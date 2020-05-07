с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба собирается провести проверки на предмет картельных соглашений из-за роста цен на лимоны. В апреле они подорожали в 2,5 раза. Как отмечает ведомство, на стоимость лимонов повлияли сокращение поставок и повышение цен иностранными компаниями.

Здоровье России спрогнозировали невыраженный пик эпидемии коронавируса Россия может избежать выраженного пика эпидемии коронавируса, пишет РБК со ссылкой на врача-инфекциониста Валерия Безносенко. 2

Фигурное катание Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. 9

Политика Путин призвал переориентировать транспорт на внутренний туризм «Отмечу, что ситуация в сфере воздушных перевозок и в России, и во всем мире особенно сложная, мы это прекрасно видим и понимаем, поэтому посвятим ей отдельное совещание, где обсудим и задачи авиастроительной промышленности вместе, в комплексе» — сказал президент. 513

Общество Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства. 490

Экономика Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", специально для "Российской газеты" рассказал, от чего дорожает нефть и как вместе с другими факторами это отразится в ближайшем будущем на курсе рубля.

Общество Рабочий день для сотрудников на удаленке предлагают нормировать в РФ Во время весенней думской сессии депутаты рассмотрят предлагаемые "Еиной Россией" поправки для внесения в Трудовой кодекс. которые бы нормировали рабочий день для сотрудников, работающих в адаленном режиме.

Футбол Бывший одноклубник Ибрагимовича сообщил о его ненависти к форварду ПСЖ Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани входит в число футболистов, к которым испытывает ненависть игрок «Милана» Златан Ибрагимович.

Космос Пентагон объявил о новой миссии секретного космического беспилотника В среду ВВС США заявили, что в этом месяце отправят на орбиту свой высокотехнологичный космический беспилотный самолет X-37B.

Происшествия Один человек погиб в результате землетрясения в Иране Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в иранской провинции Тегеран в ночь с 7 на 8 мая.

Здоровье 112 случаев коронавируса выявлено в Амурской области 7 мая в Амурской области зафиксировано шесть новых случаев коронавируса: три - в Благовещенске, по одному - в Белогорске, Благовещенском районе и Магдагачи. 39

Культура Российские телеканалы 9 мая покажут запись Парада Победы 1945 года Российские телеканалы 9 мая впервые покажут полную запись первого Парада Победы, состоявшегося летом 1945 года, передает ТАСС.

Происшествия Потомственный математик пять дней пролежал с трупом матери в Москве Мужчина сжимал в объятиях труп матери, которая лежала у него на груди. Судя по всему, женщина скончалась около пяти дней назад.

Шоу-бизнес Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой Российский шоумен и актер Никита Джигурда вызвал на боксерский поединок бойца смешанного стиля, многократного чемпиона России и мира по боевому самбо Александра Емельяненко. 16

Политика Путин и Трамп провели телефонный разговор Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщается на сайте Кремля.