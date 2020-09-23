Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Газета.Ru
Газета.Ru

ФАС проверит оптовую цену на препарат от коронавируса «Арепливир»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила проверить обоснованность оптовой цены на препарат от коронавируса "Арепливир". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ФАС. Как отмечается, фармпроизводителям уже направлен соответствующий запрос.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ФАС проверит обоснованность оптовой цены «Арепливира»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы фармпроизводителям по вопросу обоснованности оптовой цены на лекарство от коронавируса "Арепливир", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новостивчера в 12:04
Подробнее о событии
РБК

ФАС заинтересовалась ценами на препарат от коронавируса «Арепливир»

РБКвчера в 13:55
Коммерсантъ

ФАС проверяет обоснованность цены препарата от коронавируса «Арепливир»

Коммерсантъвчера в 12:29
Известия

ФАС попросила фармкомпании обосновать оптовые цены на «Арепливир»

Известиявчера в 12:32
Российская газета

ФАС попросила обосновать цены на антиковидные препараты

Российская газетавчера в 13:25
Lenta.ru

Цены на российское лекарство от коронавируса проверят

Lenta.ruвчера в 12:20
ТАСС

ФАС направила запросы фармпроизводителям по поводу цены «Арепливира»

ТАССвчера в 12:10
РИА Новости

ФАС проверит обоснованность оптовой цены «Арепливира»

РИА Новостивчера в 12:04

В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков

Москва, 24 сентября 2020, 03:48 — REGNUM Новые правила поверки счетчиков в России, которые вступают в силу с 24 сентября, предполагают подтверждение факта контроля только в электронном виде, сообщил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт) Алексей Абрамов.
В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков
REGNUM20:48
224

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
3,2K

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъвчера в 05:54
220