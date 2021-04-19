Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила ценовые запросы в отели и гостиницы российских курортов с целью установить, обоснован ли рост цен на проживание, говорится в сообщении ведомства.

Видео Фото Интересное видео Вести Татарстан РБК Городовой ТВ Центр Мой Брянск РЕН ТВ ТК Звезда Известия RT на русском ТК Звезда Пятый канал Городовой РЕН ТВ Дума ТВ НТВ

С чего всё началось Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила ценовые запросы в отели и гостиницы российских курортов с целью установить, обоснован ли рост цен на проживание, говорится в сообщении ведомства. РБК вчера в 10:14