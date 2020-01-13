Общество

Rambler News ServiceRambler News ServiceФАС проверит обоснованность повышения цен на сотовую связь

Федеральная антимонопольная служба России не получала жалоб на повышение тарифов на сотовую связь, но проверит обоснованность изменения цен, сообщил через пресс-службу заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.
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ФАС изучит обоснованность повышения сотовыми операторами некоторых архивных тарифов

ТАСС06:51

ФАС проверит обоснованность повышения тарифов сотовых операторов

Коммерсантъ07:01

В ФАС оценили информацию о повышении тарифов сотовыми операторами

Газета.Ru06:57

ФАС не получала жалоб на повышение тарифов сотовыми операторами

Известия06:51

Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность повышения тарифов сотовых операторов

Эхо Москвы08:32

ФАС заинтересовалась повышением тарифов сотовыми операторами

РБК06:43

ФАС прокомментировала данные о повышении тарифов сотовыми операторами

RT на русском06:37
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В частной усадьбе Виндзоров в Сандрингемском дворце в восточной части Англии состоится семейный совет по вопросу отказа принца Гарри и Меган Маркл от королевских обязанностей и привилегий.
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СК нашел доказательства незаконного происхождения восьми миллиардов рублей, ранее изъятых из квартиры экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.
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Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов

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Пассажирский поезд Ташкент - Москва задержался на 44 минуты неподалеку от российско-казахстанской границы в Астраханской области из-за выбежавшего на железнодорожный путь верблюда, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал РЖД).
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Онлайн-ритейлеры протестировали функцию «мгновенный счет» системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет сделать покупку в интернет-магазине через сервис Банка России (ЦБ) без QR-кода, выяснили «Известия».
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Тегеран намерен преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).
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В министерстве просвещения РФ приступили к разработке программы по развитию социально-эмоциональных навыков учащихся.
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Армия и оружие

На обстрелянной авиабазе Балад в Ираке не было военных США

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В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке

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