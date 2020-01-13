Общество

КоммерсантъКоммерсантъФАС проверит обоснованность повышения тарифов сотовых операторов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала жалоб на повышение операторами связи стоимости на некоторые архивные тарифы, заявил ТАСС заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин. Однако, по его словам, ведомство изучит обоснованность цен.
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Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность повышения тарифов сотовых операторов

Эхо Москвы08:32

ФАС проверит обоснованность повышения тарифов сотовых операторов

Коммерсантъ07:01

ФАС заинтересовалась повышением тарифов сотовыми операторами

РБК06:43

ФАС не получала жалоб на повышение тарифов сотовыми операторами

Известия06:51

ФАС изучит обоснованность повышения сотовыми операторами некоторых архивных тарифов

ТАСС06:51

В ФАС оценили информацию о повышении тарифов сотовыми операторами

Газета.Ru06:57

ФАС прокомментировала данные о повышении тарифов сотовыми операторами

RT на русском06:37
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Россия и Белоруссия не договорились о тарифе на транзит нефти

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