Общество
ДождьФАС проверит обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами
Федеральная антимонопольная служба России проверит обоснованность повышения стоимости архивных тарифов сотовыми операторами, передает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Анатолия Голомолзина. На данный момент ФАС не получала жалоб на повышение цен.
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Армия и оружие
В Китае ввели в строй мощнейший в мире эсминец
Накануне, 12 января, стало известно, что головной эсминец проекта 055 «Наньчан» введён в состав Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая (ВМФ НОАК).
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Армия и оружие
Военные из Дании плакали во время ракетного обстрела Ирака
Датский телеканал TV 2 взял интервью у датского сержанта по имени Джон, который находился во время иранского ракетного обстрела на базе Айн-Аль-Асад в Ираке.
Общество
Ассанжа запечатлели на камеру возле суда в Лондоне
Опубликованы кадры, на которых запечатлен основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вне стен британской тюрьмы.
Происшествия
Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Армия и оружие
В Индии усомнились в способности РФ создавать надёжные авиадвигатели
Происшествия
На экс-судью Конституционного суда напала бывшая жена
На месте происшествия работают полицейские. О том, задержана ли подозреваемая в нападении, не уточняется.
Волейбол
Российские волейболисты сыграют с Бразилией и США на Олимпиаде-2020
Сборная России попала в группу B, где ее соперниками станут команды Бразилии, США, Аргентины, Франции и Туниса.
Политика
Переговоры по Ливии завершились без подписания соглашения о перемирии
Советник главы ливийского парламента Хамид аль-Сафи сообщил, что межливийские переговоры, которые прошли в Москве, завершились без подписания соглашения о перемирии.
Гаджеты
Xiaomi Black Shark 3 может стать первым смартфоном с 16 Гбайт ОЗУ
Наука
Чай влияет на продолжительность жизни человека
Люди регулярно пьющие зеленый чай – меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает журнал European Journal of Preventive Cardiology.
Общество
«Мисс Бельгия 2020» потеряла бюстгальтер во время дефиле
Во время дефиле на конкурсе "Мисс Бельгия 2020" одна из участниц потеряла бюстгальтер.
Наука
В Швейцарии создали золото со свойствами пластика
Швейцарские исследователи из лаборатории ETH разработали легкое 18-каратное золото из пластика.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Соединенные Штаты ввели санкции против депутата Луиса Парры, объявившего себя главой Национальной ассамблеи Венесуэлы, а также ряда других венесуэльских законодателей.
Политика
В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
Представитель пресс-службы города ранее сообщила РИА Новости, что Варшава не будет официально отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, однако в администрации были зарегистрированы "два уличных мероприятия, организуемые частными лицами с целью отметить эту дату".
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы
Анастасия Заворотнюк после продолжительного нахождения в одной из больниц Москвы вернулась домой.
Футбол
Экс-вратарь «Енисея» Юрченко проходит сборы с «Шахтером» из Караганды
33-летний голкипер проходит сборы с казахстанским клубом. «Енисей» был последним клубом Юрченко.
Политика
Рухани одобрил признание Пентагона террористической организацией
Президент Ирана Хасан Рухани одобрил законопроект парламента о признании Пентагона террористической организацией, сообщает Tasnim.
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Происшествия
В Запорожье мужчина надел на «причинное место» гайку и не смог ее снять, пришлось звать «Кобру»
В Запорожской области мужчина надел гайку на «причинное место» и не смог ее снять без помощи спасателей.
Игры
Grand Theft Auto IV сняли с продажи в Steam и Rockstar Games Launcher
Со страницы Grand Theft Auto IV в магазине Steam пропала возможность приобрести игру.
Политика
В Иране объяснили пуск ракеты по украинскому Boeing
Зампредседателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки заявил, что ошибочный пуск ракеты по украинскому самолету случился из-за недостатка координации с новым расчетом сил ПВО, установленным возле международного аэропорта Тегерана.
Общество
Худшие платья Critics’ Choice Awards
Critics’ Choice Awards – вторая репетиция для звезд (после «Золотого глобуса») перед «Оскаром».
Происшествия
Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой
Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рената Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Футбол
Богатейший человек Африки снова выразил готовность купить «Арсенал»
Ранее нигериец уже говорил о желании купить футбольный клуб в 2016 и 2018 годах.
Финансы
Россия удвоила объем Фонда национального благосостояния
Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за 2019 г. вырос в 1,9 раза в рублевом выражении с 4 трлн до 7,8 трлн руб. (6,9% ВВП), в долларах - в 2,2 раза с $58,1 млрд до $125,6 млрд, сообщил в понедельник Минфин РФ.