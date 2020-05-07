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Общество Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая В четверг, 7 мая, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что строгие карантинные меры в столице, в том числе режим всеобщей самоизоляции, продлеваются до 31 мая. 94

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Общество Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло. 18

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