началось

ФАС получила жалобу о росте цен на гречиху

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует провести проверки производителей и переработчиков гречихи после получения обращения о росте цен на нее в России, сообщила РИА Новости начальник управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анна Мирочиненко.
РИА Новости05:19

Подробнее о событии

ФАС проведет проверку из-за повышения цен на гречку

Коммерсантъ08:39

ФАС проверит информацию о росте цен на гречку

РЕН ТВ08:18

ФАС проверит информацию о росте цен на гречку

РБК05:37

ФАС проведет проверки по гречихе

Известия05:52

Мельники пожаловались в ФАС на рост цен на гречку

Говорит Москва05:43

ФАС проведет проверки в связи с обращением о росте цен на гречку

ТАСС07:40

ФАС получила жалобу о росте цен на гречиху

РИА Новости05:19
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 09:43, Ашберн
Происшествия

Передавший штурвал лайнера «ИрАэро» девушке пилот отстранён от полётов

RT на русском 09:04
Общество

В Центробанке рассказали о схеме работы телефонных мошенников

Телефонные мошенники выстраивают разговор со своими жертвами так, что те сами предоставляют им личные данные, и могут найти подход даже к самым подкованным клиентам банков, заявил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.
РИА Новости 08:15
Политика

Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Космос

Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос

Forbes 01 ноября в 02:00
Технологии

Как смартфоны шпионят за своими пользователями

Если техника может шпионить, не делает ли она это уже. Этим вопросом озадачился корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Акимов.
Пятый канал вчера в 14:32
Игры

Вышла версия Red Dead Redemption 2 для ПК

ФАН 05 ноября в 15:52
Происшествия

В Абакане отправили в СИЗО экс-полицейского, в обращении к Путину обвинившего местных силовиков в наркоторговле

Новая газета 07:53
Общество

Экс-мэр подмосковной Истры задержан за должностные преступления

Экс-глава подмосковной Истры Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях.
Вести.Ru 08:15
Общество

Глава Комитета солдатских матерей отказалась уходить в отставку

Председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская рассказала "Газете.Ru", что она не подписывала документов о сложении полномочий.
Газета.Ru 07:31
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов: «Пока жена не беременная, может получить сразу леща»

Оказывается, еще четыре месяца назад модель любила «выносить мужу мозг». И за это легко могла получить от него «леща».
Блокнот.ру 02:05
Космос

Учёные нашли край Вселенной. Но пересечь его нельзя

Вселенная отнюдь не является "плоским" пространством, как до сих пор думало большинство учёных, пишет Nature Astronomy.
Life.ru 05 ноября в 05:12
Происшествия

Во Львове произошла массовая драка фанатов из ФРГ, Франции и Украины

Во Львове произошла массовая драка с участием футбольных фанатов Украины, Франции и Германии.
BFM.ru 01:50
Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Здоровье

«Альянс врачей» потребовал устранить нарушения в сочинской больнице

Как писал "Кавказский узел", профсоюз медицинских работников "Альянс врачей" 30 октября обнаружил отсутствие лекарств и медицинского оборудования в больнице Сочи при проведении профсоюзной проверки.
Кавказский узел 05 ноября в 23:59
Происшествия

В Москве автобус въехал в торговый центр

Комсомольская правда 07:13
Политика

Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»

Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Известия 09:05
Политика

В Кремле не обсуждали идею о ремонте ветхого жилья за счет владельцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждали идею о ремонте ветхого жилья за счет граждан.
РЕН ТВ 07:40
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения в России

В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
РИА Новости 02:13
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Наука

В Греции нашли останки неизвестных науке змей

Палеонтолог Георгиос Георгалис из Университета Торонто рассказал, что эти две змеи получили новые названия, потому что они полностью отличаются от представителей любых других видов.
Известия 09:10
Космос

Проект ракетного комплекса для полетов на Луну направят в «Роскосмос»

Эскизный проект носителя для полетов к Луне будет направлен на утверждение в "Роскосмос", такое решение было принято на заседании научно-технического совета по сверхтяжелой ракете.
Радио Sputnik 05 ноября в 12:17
Политика

Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Газета.Ru 07:49
Авто

Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran

Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
Автоновости дня 06:26
Происшествия

Облившему себя и пристава бензином россиянину сократили часть долга

Сумма долга супругов из Нижнего Тагила Дмитрия Кашина и Веры Брыловой после нападения с бензином на пристава была пересчитана и сокращена на три миллиона рублей — с 25 до 22 миллионов, сообщает URA.RU.
Lenta.ru 04:57
Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках

Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования застройщиками на 1-2,2 процентных пункта, минимальная ставка по данному продукту составит 7,1%. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
ТАСС 08:23
Здоровье

Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний

Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
Футбол

Джорджевич перенес операцию на колене

Sport24.ru 06:31
Происшествия

Начальника пожарной части в Хакасии обвинили в поджоге домов

Начальника пожарной части в селе Балыкса в Хакасии обвиняют в поджоге частных домов и построек, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
Газета.Ru 07:18
Общество

В Москве прошло шествие в честь 102-й годовщины Октябрьской революции

Демонстрация коммунистов, посвященная 102-й годовщине Октябрьской революции, прошла по центру Москвы от Страстного бульвара по Петровке до Площади Революции.
ТАСС 09:02
Экономика

Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки.
Forbes 07:01
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