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Общество В Красноярском крае режим самоизоляции в ближайшее время не снимут Красноярск, 8 мая 2020, 08:03 — REGNUM Снятие режима самоизоляции после майских праздников в Красноярском крае не предполагается, сообщили ИА REGNUM 8 мая в правительстве региона. 48

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Общество Эксперты подсчитали месячные траты жителей Москвы и Подмосковья на маски По данным ИТ-компании «Платформа ОФД» (обрабатывает около 40 млн кассовых чеков, поступающих с более 900 тыс. онлайн-касс розничных магазинов и аптек по всей стране), средняя цена маски в Москве с 1 по 6 мая составила 172 руб. (сюда входят как одноразовые, так и многоразовые). 13

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Экономика Российский IТ-бизнес может стать убыточным Уже во II квартале 2020 г. российская отрасль информационных технологий может стать убыточной, прогнозирует Минкомсвязи.

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