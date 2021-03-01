Кроссовер Lexus NX стал лидером в сегменте SUV (D) по сохранности остаточной стоимости

Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», в премиальном сегменте SUV (D) кроссовер Lexus NX показывает наилучший результат остаточной стоимости за 5 лет – 79,5%. То есть, кроссовер Lexus NX, который приобрели новым в 2015 году, теряет от первоначальной стоимости спустя пять лет в среднем около 20,5%. У других моделей сегмента SUV (D) показатель остаточной стоимости ниже.