Экономика

Новгород.руНовгород.руФАС проверит подорожание лимонов на возможный картельный сговор

Федеральная антимонопольная служба собирается провести проверки на предмет картельных соглашений из-за роста цен на лимоны. В апреле они подорожали в 2,5 раза. Как отмечает ведомство, на стоимость лимонов повлияли сокращение поставок и повышение цен иностранными компаниями.
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ФАС назвала сезонным рост цен на плодоовощную продукцию

Известиявчера в 14:39

ФАС не исключает картельных соглашений на рынке лимонов

Российская газетавчера в 14:15

ФАС и прокуратура проводят проверки цен на гречку

RT на русскомвчера в 14:07

ФАС проверит наличие картельных сговоров на рынке лимонов и сахара

Ведомостивчера в 14:08

ФАС заподозрила картельный сговор на рынке лимонов

Интерфаксвчера в 14:03

Подорожание лимонов в 2,5 раза заставило задуматься ФАС. Власти ищут картельный сговор

Фонтанка.Рувчера в 14:14

ФАС и прокуратура проверяют цены на гречку

ТАССвчера в 13:52
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Общество

Московская биржа внезапно приостановила торги на фондовом рынке

Московская биржа сообщила, что торги на фондовом рынке приостановлены с 12:08 по московскому времени, и извинилась.
Интерфакс 05:35
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Общество

Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая

В четверг, 7 мая, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что строгие карантинные меры в столице, в том числе режим всеобщей самоизоляции, продлеваются до 31 мая.
Комсомольская правда вчера в 18:57
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Армия и оружие

ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

На стороне фельдмаршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера.
Lenta.ru вчера в 02:58
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Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
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Происшествия

Проценко назвал число пациентов Коммунарки в тяжелом состоянии

РБК вчера в 04:19
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Политика

Грузия отозвала посла с Украины

Грузия отзывает своего посла из Киева для проведения консультаций, однако не будет разрывать с Украиной дипломатические отношения, заявили в МИД.
BFM.ru 03:19
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Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
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Общество

Собянин подписал постановление о доплатах медработникам

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом.
Газета.Ru 03:12
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Общество

Дуров прокомментировал фильм Дудя о Кремниевой долине

BFM.ru 01:25
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Здоровье

В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
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Армия и оружие

Американские стратегические бомбардировщики провели учения в Эстонии

Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1 Lancer провели учебное бомбометание в воздушном пространстве Эстонии в рамках учений НАТО "Весенний шторм", сообщила в среду пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.
РИА Новости 06 мая в 05:33
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Музыка

Little Big выпустили новую песню «Hypnodancer»

Российская группа Little Big представила новую песню "Hypnodancer", что дословно можно перевести как "Гипнотический танцор".
Pravda.Ru 04:42
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Общество

ВОЗ пока не нашла доказательств уханьского источника коронавируса

Всемирная организация здравоохранения не располагает подтверждённой информацией, что рынок в китайской Ухани стал первым источником коронавируса.
RT на русском 05:30
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Общество

Десяти российским регионам угрожает засуха

Сразу в нескольких российских регионах весна выдалась без осадков, что создало условия для почвенной засухи и может угрожать будущему урожаю.
Вести.Ru 01:50
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Общество

В Томской области власти смягчают режим самоизоляции

С 12 мая возобновляется работа всех ранее закрытых организаций, кроме работающих в сфере общественного питания, спорта и культуры Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение продлить в регионе режим самоизоляции.
Коммерсантъ Новосибирск 05:02
1
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
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Происшествия

После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей

Российская газета 04:33
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Энергетика

Росстат зафиксировал снижение цены на бензин на 1 копейку

Средние розничные цены на бензин в России снизились на 1 коп. на неделе с 20 по 26 апреля по сравнению с предыдущим периодом, сообщает Росстат.
Коммерсантъ вчера в 17:22
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Общество

Мария Захарова объяснила разделение туристов на касты

Интересно, что ранее Мария Захарова отказалась встретиться в прямом эфире с политиком Алексеем Навальным, однако приняла предложение представителя турбизнеса Вероники Бирман, которая попросила ее прокомментировать разделение россиян на касты: тех, кому можно ездить за границу, и кому — нельзя.
Profi.travel вчера в 09:48
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Общество

Сроки активного распространения коронавируса назвали в Минздраве

Внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова во время интервью телеканалу «Россия 24» назвала конкретные сроки распространения коронавируса.
Live24 вчера в 13:23
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Здоровье

Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус

Врачи требуют от жителей России медицинские справки с отрицательным тестом на коронавирус. Об этом стал известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:13
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Общество

Эксперты подсчитали месячные траты жителей Москвы и Подмосковья на маски

По данным ИТ-компании «Платформа ОФД» (обрабатывает около 40 млн кассовых чеков, поступающих с более 900 тыс. онлайн-касс розничных магазинов и аптек по всей стране), средняя цена маски в Москве с 1 по 6 мая составила 172 руб. (сюда входят как одноразовые, так и многоразовые).
РБК вчера в 20:00
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Политика

Путин назвал умение не жалеть себя характерной чертой россиян

Президент Владимир Путин назвал умение россиян не жалеть себя характерной чертой народа.
Lenta.ru 04:25
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Общество

Решена судьба курортного сезона в Крыму

Рамблер вчера в 04:54
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Футбол

«Старостин говорил — «Бесков трус. Лечился от трусости!» Евгений Ловчев — в «Разговоре по пятницам»

Героем первого выпуска стал знаменитый футболист и тренер Евгений Ловчев. Мы приехали к Ловчеву в имение под Рузу.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
2,4K
Общество

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
2,4K
Экономика

ВЭБ достиг договоренности о покупке доли в КБ «Стрелка»

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ достигла договоренности о покупке доли в КБ "Стрелка", сообщает в пятницу принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 04:50
Общество

Живущим не по прописке рекомендовали носить с собой документы на жилье

Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание, отметили в СЭП, но во избежание возможных инцидентов при проверке такой документ можно будет предъявить правоохранителям.
Вести.Ru 05:29
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