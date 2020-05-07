Экономика

ВедомостиВедомостиФАС проверит наличие картельных сговоров на рынке лимонов и сахара

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проверит наличие картельных сговоров на рынке лимонов и сахара.
Читать в источнике
Комментировать268

Подробнее о событии

ФАС заподозрила картельный сговор на рынке лимонов

Интерфаксвчера в 14:03

ФАС не исключает картельных соглашений на рынке лимонов

Российская газетавчера в 14:15

ФАС проверит наличие картельных сговоров на рынке лимонов и сахара

Ведомостивчера в 14:08

ФАС и прокуратура проводят проверки цен на гречку

RT на русскомвчера в 14:07

ФАС назвала сезонным рост цен на плодоовощную продукцию

Известиявчера в 14:39

Подорожание лимонов в 2,5 раза заставило задуматься ФАС. Власти ищут картельный сговор

Фонтанка.Рувчера в 14:14

ФАС и прокуратура проверяют цены на гречку

ТАССвчера в 13:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 04:10, Ашберн
Общество

Суды России могут вернуться к работе с 12 мая

Суды России начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.
Газета.Ru 03:13
147
Гаджеты

Выпущен флагманский процессор Dimensity 1000+ от MediaTek

Faktom 01:45
3
Происшествия

В Петербурге проверили на коронавирус еще более семи тысяч человек

По состоянию на 7 мая на обязательном карантине в Петербурге находится 3686 человек. Это на 405 человек больше, чем было днем ранее.
REGNUM вчера в 03:18
477
Общество

В Подмосковье продлили режим ограничений

Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском вчера в 16:42
1K
Общество

98 заражённых коронавирусом человек умерли в России за сутки

За сутки в России умерли 98 заражённых коронавирусом человек.
Псковское агентство информации 03:36
Армия и оружие

СМИ сообщили о вывозе американских ЗРК Patriot из Саудовской Аравии

РИА Новости вчера в 13:46
3
Политика

Коммунисты делают Анатолия Быкова своим авторитетом

Сюрпризом стало то, что на этот раз красноярский антигерой из лихих 90-х вдруг стал любимцем российских коммунистов.
Взгляд.ру 04:02
Технологии

Для сервиса Samsung Pay будут выпущены банковские карты

Речь идёт о сервисе Samsung Pay, который работает в России с сентября 2016 года.
3DNews 02:50
Финансы

Курс рубля растет к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 8 мая, курс рубля растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:16
1
Общество

Дуров назвал причины для отказа от переезда в США

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров усомнился в хорошей жизни в США.
Известия 03:20
1,7K
Происшествия

В Москве арестован банкир Олег Власов

В Москве задержан и арестован бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и Инкредбанк Олег Власов.
BFM.ru 02:25
303
Кино

Появилось новое фото со съемок сиквелов «Аватара»

Продюсер Джон Ландау опубликовал в Facebook новое фото со съемочной площадки сиквелов «Аватара».
Культуромания вчера в 02:19
24
Политика

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
247
Общество

В Москве выявили 5846 случаев заражения коронавирусом за сутки

Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 5846, Подмосковье - 918, Санкт-Петербурге - 375, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
РИА Новости 03:34
219
Общество

В Свердловской области зарегистрировано 155 новых случаев коронавируса

В Свердловской области за сутки еще 155 пациентов получили положительные результаты анализов на коронавирус.
JustMedia 03:32
21
Общество

Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа

Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ 06 мая в 09:35
2,6K
Политика

Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили

Грузия решила отозвать посла в Киеве после назначения бывшего президента страны Михаила Саакашвили главной исполнительного комитета реформ на Украине.
РБК 03:32
117
Здоровье

Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии в России

Россия может избежать взрывного пика распространения коронавируса, считает врач-инфекционист Валерий Безносенко.
РИА Новости 02:36
613
Общество

В Ростовской области от коронавируса умерли ещё четыре человека

В Ростовской области за прошедшие сутки количество людей, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, увеличилось на 80 человек и достигло 1594, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Donnews.ru 03:29
5
Политика

Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа

Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Белоруссии в пятницу на внеочередном заседании назначила президентские выборы в республике на 9 августа.
ТАСС 03:01
2
Игры

Открылся сбор предзаказов Mortal Kombat 11: Aftermath

В Steam, PS Store и Microsoft Store начался сбор предварительных заказов Mortal Kombat: Aftermath — крупного DLC, которое выйдет 26 мая.
CyberSport.ru вчера в 05:00
7
Общество

В Татарстане подтвердили пятый случай смерти от коронавируса

Сегодня в Татарстане подтвердили пятый случай смерти от коронавируса. 5 мая в Нижнекамске скончался 82-летний мужчина.
Вести Татарстан 03:42
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Праги

Минобороны России к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне опубликовало рассекреченные документы своего Центрального архива об операции по освобождению Праги от немецко-фашистских оккупантов.
ТАСС вчера в 20:11
Здоровье

Мясников назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую

Александр Мясников, озвучил первые симптомы, при которых нужно вызывать скорую. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:55
453
Общество

В Минздраве дали прогноз распространения коронавируса в России

Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова поделилась прогнозом развития эпидемии коронавируса на территории России.
Экспресс газета вчера в 14:19
609
Кино

Поклонник показал Вуди Харрельсона в образе Карнажа из «Венома»

Художник из Саудовский Аравии, скрывающийся под ником SPDRMNKY XXIII, показал, как, по его мнению, будет выглядеть актёр Вуди Харрельсон в образе Карнажа в будущем фильме «Веном» вселенной Marvel.
News.ru вчера в 11:05
9
Общество

В Крыму выявили девять новых носителей коронавируса

Симферополь, 8 мая 2020, 10:44 — REGNUM За сутки у девяти крымчан были выявлены положительные тесты на коронавирусную инфекцию.
REGNUM 03:44
1
Футбол

«СКА-Хабаровск» подписал новый контракт с главным тренером

«СКА-Хабаровск» и главный тренер Алексей Поддубский заключили новое трудовое соглашение.
Спорт-Экспресс 03:53
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» впервые стала мамой

Актриса сериала "Полицейский с Рублевки" Анастасия Стежко впервые стала мамой. О радостном событии она рассказала поклонникам в Instagram.
РЕН ТВ вчера в 15:04
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
2,3K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное