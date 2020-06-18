Энергетика
Комсомольская правдаФАС проверит причины роста биржевых цен на бензин Аи-95
Специалисты российской ФАС проведут проверки по факту роста цен на автомобильный бензин Аи-95 на бирже, а также направят соответствующие запросы торговой площадке. Об этом говорится на официальном сайте службы 18 июня, в четверг.
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Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Происшествия
В жилом доме в Москве открыли стрельбу
На севере Москвы в жилом доме мужчина открыл стрельбу.
Коммерсантъ 09:14
Армия и оружие
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придет «Сотник»
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придёт новое оснащение третьего поколения «Сотник».
Русская Планета вчера в 05:58
Происшествия
Во Франции задержали выходцев из Чечни после беспорядков в Дижоне
Французские правоохранительные органы задержали группу выходцев из Чечни после беспорядков в Дижоне.
Известия 09:58
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
Шоу-бизнес
Наташа Королева сообщила, что потеряла бизнес
Пандемия плохо сказалась на делах Наташи Королевой и Тарзана. В интервью 7Дней она призналась, что они потеряли свой бизнес.
Paparazzi.ru вчера в 02:30
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 16:09
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости 10:33
Происшествия
Новое дело возбудили против обвиняемого в убийстве девочки в Саратове
Следственный комитет России в четверг, 18 июня, возбудил уголовное дело в отношении обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове в октябре прошлого года.
Известия 21:32
Происшествия
Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости вчера в 22:24
Здоровье
Число заражённых коронавирусом в Забайкалье сегодня достигло 2263
Коронавирус выявлен на сегодня в Чите и в 27 районах края.
ГТРК Чита 16 июня в 00:47
Экономика
В США предсказали крах доллара в следующем году
Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости вчера в 01:00
Авто
Эксперт дал прогноз по ценам на автомобили после пандемии
Аналогичную версию выдвинули и эксперты «Автостат», по мнению которых даже июньский рост цен — результат резкого обвала нефтяных котировок и ослабления курса рубля.
Тарантас Ньюс 09:25
Экономика
Отечественные смартфоны убирают с полок
Доля отечественных брендов мобильных телефонов в сегменте дороже 2 тыс. руб. в поставках в Россию в первом квартале снизилась до 4% с 16% годом ранее, следует из отчета аналитического центра GS Group (есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 18:57
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru 12:44
Кино
В Сети появился тизер сериала «Проклятая» от Netflix
Стриминговый сервис Netflix выложил тизер сериала Проклятая — нового переосмысления истории короля Артура.
NewInform 10:52
Футбол
Бубнов назвал претендентов на вылет из РПЛ
Бывший защитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов перечислил клубы, которые рискуют вылететь из РПЛ по итогам сезона-2019/2020.
Евро-футбол.ру вчера в 02:58
Шоу-бизнес
Стас Михайлов, Олег Газманов, Ольга Бузова: СМИ составили список представителей шоу-бизнеса, которые агитируют за поправки в Конституцию
Вечерняя Казань 10:47
Гаджеты
В сеть выложили фото LEGO-набора классической видеокарты Nvidia GeForce 256
Вашингтон, 17 июня 2020, 21:19 — REGNUM Опубликованы фотографии LEGO-версии видеокарты GeForce 256, которую компания Nvidia выпустила в 1999 году.
REGNUM вчера в 14:19
Общество
PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов
На логотипе 130-летнего бренда изображена афроамериканка, Тетя Джемайма, героиня песенки из знаменитого в конце XIX менестрель-шоу, которое устраивали в основном белые американцы, изображавшие темнокожих.
РБК вчера в 13:17
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru 15:36
Политика
Трамп спрогнозировал для США самый высокий ВВП в истории человечества
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ВВП страны в III квартале 2020 года будет самым высоким в истории человечества.
Известия 21:21
Происшествия
Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова
В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости 09:01
Политика
Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью, посвященную 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 19:01
Происшествия
Сыгравший депутата Наливкина актер отказался обжаловать свой арест
Арестованный актер из Уссурийска, играющий роль вымышленного депутата Виталия Наливкина, не планирует обжаловать решение суда.
Lenta.ru 22:24
Футбол
Селюк рассказал о расизме в российских клубах
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, как некоторые российские клубы отказываются от чернокожих футболистов.
РИА Новости 09:54
Политика
Москва указала губернаторам на превышение полномочий
Федеральные власти указали губенаторам на превышение полномочий.
URA.Ru 16:05
Армия и оружие
На границе Индии и Китая военные устроили многочасовой рукопашный бой
Власти Индии признали факт гибели своих солдат, Китай нет.
Evo-rus.com 13:58