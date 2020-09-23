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Газета.Ru
Газета.Ru

ФАС проверит оптовую цену на препарат от коронавируса «Арепливир»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила проверить обоснованность оптовой цены на препарат от коронавируса "Арепливир". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ФАС. Как отмечается, фармпроизводителям уже направлен соответствующий запрос.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ФАС проверит обоснованность оптовой цены «Арепливира»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы фармпроизводителям по вопросу обоснованности оптовой цены на лекарство от коронавируса "Арепливир", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новостивчера в 12:04
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РБК

ФАС заинтересовалась ценами на препарат от коронавируса «Арепливир»

РБКвчера в 13:55
Известия

ФАС попросила фармкомпании обосновать оптовые цены на «Арепливир»

Известиявчера в 12:32
Новая газета

ФАС займется вопросом обоснованности цен на препарат от COVID-19 «Арепливир»

Новая газетавчера в 11:18
Lenta.ru

Цены на российское лекарство от коронавируса проверят

Lenta.ruвчера в 12:20
ТАСС

ФАС направила запросы фармпроизводителям по поводу цены «Арепливира»

ТАССвчера в 12:10
РИА Новости

ФАС проверит обоснованность оптовой цены «Арепливира»

РИА Новостивчера в 12:04
Коммерсантъ

ФАС проверяет обоснованность цены препарата от коронавируса «Арепливир»

Коммерсантъвчера в 12:29

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