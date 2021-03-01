ФАС проверит обоснованность роста цен на яйца и мясо кур
«ФАС России получила поручение Андрея Рэмовича Белоусова и приступила к проведению проверок производителей мяса курицы и куриных яиц на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства», — приводит сообщение ведомства «Прайм».В источнике
С чего всё началось
Белоусов поручил ФАС проверить обоснованность повышения цен производителями курятины и яиц
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) оперативно проверить производителей куриного мяса и яиц на предмет обоснованности повышения цен и злоупотребления доминирующим положением, сообщил ТАСС участник совещания по мониторингу цен на социально значимые товары.
ТАССвчера в 07:20
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