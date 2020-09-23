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Газета.Ru
Газета.Ru

ФАС проверит оптовую цену на препарат от коронавируса «Арепливир»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила проверить обоснованность оптовой цены на препарат от коронавируса "Арепливир". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ФАС. Как отмечается, фармпроизводителям уже направлен соответствующий запрос.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ФАС проверит обоснованность оптовой цены «Арепливира»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы фармпроизводителям по вопросу обоснованности оптовой цены на лекарство от коронавируса "Арепливир", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости12:04
Подробнее о событии
Новая газета

ФАС займется вопросом обоснованности цен на препарат от COVID-19 «Арепливир»

Новая газета11:18
Известия

ФАС попросила фармкомпании обосновать оптовые цены на «Арепливир»

Известия12:32
Коммерсантъ

ФАС проверяет обоснованность цены препарата от коронавируса «Арепливир»

Коммерсантъ12:29
Lenta.ru

Цены на российское лекарство от коронавируса проверят

Lenta.ru12:20
ТАСС

ФАС направила запросы фармпроизводителям по поводу цены «Арепливира»

ТАСС12:10
РИА Новости

ФАС проверит обоснованность оптовой цены «Арепливира»

РИА Новости12:04
РБК

ФАС заинтересовалась ценами на препарат от коронавируса «Арепливир»

РБК13:55

В Кремле оценили публикацию разговора Путина и Макрона о Навальном

Москва, 23 сентября 2020, 13:27 — REGNUM Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в статье Le Monde о разговоре президента РФ Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном об Алексее Навальном есть неточности.
REGNUM06:27
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газета11:25
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