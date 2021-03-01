Леброн Джеймс выставил на продажу особняк за 20 миллионов долларов

По информации источника, Джеймс готов продать особняк в Брентвуде дешевле, чем купил его в 2015 году — тогда звезда НБА заплатил 20,9 миллиона долларов, а сейчас выставил дом на продажу за 20,5 миллиона долларов.