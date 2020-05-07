с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила наличие картельных соглашений на рынке лимонов и сахара, сообщает «Интерфакс». В ведомстве считают, что скачок цен на лимоны мог быть вызван не только сокращением поставок и повышением цен иностранными компаниями.

ФАС не исключает картельного сговора на рынке лимонов и сахара

Общество В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации. 561

Политика МИД Чехии прокомментировал усиление безопасности в посольстве в Москве Усиление мер безопасности в чешском посольстве в Москве является долговременным приоритетом Праги и не связано с текущими событиями в отношениях двух стран, заявила представитель МИД Чехии Зузана Штихова. 1,2K

Экономика Стоимость биткойна впервые с февраля превысила $10 тысяч Курс биткойна впервые с 19 февраля превысил $10 тыс. В ходе торгов стоимость криптовалюты достигала $10,067 тыс.

Политика Оппозиция Венесуэлы оценила свержение Мадуро в $213 млн Операция по пленению, задержанию или изгнанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро оценена оппозицией страны в $213 млн.

Общество В РАН рассказали об обработке продуктов для профилактики коронавируса Все продукты, приобретённые в супермаркетах и на рынках, рекомендуется обрабатывать дезинфицирующими средствами с высоким процентом спирта для профилактики коронавируса, сообщила ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего отделом Института медико-биологических проблем РАН Светлана Поддубко. 7

Общество Гидрометцентр назвал регионы России, которым грозит засуха Специалист пояснил, что особенно сильно дефицит осадков заметен в Южном федеральном округе, потому что эти регионы и сами по себе засушливые.

Общество Покупателям объяснили, почему нельзя оставлять чеки на кассе магазина Председатель Центра правовой помощи «Дело жизни», член научно-консультативного совета Следственного комитета России Иван Соловьев заявил, что не забирать с собой чеки за покупки опасно, поскольку открывает злоумышленникам доступ к чужим средствам. 2

Общество Стало известно, когда в Алтайском крае введут масочный режим Масочный режим вводится по рекомендации санитарных властей на фоне ослабления ограничительных мероприятий, например, разрешение на возобновление работы парикмахерских, ряда непродовольственных магазинов, а также увеличения количества жителей, вышедших на работу, роста пассажиропотока. 21

Общество Выплаты на детей от 3 до 7 лет произведут в июле В рамках антикризисных мер Госсобрание Якутии приняло закон, инициированный Главой республики Айсеном Николаевым, о выплате ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет включительно.

Политика В Италии прошла церемония завершения российской гуманитарной миссии Церемония завершения гуманитарной миссии «Из России с любовью» прошла 7 мая в городе Бергамо (Италия).

Наука Симптомы болезни Альцгеймера может вызывать вирус герпеса Во время заражения модели вирусом герпеса обнаружилось, что поведение модели и тканей из мозга пациентов с болезнью Альцгеймера является идентичным. 3

Происшествия Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч По версии следствия, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях по €100–150 тыс. за общее покровительство. 902

Здоровье Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус Всероссийский союз пациентов обратился в Фонд обязательного медицинского страхования с жалобой на врачей, требующих с посетителей справку об отрицательном анализе на коронавирус. 105