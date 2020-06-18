Энергетика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаФАС проверит причины роста биржевых цен на бензин Аи-95

Специалисты российской ФАС проведут проверки по факту роста цен на автомобильный бензин Аи-95 на бирже, а также направят соответствующие запросы торговой площадке. Об этом говорится на официальном сайте службы 18 июня, в четверг.
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Почему рекордный рост биржевых цен на топливо незначительно отразится на розничной стоимости бензина

RT на русском14:47

ФАС рекомендовала нефтяным компаниям увеличить предложение топлива на бирже

Интерфакс12:31

ФАС проверит причины роста цен 95-го бензина

Ведомости12:37

ФАС проверяет причины роста цен на бензин на бирже

Коммерсантъ13:22

ФАС проводит проверки причин роста биржевых цен на бензин

Фонтанка.Ру12:30

ФАС выясняет причины рекордных цен на 95-й бензин

РЕН ТВ12:26

Власти заподозрили сговор после рекордного роста биржевых цен на бензин

РБК12:40
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Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
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В России на смену боевой экипировки «Ратник» придёт новое оснащение третьего поколения «Сотник».
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Во Франции задержали выходцев из Чечни после беспорядков в Дижоне

Французские правоохранительные органы задержали группу выходцев из Чечни после беспорядков в Дижоне.
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От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

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Политика

Путин показал секретную комнату в своем кабинете

Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканала "Россия 1".
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Политика

Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия

Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости 10:33
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Происшествия

Новое дело возбудили против обвиняемого в убийстве девочки в Саратове

Следственный комитет России в четверг, 18 июня, возбудил уголовное дело в отношении обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове в октябре прошлого года.
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Происшествия

Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю

Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости вчера в 22:24
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Здоровье

Число заражённых коронавирусом в Забайкалье сегодня достигло 2263

Коронавирус выявлен на сегодня в Чите и в 27 районах края.
ГТРК Чита 16 июня в 00:47
Экономика

В США предсказали крах доллара в следующем году

Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости вчера в 01:00
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Авто

Эксперт дал прогноз по ценам на автомобили после пандемии

Аналогичную версию выдвинули и эксперты «Автостат», по мнению которых даже июньский рост цен — результат резкого обвала нефтяных котировок и ослабления курса рубля.
Тарантас Ньюс 09:25
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Экономика

Отечественные смартфоны убирают с полок

Доля отечественных брендов мобильных телефонов в сегменте дороже 2 тыс. руб. в поставках в Россию в первом квартале снизилась до 4% с 16% годом ранее, следует из отчета аналитического центра GS Group (есть у "Ъ").
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Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

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В Сети появился тизер сериала «Проклятая» от Netflix

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Бубнов назвал претендентов на вылет из РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов перечислил клубы, которые рискуют вылететь из РПЛ по итогам сезона-2019/2020.
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Участник «Уральских пельменей» объяснил приезд в захваченный монастырь

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В сеть выложили фото LEGO-набора классической видеокарты Nvidia GeForce 256

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PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов

На логотипе 130-летнего бренда изображена афроамериканка, Тетя Джемайма, героиня песенки из знаменитого в конце XIX менестрель-шоу, которое устраивали в основном белые американцы, изображавшие темнокожих.
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Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

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Трамп спрогнозировал для США самый высокий ВВП в истории человечества

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ВВП страны в III квартале 2020 года будет самым высоким в истории человечества.
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Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова

В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
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Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью, посвященную 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.
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Сыгравший депутата Наливкина актер отказался обжаловать свой арест

Арестованный актер из Уссурийска, играющий роль вымышленного депутата Виталия Наливкина, не планирует обжаловать решение суда.
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Селюк рассказал о расизме в российских клубах

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, как некоторые российские клубы отказываются от чернокожих футболистов.
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Москва указала губернаторам на превышение полномочий

Федеральные власти указали губенаторам на превышение полномочий.
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Власти Индии признали факт гибели своих солдат, Китай нет.
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