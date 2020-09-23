Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила проверить обоснованность оптовой цены на препарат от коронавируса "Арепливир". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ФАС. Как отмечается, фармпроизводителям уже направлен соответствующий запрос.

С чего всё началось ФАС проверит обоснованность оптовой цены «Арепливира» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы фармпроизводителям по вопросу обоснованности оптовой цены на лекарство от коронавируса "Арепливир", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости 12:04