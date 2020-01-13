Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала жалоб на повышение операторами связи стоимости на некоторые архивные тарифы, заявил ТАСС заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин. Однако, по его словам, ведомство изучит обоснованность цен.

Недвижимость В Крыму вводится налог на имущество физических лиц Поскольку на территории Республики Крым налог на имущество исчисляется впервые, Налоговым кодексом предусмотрены понижающие коэффициенты на первые три налоговых периода, 0,2, 0,4 и 0,6 соответственно.

Хоккей «Авангард» по буллитам обыграл «Амур» «Авангард» обыграл «Амур» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. У хозяев отличился Игорь Руденков, у гостей — Валентин Пьянов.

Экономика Глава «Росгеологии» попросил более $1 млрд из ФНБ на геологоразведку Новый претендент на средства ФНБ Гендиректор "Росгеологии" Сергей Горьков попросил у премьера Дмитрия Медведева с 2020 по 2022 год выделить 65 млрд руб. (более $1 млрд) из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для расширения геологоразведочных изысканий в России.

Футбол ЦСКА проведёт 10 матчей на зимних сборах ЦСКА на официальном сайте огласил расписание зимних сборов клуба. Все три сбора московский клуб проведёт в испанском городе Кампоаморе.

Политика Зеленский поставил свою жену на должность вместо жены Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский назначил свою жену Елену Зеленскую в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мыстецкий арсенал» («Художественный арсенал»), при этом супруга бывшего главы государства Петра Порошенко покинула этот совет.

Шоу-бизнес Пелагея впервые прокомментировала свой развод с Телегиным Российская певица и наставница в музыкальном проекте «Голос» Пелагея впервые прокомментировала свой развод с форвардом московского ЦСКА и сборной России по хоккею Иваном Телегиным.

Политика МВД изучит заявление Саакашвили о свержении власти в Грузии "Указанное заявление является достаточным для того, чтобы думать, что 20 июня 2019 года при непосредственном участии и руководстве Михаила Саакашвили была осуществлена явная попытка свержения государственной власти силовым путем", - утверждают в МВД Грузии.

Здоровье В Ростове сняли инвалидность с лишившегося глаза мальчика После сложнейшей операции и курса лечения удалось достичь стойкой ремиссии, но как только болезнь отступила - с ребенка сняли инвалидность.

Кино Финал «Ведьмака» от Netflix не будет отличаться от книг Лорен Хиссрих Судя по всему, как и сообщалось ранее, Netflix не собирается снимать адаптацию видеоигр CD Projekt RED, которые продолжали сюжет Сапковского, хотя писатель постоянно открещивался от виртуального наследия своих соотечественников.

Экономика Мэрия столицы получила контрольный пакет акций «Мосметростроя» В июле прошлого года газета "Коммерсантъ" писала, что власти столицы изучают возможность покупки всего пакета акций компании-подрядчика по строительству метро.

Авто Chery зарегистрировала новую марку Exeed в России Автомобильный бренд Chery поделился новостью о том, что недавно зарегистрировал в государственных органах Российской Федерации премиальный бренд Exeed, который будет использоваться для реализации новейшей автомобильной продукции высокого качества.

Общество На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.

Гаджеты Появилось первое фото флагмана Samsung Galaxy S20+ Компания Samsung представит новую линейку флагманов Galaxy S20 11 февраля, однако в сети уже появились фотографии старшей модели.

Гаджеты Microsoft рекомендует пользователям Windows 7 обновить ПК Microsoft решили подойти к этому делу основательно и выпустили целый текстовый материал, в котором рекомендуется пользователям Windows 7 приобрести новый ПК.