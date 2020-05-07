Экономика
Новгород.руФАС проверит подорожание лимонов на возможный картельный сговор
Федеральная антимонопольная служба собирается провести проверки на предмет картельных соглашений из-за роста цен на лимоны. В апреле они подорожали в 2,5 раза. Как отмечает ведомство, на стоимость лимонов повлияли сокращение поставок и повышение цен иностранными компаниями.
Читать в источнике
Оценить204
Подробнее о событии
Показать все источники
Подорожание лимонов в 2,5 раза заставило задуматься ФАС. Власти ищут картельный сговор
Фонтанка.Рувчера в 14:14
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 04:44, Ашберн
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия вчера в 02:07
Общество
Геннадий Онищенко: Коронавирус «выдыхается»
Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России.
Pravda.Ru вчера в 05:28
Общество
Дуров назвал причины для отказа от переезда в США
Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров усомнился в хорошей жизни в США.
Известия 03:20
Происшествия
Проценко назвал число пациентов Коммунарки в тяжелом состоянии
В инфекционной больнице в Коммунарке, где лечат заболевших коронавирусной инфекцией, более половины пациентов в тяжелом состоянии.
РБК вчера в 04:19
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
Технологии
Назван ранний симптом коронавируса, определяющий тяжесть болезни
Происходило это, в среднем, на 3-4 день заражения коронавирусом. При этом от степени аносмии зависела и тяжесть других симптомов инфекции.
Medical Note 04:03
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Газета.Ru 03:00
Музыка
Little Big презентовали новый сингл Hypnodancer
Сегодня, после отмены «Евровидения» и непродолжительного перерыва, коллектив презентовал новый сингл Hypnodancer.
Собака.ru 03:14
Футбол
Сон Хын-Мин с отличием завершил военные сборы в Корее
Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин успешно завершил трехнедельные курсы военной подготовки в Корее.
Матч ТВ 04:26
Общество
В Красноярском крае режим самоизоляции в ближайшее время не снимут
Красноярск, 8 мая 2020, 08:03 — REGNUM Снятие режима самоизоляции после майских праздников в Красноярском крае не предполагается, сообщили ИА REGNUM 8 мая в правительстве региона.
REGNUM 01:03
Политика
Массовая драка произошла в парламенте Армении
Массовая потасовка произошла в парламенте Армении в присутствии членов правительства.
Взгляд.ру 03:48
Происшествия
В Туле мотоциклист разбился насмерть в ДТП на ул. Октябрьская
Тульские Известия 02:23
Здоровье
В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
Политика
Путин назвал бредом обвинения СССР во Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" назвал бредом попытки обвинить СССР в подготовке и развязывании Второй мировой войны.
Газета.Ru 04:35
Политика
Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:09
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 06 мая в 11:42
Экономика
Банки России не начали открывать счета удаленно
Месяц назад Банк России разрешил дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, однако крупнейшие банки так и не воспользовались услугой.
Газета.Ru 03:31
Общество
Эксперты подсчитали месячные траты жителей Москвы и Подмосковья на маски
По данным ИТ-компании «Платформа ОФД» (обрабатывает около 40 млн кассовых чеков, поступающих с более 900 тыс. онлайн-касс розничных магазинов и аптек по всей стране), средняя цена маски в Москве с 1 по 6 мая составила 172 руб. (сюда входят как одноразовые, так и многоразовые).
РБК вчера в 20:00
Футбол
Футболист московского «Спартака» помог больнице в Тверской области
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров перечислил деньги центральной районной больнице поселка Фирово в Тверской области.
Афанасий-бизнес 03:22
Общество
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции
Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС вчера в 14:40
Футбол
Владелец «Спартака» Леонид Федун был госпитализирован с коронавирусом
У владельца «Спартака» Леонида Федуна была диагностирована коронавирусная инфекция.
Evo-rus.com вчера в 13:39
Общество
Режим изоляции в Подмосковье продлили до 31 мая
В Подмосковье режим изоляции в связи с распространением коронавируса был введен 26 марта.
Росбалт вчера в 17:40
Армия и оружие
Шойгу отдал приказ провести салюты в честь Дня Победы
Министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ провести праздничные салюты в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
РБК вчера в 19:49
Общество
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
При покупках в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизовывать, иначе велики риски потерять деньги, рассказал агентству "Прайм" председатель Центра правовой помощи "Дело жизни", член научно-консультативного совета Следственного комитета Иван Соловьев.
РИА Новости вчера в 19:15
Экономика
Российский IТ-бизнес может стать убыточным
Уже во II квартале 2020 г. российская отрасль информационных технологий может стать убыточной, прогнозирует Минкомсвязи.
Ведомости вчера в 17:02
Финансы
Прибыль ВТБ по МСФО сократилась в I квартале на 14%
Чистая прибыль ВТБ по МСФО сократилась в I квартале на 14% в годовом выражении до 39,8 млрд руб. На прибыль повлияли троекратный (до 45 млрд руб.) рост расходов на резервы и обесценение (до 38 млрд руб.) ряда непрофильных активов.
Вести.Ru 03:37
Политика
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Грузия решила отозвать посла в Киеве после назначения бывшего президента страны Михаила Саакашвили главной исполнительного комитета реформ на Украине.
РБК 03:32
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
Московский Комсомолец вчера в 06:36