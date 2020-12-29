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ТАСС
ТАСС

ФАС проверит металлотрейдеров в рамках расследования причин роста цен на металлопродукцию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит металлотрейдеров в рамках расследования причин резкого роста цен на рынке металлопродукции, сообщил ТАСС источник.В источнике
С чего всё началось
РБК

ФАС предложила бороться с ростом цен на жилье пошлинами на сталь

Представитель антимонопольной службы не стал комментировать письмо чиновника. Но он признал, что ведомство «выразило озабоченность» в связи с ростом цен на металлургическое сырье и металлопродукцию, вызванным увеличением спроса как внутри России, так и на мировых рынках.
РБК27 декабря в 16:00
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РБК

Минпромторг предложил способ борьбы с ростом цен на металл

РБКвчера в 12:13
РИА Новости

ФАС расследует рост цен на металлопродукцию

РИА Новости28 декабря в 02:34
Коммерсантъ

В правительстве выясняют причины роста цен

Коммерсантъвчера в 10:21
ПРАЙМ

ФАС расследует рост цен на металлопродукцию

ПРАЙМ28 декабря в 03:48
Телеканал 360°

ФАС начала расследование из-за роста цен на металлопродукцию

Телеканал 360°28 декабря в 04:00
ТАСС

ФАС проверит металлотрейдеров в рамках расследования причин роста цен на металлопродукцию

ТАССвчера в 11:47
URA.Ru

В ФАС придумали, как снизить цены на квартиры

URA.Ru27 декабря в 16:32

В Новосибирске водитель такси напал на женщину после того, как она обматерила его

29 декабря в сообществе «Инцидент Новосибирск» в «ВКонтакте» было опубликовано видео, на котором запечатлён конфликт между водителем сервиса такси «Ситимобил» и женщиной, управлявшей автомобилем Toyota Corolla Spacio.
Царьград21:22