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Газета.Ru
Газета.Ru

ФАС проверит оптовую цену на препарат от коронавируса «Арепливир»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила проверить обоснованность оптовой цены на препарат от коронавируса "Арепливир". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ФАС. Как отмечается, фармпроизводителям уже направлен соответствующий запрос.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ФАС проверит обоснованность оптовой цены «Арепливира»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы фармпроизводителям по вопросу обоснованности оптовой цены на лекарство от коронавируса "Арепливир", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости12:04
Подробнее о событии
РБК

ФАС заинтересовалась ценами на препарат от коронавируса «Арепливир»

РБК13:55
Известия

ФАС попросила фармкомпании обосновать оптовые цены на «Арепливир»

Известия12:32
Lenta.ru

Цены на российское лекарство от коронавируса проверят

Lenta.ru12:20
Коммерсантъ

ФАС проверяет обоснованность цены препарата от коронавируса «Арепливир»

Коммерсантъ12:29
ТАСС

ФАС направила запросы фармпроизводителям по поводу цены «Арепливира»

ТАСС12:10
РИА Новости

ФАС проверит обоснованность оптовой цены «Арепливира»

РИА Новости12:04
Новая газета

ФАС займется вопросом обоснованности цен на препарат от COVID-19 «Арепливир»

Новая газета11:18

В Госдепе отказались признать Лукашенко законно избранным президентом

В Госдепартаменте «не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером» Белоруссии, заявил в беседе с РИА Новости представитель американского внешнеполитического ведомства.
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