Общество

ДождьДождьФАС проверит обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами

Федеральная антимонопольная служба России проверит обоснованность повышения стоимости архивных тарифов сотовыми операторами, передает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Анатолия Голомолзина. На данный момент ФАС не получала жалоб на повышение цен.
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ФАС прокомментировала данные о повышении тарифов сотовыми операторами

RT на русском06:37

ФАС проверит обоснованность повышения тарифов сотовых операторов

Коммерсантъ07:01

ФАС не получала жалоб на повышение тарифов сотовыми операторами

Известия06:51

ФАС изучит обоснованность повышения сотовыми операторами некоторых архивных тарифов

ТАСС06:51

ФАС заинтересовалась повышением тарифов сотовыми операторами

РБК06:43

Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность повышения тарифов сотовых операторов

Эхо Москвы08:32

В ФАС оценили информацию о повышении тарифов сотовыми операторами

Газета.Ru06:57
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