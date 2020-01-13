Общество
Rambler News ServiceФАС проверит обоснованность повышения цен на сотовую связь
Федеральная антимонопольная служба России не получала жалоб на повышение тарифов на сотовую связь, но проверит обоснованность изменения цен, сообщил через пресс-службу заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.
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Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Кино
Объявлены номинанты на премию «Оскар»
Политика
Российский спутник-«диверсант» разрушен в космосе, считают в США
Происшествия
Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Политика
«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
Футбол
«Спартак» прилетел на сбор в ОАЭ
«Спартак» прилетел в столицу ОАЭ Абу-Даби, где проведет первый тренировочный сбор.
Общество
«Билайн» и «МегаФон» повышают стоимость некоторых тарифов
«МегаФон» с 13 января повысит стоимость архивных тарифов, сообщает «РИА Новости».
Общество
Медведев отменил 1,2 тысячи устаревших актов РСФСР
Российский премьер-министр подписал постановление об отмене с 1 января этого года 1259 устаревших правительственных актов РСФСР.
Шоу-бизнес
Полина Гагарина показала снимок в бикини после рекордного похудения
Полина Гагарина продемонстрировала снимок в бикини, сделанный после после рекордного похудения.
Общество
Королева созывает саммит из-за сбежавших из дворца Гарри и Меган
В частной усадьбе Виндзоров в Сандрингемском дворце в восточной части Англии состоится семейный совет по вопросу отказа принца Гарри и Меган Маркл от королевских обязанностей и привилегий.
Происшествия
Задержавших Голунова полицейских подозревают в превышении полномочий
В понедельник выяснилось, по какой статье Уголовного кодекса РФ расследуют дело в отношении полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова якобы за хранение наркотиков.
Происшествия
СКР установил коррупционное происхождение денег Захарченко
СК нашел доказательства незаконного происхождения восьми миллиардов рублей, ранее изъятых из квартиры экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Политика
Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов
Согласно исследованию фонда "Петербургская политика", до региональных выборов 2020 года вновь ожидается серия отставок губернаторов.
Происшествия
В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд
Пассажирский поезд Ташкент - Москва задержался на 44 минуты неподалеку от российско-казахстанской границы в Астраханской области из-за выбежавшего на железнодорожный путь верблюда, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал РЖД).
Технологии
Онлайн-ритейлеры протестировали упрощенную оплату товаров
Онлайн-ритейлеры протестировали функцию «мгновенный счет» системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет сделать покупку в интернет-магазине через сервис Банка России (ЦБ) без QR-кода, выяснили «Известия».
Происшествия
В Башкирии из собачьей будки украли более миллиона рублей
Необычная кража произошла в Башкирии – из собачьей будки выкрали 1,1 млн рублей.
Игры
Серия новых скриншотов Half-Life: Alyx попала в Сеть
Один из сотрудников компании Valve выложил в Сеть видеоролик, содержащий 9 новых скриншотов из ожидаемой многими игры Half-Life: Alyx.
Экономика
Россия увеличила экспорт коньяка почти в 15 раз
Экспорт коньяка из России за семь месяцев 2019 года в натуральном выражении вырос в 14,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года и достиг 81,2 дал (одна из объемных основных мер в виноделии, равна 10 л). Об этом говорится в докладе Аналитического центра при правительстве России.
Политика
Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани
Тегеран намерен преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).
Армия и оружие
В Индии усомнились в способности РФ создавать надёжные авиадвигатели
Общество
Российских школьников научат контролировать негативные эмоции
В министерстве просвещения РФ приступили к разработке программы по развитию социально-эмоциональных навыков учащихся.
Армия и оружие
На обстрелянной авиабазе Балад в Ираке не было военных США
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Политика
Глава ПНС Саррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж заявил, что не станет проводить встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром в Москве, сообщил глава высшего госсовета Ливии Халед аль-Мишри.
Автоспорт
Карякин: лидер зачета мотовездеходов на «Дакаре» нарушил регламент
Лидер общего зачета в классе мотовездеходов американец Кейси Карри выступает на ралли-марафоне "Дакар" на машине с колесами неправильного диаметра, судьи обнаружили нарушение после восьмого этапа гонки, заявил гонщик российской команды SNAG Racing Сергей Карякин.
Общество
Мальчика, которого отчим ставил коленями на гречку, отпустили к матери
Восьмилетнего мальчика из Омска, которого отчим ставил на колени на гречку в качестве наказания, отдали обратно в семью.
Происшествия
В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке
Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.
Политика
Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы и назначил и. о. президента
Отставка президента Абхазии Рауля Хаджимбы утверждена парламентом республики.
Экономика
Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифе на транзит нефти
Москве и Минску не удалось договориться о тарифах на транзит российской нефти, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, передает портал Tut.by.