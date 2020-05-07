Экономика
Новгород.руФАС проверит подорожание лимонов на возможный картельный сговор
Федеральная антимонопольная служба собирается провести проверки на предмет картельных соглашений из-за роста цен на лимоны. В апреле они подорожали в 2,5 раза. Как отмечает ведомство, на стоимость лимонов повлияли сокращение поставок и повышение цен иностранными компаниями.
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Подорожание лимонов в 2,5 раза заставило задуматься ФАС. Власти ищут картельный сговор
Фонтанка.Рувчера в 14:14
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Общество
Московская биржа внезапно приостановила торги на фондовом рынке
Московская биржа сообщила, что торги на фондовом рынке приостановлены с 12:08 по московскому времени, и извинилась.
Интерфакс 05:35
Общество
Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая
В четверг, 7 мая, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что строгие карантинные меры в столице, в том числе режим всеобщей самоизоляции, продлеваются до 31 мая.
Комсомольская правда вчера в 18:57
Армия и оружие
ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
На стороне фельдмаршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера.
Lenta.ru вчера в 02:58
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
Политика
Грузия отозвала посла с Украины
Грузия отзывает своего посла из Киева для проведения консультаций, однако не будет разрывать с Украиной дипломатические отношения, заявили в МИД.
BFM.ru 03:19
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
Общество
Собянин подписал постановление о доплатах медработникам
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом.
Газета.Ru 03:12
Здоровье
В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
Армия и оружие
Американские стратегические бомбардировщики провели учения в Эстонии
Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1 Lancer провели учебное бомбометание в воздушном пространстве Эстонии в рамках учений НАТО "Весенний шторм", сообщила в среду пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.
РИА Новости 06 мая в 05:33
Музыка
Little Big выпустили новую песню «Hypnodancer»
Российская группа Little Big представила новую песню "Hypnodancer", что дословно можно перевести как "Гипнотический танцор".
Pravda.Ru 04:42
Общество
ВОЗ пока не нашла доказательств уханьского источника коронавируса
Всемирная организация здравоохранения не располагает подтверждённой информацией, что рынок в китайской Ухани стал первым источником коронавируса.
RT на русском 05:30
Общество
Десяти российским регионам угрожает засуха
Сразу в нескольких российских регионах весна выдалась без осадков, что создало условия для почвенной засухи и может угрожать будущему урожаю.
Вести.Ru 01:50
Общество
В Томской области власти смягчают режим самоизоляции
С 12 мая возобновляется работа всех ранее закрытых организаций, кроме работающих в сфере общественного питания, спорта и культуры Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение продлить в регионе режим самоизоляции.
Коммерсантъ Новосибирск 05:02
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Происшествия
После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей
Российская газета 04:33
Энергетика
Росстат зафиксировал снижение цены на бензин на 1 копейку
Средние розничные цены на бензин в России снизились на 1 коп. на неделе с 20 по 26 апреля по сравнению с предыдущим периодом, сообщает Росстат.
Коммерсантъ вчера в 17:22
Общество
Мария Захарова объяснила разделение туристов на касты
Интересно, что ранее Мария Захарова отказалась встретиться в прямом эфире с политиком Алексеем Навальным, однако приняла предложение представителя турбизнеса Вероники Бирман, которая попросила ее прокомментировать разделение россиян на касты: тех, кому можно ездить за границу, и кому — нельзя.
Profi.travel вчера в 09:48
Общество
Сроки активного распространения коронавируса назвали в Минздраве
Внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова во время интервью телеканалу «Россия 24» назвала конкретные сроки распространения коронавируса.
Live24 вчера в 13:23
Здоровье
Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус
Врачи требуют от жителей России медицинские справки с отрицательным тестом на коронавирус. Об этом стал известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:13
Общество
Эксперты подсчитали месячные траты жителей Москвы и Подмосковья на маски
По данным ИТ-компании «Платформа ОФД» (обрабатывает около 40 млн кассовых чеков, поступающих с более 900 тыс. онлайн-касс розничных магазинов и аптек по всей стране), средняя цена маски в Москве с 1 по 6 мая составила 172 руб. (сюда входят как одноразовые, так и многоразовые).
РБК вчера в 20:00
Политика
Путин назвал умение не жалеть себя характерной чертой россиян
Президент Владимир Путин назвал умение россиян не жалеть себя характерной чертой народа.
Lenta.ru 04:25
Общество
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Рамблер вчера в 04:54
Футбол
«Старостин говорил — «Бесков трус. Лечился от трусости!» Евгений Ловчев — в «Разговоре по пятницам»
Героем первого выпуска стал знаменитый футболист и тренер Евгений Ловчев. Мы приехали к Ловчеву в имение под Рузу.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
Экономика
ВЭБ достиг договоренности о покупке доли в КБ «Стрелка»
Госкорпорация развития ВЭБ.РФ достигла договоренности о покупке доли в КБ "Стрелка", сообщает в пятницу принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 04:50
Общество
Живущим не по прописке рекомендовали носить с собой документы на жилье
Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание, отметили в СЭП, но во избежание возможных инцидентов при проверке такой документ можно будет предъявить правоохранителям.
Вести.Ru 05:29