Общество
КоммерсантъФАС проверит обоснованность повышения тарифов сотовых операторов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала жалоб на повышение операторами связи стоимости на некоторые архивные тарифы, заявил ТАСС заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин. Однако, по его словам, ведомство изучит обоснованность цен.
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Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Недвижимость
В Крыму вводится налог на имущество физических лиц
Поскольку на территории Республики Крым налог на имущество исчисляется впервые, Налоговым кодексом предусмотрены понижающие коэффициенты на первые три налоговых периода, 0,2, 0,4 и 0,6 соответственно.
Хоккей
«Авангард» по буллитам обыграл «Амур»
«Авангард» обыграл «Амур» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. У хозяев отличился Игорь Руденков, у гостей — Валентин Пьянов.
Экономика
Глава «Росгеологии» попросил более $1 млрд из ФНБ на геологоразведку
Новый претендент на средства ФНБ Гендиректор "Росгеологии" Сергей Горьков попросил у премьера Дмитрия Медведева с 2020 по 2022 год выделить 65 млрд руб. (более $1 млрд) из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для расширения геологоразведочных изысканий в России.
Политика
Лавров заявил о прогрессе на переговорах по Ливии
На московских переговорах по урегулированию ситуации в Ливии, в которых приняли участие представители ливийских сторон, достигнут прогресс.
Политика
Россия может использовать «керченский опыт» для достройки «Северного потока-2»
При реализации газового проекта «Северный поток-2» Россия в случае необходимости может повторить опыт использования китайских партнеров для прокладки морских коммуникаций в акватории Керченского пролива.
Футбол
ЦСКА проведёт 10 матчей на зимних сборах
ЦСКА на официальном сайте огласил расписание зимних сборов клуба. Все три сбора московский клуб проведёт в испанском городе Кампоаморе.
Шоу-бизнес
Театры Бабкиной и Кадышевой назвали фейком слухи о драке певиц
Театр "Русская песня" назвал фейком слухи о драке Надежды Бабкиной и Надежды Кадышевой на "Голубом огоньке".
Футбол
«Эрдоган забрал у меня все»: Хакан Шукюр о том, как стал таксистом
Прошло не так много времени с момента завершения футбольной карьеры Хакана Шукюра, но футболист вынужден работать таксистом.
Политика
Зеленский поставил свою жену на должность вместо жены Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский назначил свою жену Елену Зеленскую в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мыстецкий арсенал» («Художественный арсенал»), при этом супруга бывшего главы государства Петра Порошенко покинула этот совет.
Шоу-бизнес
Пелагея впервые прокомментировала свой развод с Телегиным
Российская певица и наставница в музыкальном проекте «Голос» Пелагея впервые прокомментировала свой развод с форвардом московского ЦСКА и сборной России по хоккею Иваном Телегиным.
Политика
МВД изучит заявление Саакашвили о свержении власти в Грузии
"Указанное заявление является достаточным для того, чтобы думать, что 20 июня 2019 года при непосредственном участии и руководстве Михаила Саакашвили была осуществлена явная попытка свержения государственной власти силовым путем", - утверждают в МВД Грузии.
Авто
В Германии недорого распродают 34 военных Mercedes-Benz G-Class
Немецкий автодилер Autohaus Lorinser распродает 34 военных внедорожника Mercedes-Benz G-Class по бросовым ценам.
Здоровье
В Ростове сняли инвалидность с лишившегося глаза мальчика
После сложнейшей операции и курса лечения удалось достичь стойкой ремиссии, но как только болезнь отступила - с ребенка сняли инвалидность.
Происшествия
В Красноярском крае вынужденно приземлился вертолет Ми-26
Вертолет Ми-26 одного из силовых ведомств совершил вынужденную посадку в Красноярском крае близ села Павловка (Назаровский район).
Авто
Opel расширит линейку автомобилей в России до шести моделей
Opel намерен расширить линейку своих автомобилей в России до шести моделей.
Кино
Финал «Ведьмака» от Netflix не будет отличаться от книг
Лорен Хиссрих Судя по всему, как и сообщалось ранее, Netflix не собирается снимать адаптацию видеоигр CD Projekt RED, которые продолжали сюжет Сапковского, хотя писатель постоянно открещивался от виртуального наследия своих соотечественников.
Экономика
Мэрия столицы получила контрольный пакет акций «Мосметростроя»
В июле прошлого года газета "Коммерсантъ" писала, что власти столицы изучают возможность покупки всего пакета акций компании-подрядчика по строительству метро.
Общество
Мэр Каховки призвал защитить от сноса памятник «Легендарная Тачанка»
В Каховке (Херсонская область, Украина) хотят демонтировать знаменитый советский памятник «Легендарная Тачанка».
Экономика
Россия и Белоруссия не договорились о тарифе на транзит нефти
Антимонопольные ведомства России и Белоруссии примут окончательное решение по тарифам на транзит российской нефти по территории республики в январе.
Авто
Chery зарегистрировала новую марку Exeed в России
Автомобильный бренд Chery поделился новостью о том, что недавно зарегистрировал в государственных органах Российской Федерации премиальный бренд Exeed, который будет использоваться для реализации новейшей автомобильной продукции высокого качества.
Политика
Daily Mail назвала Крым частью России
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Армия и оружие
Танк Т-72 смог уцелеть после попадания противотанковой ракеты в Сирии
Речь идет о попадании противотанковой ракеты по бронемашине, которая смогла уцелеть, несмотря на старания террористов.
Культура
Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут
Гаджеты
Появилось первое фото флагмана Samsung Galaxy S20+
Компания Samsung представит новую линейку флагманов Galaxy S20 11 февраля, однако в сети уже появились фотографии старшей модели.
Гаджеты
Microsoft рекомендует пользователям Windows 7 обновить ПК
Microsoft решили подойти к этому делу основательно и выпустили целый текстовый материал, в котором рекомендуется пользователям Windows 7 приобрести новый ПК.
Единоборства
Поединок борцов из Грузии и Украины закончился массовой дракой
В полуфинале международных соревнований по вольной борьбе, проходивших в Турции, схватка представителей Украины и Грузии завершилась массовой дракой, сообщило 13 января информационное агентство УНИАН.