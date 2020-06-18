Энергетика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаФАС проверит причины роста биржевых цен на бензин Аи-95

Специалисты российской ФАС проведут проверки по факту роста цен на автомобильный бензин Аи-95 на бирже, а также направят соответствующие запросы торговой площадке. Об этом говорится на официальном сайте службы 18 июня, в четверг.
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Почему рекордный рост биржевых цен на топливо незначительно отразится на розничной стоимости бензина

RT на русскомвчера в 14:47

ФАС выясняет причины рекордных цен на 95-й бензин

РЕН ТВвчера в 12:26

ФАС рекомендовала нефтяным компаниям увеличить предложение топлива на бирже

Интерфаксвчера в 12:31

ФАС проводит проверки причин роста биржевых цен на бензин

Фонтанка.Рувчера в 12:30

ФАС начала проверки причин роста биржевых цен на Аи-95

Известиявчера в 12:30

ФАС проверяет причины роста цен на бензин на бирже

Коммерсантъвчера в 13:22

Власти заподозрили сговор после рекордного роста биржевых цен на бензин

РБКвчера в 12:40
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Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
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Политика

В ООН признали собственную неэффективность после слов Путина

Руководство ООН признает, что организация работает не так эффективно, как могла бы.
Lenta.ru вчера в 17:58
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Шоу-бизнес

Николай Цискаридзе рассказал о ребенке, который носит его отчество

Paparazzi.ru вчера в 02:03
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Шоу-бизнес

Илон Маск устраивал оргии с Эмбер Херд и Карой Делевинь

Актриса Эмбер Херд занималась групповым сексом с предпринимателем Илоном Маском и моделью Карой Делевинь.
Народные новости вчера в 04:35
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Политика

Владимир Путин сообщил о звонках своих внуков в Кремль

Президент РФ сообщил о звонках собственных внуков в Кремль. Родственники без проблем связываются с Владимиров Путиным в рабочее время.
Актуальные Новости вчера в 10:02
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Политика

Помпео назвал Болтона предателем

Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой.
РИА Новости вчера в 21:36
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Политика

Суд не принял иск к Путину из-за голосования по Конституции

Верховный суд России отказался принять иск Геннадия Рудяка с обжалованием указа главы государства Владимира Путина о проведении голосования по Конституции 1 июля.
DixiNews вчера в 05:48
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Футбол

«Реал» разгромил «Валенсию» в матче чемпионата Испании

РИА Новости вчера в 18:12
Общество

Дуров назвал «отличной новостью» разблокировку Telegram в России

Создатель Telegram Павел Дуров назвал отличной новостью решение Роскомнадзора официально разблокировать его работу на территории России.
РБК вчера в 16:53
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Общество

В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса

Количество выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Кузбассе за последние сутки снова достигло 61, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 00:32
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Политика

Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ вчера в 15:54
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Общество

Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова

РБК вчера в 11:34
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Экономика

РФПИ и Baring решили инвестировать в крупнейшего IT-разработчика

Как рассказал в интервью РБК глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, этот фонд вместе с RTP Global Леонида Богуславского и фондами прямых инвестиций Elbrus Capital и Baring Vostok могут стать инвесторами IT-компании «СКБ Контур», входящей в топ-5 крупнейших разработчиков в России.
РБК 00:30
Политика

Трамп пообещал подумать над рассекречиванием материалов о НЛО

Президент США Дональд Трамп пообещал подумать о возможном снятии грифа секретности с материалов об инопланетных существах.
Газета.Ru вчера в 23:12
Общество

Участник «Уральских пельменей» объяснил приезд в захваченный монастырь

РБК вчера в 09:13
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Шоу-бизнес

Домогаров объяснил свой пост о Ефремове

РИА Новости вчера в 23:06
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Происшествия

СК возбудил дело в отношении бывшего главы правительства Ингушетии

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя правительства Республики Ингушетия.
Lenta.ru 00:05
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Шоу-бизнес

Наташа Королева и Тарзан потеряли свой бизнес

Певица Наташа Королева сообщила, что за время пандемии потеряла свой бизнес, которым она занималась помимо шоубиза.
Московский Комсомолец 17 июня в 14:01
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Политика

ЕС продлил санкции против Крыма

Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за вступления полуострова Крым в состав России в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 11:26
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Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края арестован за пьяное ДТП

Виктор Ишаев являлся губернатором Хабаровского края с 1991 по 2009 годы, затем был полпредом президента РФ в ДФО.
Российская газета вчера в 20:59
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Политика

Трамп допустил разрыв отношений с КНР при определенных условиях

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна может разорвать отношения с Китаем при определенных условиях.
Газета.Ru вчера в 16:15
9
Экономика

Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики

Эксперты журнала Forbes оценили состояние Якобашвили в $750 млн.
РБК вчера в 05:55
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Происшествия

В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика

Коммерсантъ вчера в 08:56
100
Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
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Финансы

От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
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Общество

Власти Москвы отказали в проведении митинга КПРФ и «Левого фронта»

Мэрия Москвы отказала движению «Левый фронт» и партии КПРФ в согласовании заявки на проведение совместного митинга в центре столицы против принятия поправок в Конституцию, запланированного на 27 июня.
РБК вчера в 09:37
63
Политика

Путин прокомментировал сравнение Зеленским СССР и фашистской Германии

Заявления президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего СССР и фашистскую Германию, негативно скажется на отношениях Киева и Москвы и на самом главе государства.
Известия вчера в 14:09
23
Энергетика

Цена нефти Brent превысила $42 за баррель

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе в моменте поднималась до уровня $42,05 за баррель на бирже ICE в Лондоне, что на 1,3% выше к уровню закрытия предыдущей сессии.
Коммерсантъ вчера в 23:55
Экономика

Три категории россиян получат прибавку к пенсии с 1 августа

На увеличение смогут рассчитывать работающие пенсионеры, от которых поступали страховые взносы в 2019 году, участники программы софинансирования пенсионных накоплений, а также получатели накопительной пенсии.
RuNews24.ru 00:42
25
Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
2,3K
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