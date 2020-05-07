Экономика
Новгород.руФАС проверит подорожание лимонов на возможный картельный сговор
Федеральная антимонопольная служба собирается провести проверки на предмет картельных соглашений из-за роста цен на лимоны. В апреле они подорожали в 2,5 раза. Как отмечает ведомство, на стоимость лимонов повлияли сокращение поставок и повышение цен иностранными компаниями.
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с чего всё началось
«Службой совместно с органами прокуратуры проводятся мероприятия по недопущению необоснованного завышения цен на гречневую крупу», — заявили в ведомстве.RT на русскомвчера в 14:07
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Армия и оружие
В Минобороны сообщили сроки принятия «Циркона» на вооружение
РИА Новости вчера в 22:04
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 23:04
Происшествия
В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова
РИА Новости вчера в 03:03
Общество
В Челябинске фото Гитлера оказалось среди историй о героях войны
REGNUM вчера в 09:26
Шоу-бизнес
Танец Дмитрия Нагиева с «пухляшом» из Little Big взорвал Сеть
Дмитрий Нагиев с актером Дмитрием Красиловым, который известен широкой публике под прозвищем «Пухляш», исполнили танец, который буквально взорвал сеть.
Uznayvse.ru вчера в 12:15
Здоровье
России спрогнозировали невыраженный пик эпидемии коронавируса
Россия может избежать выраженного пика эпидемии коронавируса, пишет РБК со ссылкой на врача-инфекциониста Валерия Безносенко.
Компания вчера в 23:52
Фигурное катание
Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Lenta.ru вчера в 14:05
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в регионах
По прогнозу Романа Вильфанда, жаркая погода сохранится в этих регионах на ближайшие пять дней.
Рифей-Пермь вчера в 02:40
Политика
Путин призвал переориентировать транспорт на внутренний туризм
«Отмечу, что ситуация в сфере воздушных перевозок и в России, и во всем мире особенно сложная, мы это прекрасно видим и понимаем, поэтому посвятим ей отдельное совещание, где обсудим и задачи авиастроительной промышленности вместе, в комплексе» — сказал президент.
Известия вчера в 08:06
Авто
УАЗ выпустит битопливный УАЗ «Пикап»
Ульяновский автозавод сертифицировал битопливную версию УАЗ «Пикап».
Автоновости дня 06 мая в 07:26
Общество
Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая
В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства.
Интерфакс вчера в 17:42
Экономика
Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне
Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", специально для "Российской газеты" рассказал, от чего дорожает нефть и как вместе с другими факторами это отразится в ближайшем будущем на курсе рубля.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Рабочий день для сотрудников на удаленке предлагают нормировать в РФ
Во время весенней думской сессии депутаты рассмотрят предлагаемые "Еиной Россией" поправки для внесения в Трудовой кодекс. которые бы нормировали рабочий день для сотрудников, работающих в адаленном режиме.
РЕН ТВ вчера в 17:20
Футбол
Бывший одноклубник Ибрагимовича сообщил о его ненависти к форварду ПСЖ
Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани входит в число футболистов, к которым испытывает ненависть игрок «Милана» Златан Ибрагимович.
РБК вчера в 01:53
Космос
Пентагон объявил о новой миссии секретного космического беспилотника
В среду ВВС США заявили, что в этом месяце отправят на орбиту свой высокотехнологичный космический беспилотный самолет X-37B.
Planet Today 06 мая в 17:08
Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США.
Газета.Ru вчера в 14:38
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян, Бен Аффлек и Ана де Армас, Камила Кабелло и Шон Мендес: собрали все выходы звезд за день
Собрали топ «карантинных» выходов знаменитостей на пути к кофейням, супермаркетам и прогулках с домашними питомцами.
Peopletalk вчера в 11:25
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
Армия и оружие
Россия бросила Нетаньяху вызов в Сирии
Военное дело 05 мая в 11:22
Происшествия
Один человек погиб в результате землетрясения в Иране
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в иранской провинции Тегеран в ночь с 7 на 8 мая.
Российская газета вчера в 18:25
Здоровье
112 случаев коронавируса выявлено в Амурской области
7 мая в Амурской области зафиксировано шесть новых случаев коронавируса: три - в Благовещенске, по одному - в Белогорске, Благовещенском районе и Магдагачи.
Телепорт вчера в 04:27
Культура
Российские телеканалы 9 мая покажут запись Парада Победы 1945 года
Российские телеканалы 9 мая впервые покажут полную запись первого Парада Победы, состоявшегося летом 1945 года, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 06:16
Происшествия
Потомственный математик пять дней пролежал с трупом матери в Москве
Мужчина сжимал в объятиях труп матери, которая лежала у него на груди. Судя по всему, женщина скончалась около пяти дней назад.
Московский Комсомолец вчера в 11:20
Игры
Microsoft расскажет о новых играх для Xbox Series X
RuNews24.ru 05 мая в 23:38
Шоу-бизнес
Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались
Модель Кара Делевинь и актриса Эшли Бенсон ("Милые обманщицы") разошлись после двух лет отношений.
ИА InterMedia вчера в 04:52
Шоу-бизнес
Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой
Российский шоумен и актер Никита Джигурда вызвал на боксерский поединок бойца смешанного стиля, многократного чемпиона России и мира по боевому самбо Александра Емельяненко.
NewInform вчера в 10:56
Общество
Где в Кузбассе выявили заболевших с коронавирусом за сутки
ВашГород.ру рассказывал, что в Кемеровской области за всё время выявили 204 человека с подтверждённым коронавирусом.
ВашГород.ру вчера в 00:15
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество
В Новой Москве снесли съёмочную площадку «Дома-2»
Для съёмок шоу власти выделили новый участок.
Говорит Москва 06 мая в 11:57
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По версии следствия, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях по €100–150 тыс. за общее покровительство.
Коммерсантъ 06 мая в 18:58