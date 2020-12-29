ФАС проверит металлотрейдеров в рамках расследования причин роста цен на металлопродукцию
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит металлотрейдеров в рамках расследования причин резкого роста цен на рынке металлопродукции, сообщил ТАСС источник.В источнике
С чего всё началось
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Представитель антимонопольной службы не стал комментировать письмо чиновника. Но он признал, что ведомство «выразило озабоченность» в связи с ростом цен на металлургическое сырье и металлопродукцию, вызванным увеличением спроса как внутри России, так и на мировых рынках.
РБК27 декабря в 16:00
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