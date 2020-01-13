Общество

ДождьДождьФАС проверит обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами

Федеральная антимонопольная служба России проверит обоснованность повышения стоимости архивных тарифов сотовыми операторами, передает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Анатолия Голомолзина. На данный момент ФАС не получала жалоб на повышение цен.
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Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность повышения тарифов сотовых операторов

Эхо Москвы08:32

ФАС проверит обоснованность повышения тарифов сотовых операторов

Коммерсантъ07:01

ФАС заинтересовалась повышением тарифов сотовыми операторами

РБК06:43

ФАС не получала жалоб на повышение тарифов сотовыми операторами

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ФАС изучит обоснованность повышения сотовыми операторами некоторых архивных тарифов

ТАСС06:51

В ФАС оценили информацию о повышении тарифов сотовыми операторами

Газета.Ru06:57

ФАС прокомментировала данные о повышении тарифов сотовыми операторами

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