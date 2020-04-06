Коронавирус

BFM.ruBFM.ruФАС проверила цены на лимоны, чеснок и имбирь

Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки. Об этом ТАСС рассказала начальник управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко.
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Генпрокуратура поручила ФАС проверить цены на имбирь, чеснок и лимоны

Ведомости09:42

Генпрокуратура поручила ФАС проверить обоснованность роста цен на имбирь, чеснок и лимон

ТАСС09:16

Генпрокуратура заинтересовалась ростом цен на имбирь, чеснок и лимоны

РИА Новости09:24

ФАС проверит обоснованность роста цен на имбирь, чеснок и лимоны

RT на русском09:44

ФАС сообщила о жалобах на подорожание лимонов и чеснока

Известия07:41

Генпрокуратура потребовала выяснить причину роста цен на имбирь, чеснок и лимон

Life.ru09:29

Генпрокуратура поручила ФАС проверить обоснованность роста цен на лимоны

Rambler News Service09:47
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Политика

Мишустин выступил против закрытия границ в регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 04:05
Футбол

Мать тренера «Манчестер Сити» Гвардиолы скончалась от коронавируса

Мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы Долорс Сала скончалась от коронавируса на 83-м году жизни, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
РИА Новости 10:57
Армия и оружие

Сирийская армия нанесла удары по боевикам на юге Идлиба

REGNUM 07:54
Общество

Организаторы попросили власти не приглашать ветеранов на парад Победы

Оргкомитет по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы обратился к правительству с просьбой воздержаться от приглашения на парад людей старше 65 лет, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 09:25
Общество

Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки было зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Рифей-Пермь 05:31
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 09:08
Общество

В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации с 7 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:35
Общество

Льва Лещенко выписали из больницы после коронавируса

Народный артист РСФСР Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке, где проходил лечение от коронавирусной инфекции, сообщает телеканал "Звезда".
Газета.Ru 10:09
Общество

Александр Беглов потребовал жестко пресекать нарушения самоизоляции

В понедельник, 6 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов во время координационного совещания по обеспечению правопорядка в городе поручил усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции горожанами, которые вернулись из-за рубежа или контактировали с заболевшими.
Петербургский дневник 08:08
Общество

Мэр положил руку на коленку подчиненной в прямом эфире

Daily 09:09
Общество

В России предложили совсем отменить ЕГЭ

Премьер-министру Михаилу Мишустину предложили отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году.
Lenta.ru 10:36
Общество

Врач назвал единственный эффективный способ профилактики коронавируса

По мнению специалиста, замедление разработки вакцины от коронавируса объясняется отсутствием в данное время лабораторных животных, которые чувствительны к инфекции.
Янаульские зори 00:05
Общество

В Минздраве оценили данные о влиянии прививки БЦЖ на течение COVID-19

Есть данные о том, что население, которое проходило вакцинацию БЦЖ, переносит коронавирус легче, если эти сведения подтвердятся, то у России в этом плане есть некоторое преимущество, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 10:34
Общество

Сбербанк изменил правила закрытия вкладов

Сбербанк изменил правила закрытия вкладов, срок которых подходит к концу с 30 марта по 5 мая.
Деловое.ТВ 09:15
Общество

В НИИ Склифосовского заявили, что медперсонала в институте достаточно

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков заявил, что медицинского персонала в институте достаточно для работы в экстренных ситуациях.
РИА Новости 04:09
Армия и оружие

Обратный эффект: оружейные санкции США помогли России

Введенные правительством США против предприятий российского оборонно-промышленного комплекса санкции дали обратный эффект.
Российская газета 04:07
Здоровье

В Уфе из-за подозрения на коронавирус закрыли больницу на карантин

Республиканскую клиническую больницу имени Куватова в Уфе закрыли на карантин из-за подозрения коронавирусной инфекции у пяти врачей и двух пациентов.
RT на русском 10:37
Экономика

Экономисты выступили против жестких карантинных мер из-за коронавируса

Установление в России более жестких карантинных мер может привести к серьезному замедлению экономической активности и глубокому социально-экономическому кризису.
Lenta.ru 10:11
Общество

Полицейским заплатят компенсации за переработки из-за коронавируса

Полицейские, задействованные в мероприятиях по противодействию распространению коронавируса нового типа, получат компенсации за переработки.
Pravda.Ru 07:50
Общество

Ведущая НТВ рассказала о 40 тысячах погибших от коронавируса в России

Ведущая Ирада Зейналова заявила о 40 тысячах погибших от коронавируса в России в прямом эфире телеканала НТВ.
News.ru 05:30
Происшествия

Москвич Иисус рассказал о своем задержании на Патриарших прудах

Известия вчера в 17:45
Общество

Кадыров прокомментировал избиение нарушителя карантина в Чечне

РИА Новости 09:13
Общество

Роспотребнадзор начинает проводить тестирования на коронавирус на дому

На сайте Роспотребнадзора опубликована запись, информирующая россиян о возможности проведения тестирования на наличие COVID-19 в организме на дому.
Evo-rus.com 02:06
Футбол

Дмитрий Комбаров подстригся налысо во время карантина

Российский защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров подстригся налысо и передал эстафету другим спортсменам.
Нева Спорт 09:38
Здоровье

Коронавирус подозревают у 44 жителей Саратовской области

В Саратовской области 2309 жителей остаются под наблюдением после возвращения из-за рубежа или в связи с контактами с заразившимися.
Саратов 24 05:17
Технологии

Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ

Как пишет ТАСС, Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ, созданный израильской компанией Mirabilis в 1996 году.
Инфорос 04:50
Общество

Коронавирус. Расширен список работающих саратовских предприятий

Новая редакция нормативного документа предусматривает послабления ряду предприятий во время пандемии - им разрешено работать.
Взгляд-инфо 10:10
Происшествия

Дети сбежали из дома на севере Москвы, устав сидеть на карантине

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская прокомментировала появившуюся ранее информацию о том, что в Хорошевском районе столицы, устав сидеть на карантине, сбежали из дома два подростка 13-ти и 14 лет.
Вести.Ru 09:41
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Авто

Компания Toyota продает новые Land Cruiser 70 и FJ Cruiser

Олдскульные Land Cruiser 70, 76 и 79, а также вездеход в стиле FJ Cruiser до сих пор продают в ОАЭ и Южной Африке.
Автоновости дня вчера в 05:09
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