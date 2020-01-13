Общество
ДождьФАС проверит обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами
Федеральная антимонопольная служба России проверит обоснованность повышения стоимости архивных тарифов сотовыми операторами, передает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Анатолия Голомолзина. На данный момент ФАС не получала жалоб на повышение цен.
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Общество
Россияне с детьми получат ипотеку на выгодных условиях
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому российские семьи с детьми смогут получать ипотеку на выгодных условиях.
Общество
Елизавета II поддержала решение Гарри и Меган начать «новую жизнь»
Елизавета II заявила, что полностью поддерживает желание принца Гарри и Меган Маркл стать независимыми: после того, как они убедили ее, что не будут рассчитывать на деньги общественных фондов, королева согласилась дать им добро на "новую жизнь".
Общество
В «Столото» отреагировали на обвинения в нечестном розыгрыше
В «Столото» отвергли заявления о нечестном розыгрыше миллиарда рублей и также сообщили о подготовке иска о защите деловой репутации.
Экономика
«Газпром» поймали на продаже своих акций самому себе
Госкомпанию поймали на странной сделке вскоре после того, как Московская биржа отказалась признать, что проданные акции находятся в свободном обращении.
Кино
Стали известны номинанты на премию «Золотая малина»
Организаторы премии «Золотая малина», которую вручают за худшие работы в области кинематографа, назвали претендентов на награду за 2019 год.
Культура
НТВ впервые обошло по рейтингам «Первый канал»
В десятку лидеров рейтинга вошли РЕН ТВ, СТС, телеканалы "Домашний", ТНТ, ТВ3, "Пятый канал" и "Карусель".
Энергетика
Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифе на транзит нефти
Москве и Минску не удалось договориться о тарифах на транзит российской нефти, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, передает портал Tut.by.
Общество
Алексей Улюкаев написал в колонии новогоднее стихотворение
Происшествия
Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой
Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рената Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Происшествия
Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Шоу-бизнес
Потап отдыхает в Мексике с двумя женами
Несколько дней назад молодожены улетели отдыхать в Мексику. Позже к Потапу и Насти присоединилась бывшая жена продюсера с детьми.
Шоу-бизнес
Представители Кадышевой и Бабкиной опровергли слухи о драке
В театре "Русская песня" заявили о том, что слух о драке, произошедшей на "Голубом огоньке" между певицами Надеждой Бабкиной и Надеждой Кадышевой, является неправдой, сообщает РИА Новости.
Общество
В «Единой России» не поддержали идею о налогах для домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Футбол
Хакан Шюкюр: Эрдоган забрал у меня все, теперь я таксист в США
По рассказу Шюкюра немецкому изданию Welt am Sonntag, он бежал в Сан-Франциско, где открыл кафе.
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам Kia
Компания Kia начала отгрузку новых компактных кроссоверов Kia Seltos российским дилерам.
Кино
В Лос-Анджелесе объявили номинантов на «Оскар»
В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию «Оскар». Информация о претендентах опубликована в Twitter киноакадемии.
Общество
Полисы ОСАГО начнут оформлять на новых бланках
Как сообщили в РСА, Гознак начал отгружать с 26 декабря 2019 года бланки полисов ОСАГО серии «РРР».
Политика
Миллер: Россия собственными силами достроит «Северный поток-2»
Волейбол
Российские волейболисты сыграют с Бразилией и США на Олимпиаде-2020
Сборная России попала в группу B, где ее соперниками станут команды Бразилии, США, Аргентины, Франции и Туниса.
Гаджеты
Windows 7 останется без поддержки 14 января. Что рекомендует Microsoft?
Во вторник, 14 января, выпущенная в июле 2009 года, официально останется без поддержки.
Политика
Лидер оппозиции Абхазии обозначил отношение к партнёрству с Россией
Лидер оппозиции Абхазии Аслан Бжания в интервью Ruptly заявил, что абхазско-российские отношения носят братский характер и их необходимо развивать.
Кино
Умер режиссер «Чародеев» и «Приключений Электроника»
Общество
Борис Ротенберг проиграл суд скандинавским банкам
Окружной суд в Хельсинки отклонил иск бизнесмена Бориса Ротенберга к четырем скандинавским банкам, которые отказались обслуживать его счета из-за санкций США.
Наука
Серые попугаи могут помогать другим без какой-либо для себя пользы
Группа зарубежных орнитологов выяснила, что попугаи жако безвозмездно помогают сородичам добывать еду.
Космос
Ученые нашли на Земле звездную пыль древнее Солнца
Изучая включения в метеорите, ученые обнаружили частицы звездной пыли возрастом более 5 миллиардов лет.