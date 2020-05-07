Экономика
Общественное телевидение РоссииФАС не исключает картельного сговора на рынке лимонов и сахара
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила наличие картельных соглашений на рынке лимонов и сахара, сообщает «Интерфакс». В ведомстве считают, что скачок цен на лимоны мог быть вызван не только сокращением поставок и повышением цен иностранными компаниями.
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с чего всё началось
«Службой совместно с органами прокуратуры проводятся мероприятия по недопущению необоснованного завышения цен на гречневую крупу», — заявили в ведомстве.RT на русском14:07
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Общество
Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски
Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru 11:24
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском 11:37
Политика
Ким Чен Ын направил устное послание Си Цзиньпину
Газета.Ru 17:45
Технологии
Изменение климата может разбудить в Индийском океане Эль-Ниньо
Planet Today вчера в 17:21
Политика
МИД Чехии прокомментировал усиление безопасности в посольстве в Москве
Усиление мер безопасности в чешском посольстве в Москве является долговременным приоритетом Праги и не связано с текущими событиями в отношениях двух стран, заявила представитель МИД Чехии Зузана Штихова.
RT на русском 19:42
Экономика
Стоимость биткойна впервые с февраля превысила $10 тысяч
Курс биткойна впервые с 19 февраля превысил $10 тыс. В ходе торгов стоимость криптовалюты достигала $10,067 тыс.
Коммерсантъ 22:59
Политика
Оппозиция Венесуэлы оценила свержение Мадуро в $213 млн
Операция по пленению, задержанию или изгнанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро оценена оппозицией страны в $213 млн.
News.ru 23:06
Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США.
Газета.Ru 14:38
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по делу об убийстве
Бывшего депутата Законодательного Собрания Краснояского края, бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в убийстве.
АБН 02:30
Общество
В РАН рассказали об обработке продуктов для профилактики коронавируса
Все продукты, приобретённые в супермаркетах и на рынках, рекомендуется обрабатывать дезинфицирующими средствами с высоким процентом спирта для профилактики коронавируса, сообщила ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего отделом Института медико-биологических проблем РАН Светлана Поддубко.
RT на русском 22:52
Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия 13:18
Общество
Гидрометцентр назвал регионы России, которым грозит засуха
Специалист пояснил, что особенно сильно дефицит осадков заметен в Южном федеральном округе, потому что эти регионы и сами по себе засушливые.
ФедералПресс 23:02
Общество
Покупателям объяснили, почему нельзя оставлять чеки на кассе магазина
Председатель Центра правовой помощи «Дело жизни», член научно-консультативного совета Следственного комитета России Иван Соловьев заявил, что не забирать с собой чеки за покупки опасно, поскольку открывает злоумышленникам доступ к чужим средствам.
Вечерняя Москва 20:36
Общество
Стало известно, когда в Алтайском крае введут масочный режим
Масочный режим вводится по рекомендации санитарных властей на фоне ослабления ограничительных мероприятий, например, разрешение на возобновление работы парикмахерских, ряда непродовольственных магазинов, а также увеличения количества жителей, вышедших на работу, роста пассажиропотока.
Катунь 24 12:01
Общество
Власти Москвы продлили режим ограничений до 31 мая
Режим ограничений в Москве будет продлен до 31 мая, говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.
РБК 09:52
Общество
Выплаты на детей от 3 до 7 лет произведут в июле
В рамках антикризисных мер Госсобрание Якутии приняло закон, инициированный Главой республики Айсеном Николаевым, о выплате ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет включительно.
Якутия Daily 21:47
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Политика
В Италии прошла церемония завершения российской гуманитарной миссии
Церемония завершения гуманитарной миссии «Из России с любовью» прошла 7 мая в городе Бергамо (Италия).
Аргументы и Факты 12:11
Космос
Ученые зафиксировали близкий пролет астероида 2020 HS7
V-kosmose.com вчера в 03:51
Наука
Симптомы болезни Альцгеймера может вызывать вирус герпеса
Во время заражения модели вирусом герпеса обнаружилось, что поведение модели и тканей из мозга пациентов с болезнью Альцгеймера является идентичным.
Rusargument 10:51
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По версии следствия, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях по €100–150 тыс. за общее покровительство.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Здоровье
Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус
Всероссийский союз пациентов обратился в Фонд обязательного медицинского страхования с жалобой на врачей, требующих с посетителей справку об отрицательном анализе на коронавирус.
Live24 07:55
Здоровье
В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
Число случаев коронавируса в Приморье достигло 763, за сутки заболевание выявили еще у 36 человек, сообщило правительство региона.
РИА Новости 22:33
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Здоровье
ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) по поручению вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева при содействии Минвостокразвития России поставил в Приморье партию в 30 тысяч защитных комбинезонов для медиков, сообщает правительство региона.
РИА Новости 22:38