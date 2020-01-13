Общество
ДождьФАС проверит обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами
Федеральная антимонопольная служба России проверит обоснованность повышения стоимости архивных тарифов сотовыми операторами, передает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Анатолия Голомолзина. На данный момент ФАС не получала жалоб на повышение цен.
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Авто
Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам Kia
Футбол
Моуринью не исключил, что Кейн может пропустить Евро-2020
Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью не исключил вероятности того, что нападающий команды Гарри Кейн может пропустить чемпионат Европы 2020 года из-за травмы.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри начать «новую жизнь»
Королева Великобритании Елизавета II поддерживает принца Гарри и его супругу Меган Маркл в их решении начать "новую жизнь", отказавшись от статуса старших членов королевской семьи и сопровождающих его обязанностей.
Кино
Фильм «Молчание ягнят» получит спин-офф
Политика
США пригрозили лишить Ирак доступа к нефтяным деньгам
Вашингтон пригрозил Ираку лишить его доступа к правительственному банковскому счету, где хранятся вырученные от продажи нефти средства.
Общество
Счетная палата назвала недостоверными данные о качестве дорог
Как пишет издание, в отчетах Ярославской агломерации участков концентрации ДТП нет, однако по данным управления ГИБДД их зафиксировано 40 штук.
Общество
Борис Ротенберг проиграл иск против финских банков
Окружной суд Хельсинки отказал миллиардеру Борису Ротенбергу в претензиях к финским банкам, обязав его оплатить судебные издержки в размере около 530 тысяч евро, отмечается на сайте суда.
Общество
FT: Nissan готовится выйти из альянса с Renault
Происшествия
Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой
Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рената Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Происшествия
В Хельсинки член экипажа Finnair выпал из самолета
Член экипажа авиакомпании Finnair выпал из припаркованного самолета А320, получив травмы, в аэропорту Хельсинки-Вантаа, сообщает Бюро по расследованию несчастных случаев на транспорте (Otkes).
Политика
Опубликована новая серия фотографий Путина из архива Кремля
Пресс-служба Кремля опубликовала новые фотографии и видеозаписи в проекте, посвященном 20-летию работы Владимира Путина на посту президента и премьер-министра России.
Политика
Путин поручил освободить врачей от наказания за утрату наркопрепаратов
Президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство и отменить уголовную ответственность для медработников за неумышленную потерю наркотических и психотропных препаратов.
Футбол
Хакан Шюкюр: Эрдоган забрал у меня все, теперь я таксист в США
По рассказу Шюкюра немецкому изданию Welt am Sonntag, он бежал в Сан-Франциско, где открыл кафе.
Происшествия
На экс-судью Конституционного суда напала бывшая жена
На месте происшествия работают полицейские. О том, задержана ли подозреваемая в нападении, не уточняется.
Политика
Лавров заявил о прогрессе на переговорах по Ливии
Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри подписали проект документа по урегулированию в стране, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар взял время до утра.
Происшествия
Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Наука
Домашние собаки снижают риск развития шизофрении
Футбол
Гвардиола сравнил Агуэро и Месси
Политика
США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка
Власти США ввели санкции в отношении бывшего главы Демократической партии Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка.
Общество
Адвокат просит проверить Столото из-за миллиардного выигрыша
Сергеев просит обратить внимание на то, что победители лотереи не могут проверить данные своих билетов и часто не могут получить выигрыш из-за "ошибки в результате системного сбоя".
Политика
В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
Представитель пресс-службы города ранее сообщила РИА Новости, что Варшава не будет официально отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, однако в администрации были зарегистрированы "два уличных мероприятия, организуемые частными лицами с целью отметить эту дату".
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Политика
Президент Абхазии подал в отставку
Лидер республики Абхазия решил уйти в отставку. Рауль Хаджмиба решил уйти в отставку с поста президента.
Авто
Цены на автомобили Opel снизят по мере добавления комплектаций
Ранее эксперты, опрошенные ТАСС отмечали, что продажи Opel в России могут быть минимальными из-за высоких цен на новые модели.
Политика
В Иране объяснили пуск ракеты по украинскому Boeing
Зампредседателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки заявил, что ошибочный пуск ракеты по украинскому самолету случился из-за недостатка координации с новым расчетом сил ПВО, установленным возле международного аэропорта Тегерана.