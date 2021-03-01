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REGNUM
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ФАС проверит обоснованность роста цен на яйца и мясо кур

«ФАС России получила поручение Андрея Рэмовича Белоусова и приступила к проведению проверок производителей мяса курицы и куриных яиц на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства», — приводит сообщение ведомства «Прайм».В источнике
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С чего всё началось

Белоусов поручил ФАС проверить обоснованность повышения цен производителями курятины и яиц

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) оперативно проверить производителей куриного мяса и яиц на предмет обоснованности повышения цен и злоупотребления доминирующим положением, сообщил ТАСС участник совещания по мониторингу цен на социально значимые товары.
ТАССвчера в 07:20
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ФАС начала проверки производителей куриного мяса и яиц на соблюдение законодательства

Известиявчера в 08:38

ФАС начала проверки производителей куриного мяса и яиц

RT на русскомвчера в 07:42

Рост цен на яйца и мясо птицы в России проверят

Lenta.ruвчера в 07:58

ФАС проверит производителей куриного мяса и яиц

РИА Новостивчера в 07:52

Всплеск цен на курятину и яйца привлек внимание чиновников

Интерфаксвчера в 07:51

ФАС проверяет обоснованность повышения цен на курятину и яйца

Коммерсантъвчера в 08:04

ФАС начала проверки производителей курятины и яиц на соблюдение требований закона

ТАССвчера в 07:55
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