Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проверит наличие картельных сговоров на рынке лимонов и сахара.

ФАС проверит наличие картельных сговоров на рынке лимонов и сахара

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