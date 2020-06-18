Энергетика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаФАС проверит причины роста биржевых цен на бензин Аи-95

Специалисты российской ФАС проведут проверки по факту роста цен на автомобильный бензин Аи-95 на бирже, а также направят соответствующие запросы торговой площадке. Об этом говорится на официальном сайте службы 18 июня, в четверг.
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Почему рекордный рост биржевых цен на топливо незначительно отразится на розничной стоимости бензина

RT на русскомвчера в 14:47

ФАС проверяет причины роста цен на бензин на бирже

Коммерсантъвчера в 13:22

ФАС выясняет причины рекордных цен на 95-й бензин

РЕН ТВвчера в 12:26

ФАС проводит проверки причин роста биржевых цен на бензин

Фонтанка.Рувчера в 12:30

ФАС начала проверки причин роста биржевых цен на Аи-95

Известиявчера в 12:30

ФАС рекомендовала нефтяным компаниям увеличить предложение топлива на бирже

Интерфаксвчера в 12:31

Власти заподозрили сговор после рекордного роста биржевых цен на бензин

РБКвчера в 12:40
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Общество

В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом

В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
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В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
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Общество

В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19

Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия вчера в 06:41
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Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
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Происшествия

Загадочный белый шар в небе переполошил полицию Японии

Загадочный белый шар, появившийся в небе над центром города Сэндай, заставил японскую полицию поволноваться.
News.ru 17 июня в 22:41
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев причислил артистов своего лейбла к проституткам

Максим Фадеев сравнил потребительское отношение бывших артистов своего лейбла MALFA с проституцией.
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Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам

Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
Муксун.fm вчера в 08:52
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Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
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Общество

Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России

Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет.
ТАСС вчера в 16:52
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Политика

Владимир Путин сообщил о звонках своих внуков в Кремль

Президент РФ сообщил о звонках собственных внуков в Кремль. Родственники без проблем связываются с Владимиров Путиным в рабочее время.
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Общество

Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова

Позиция родственников Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым, по компенсациям остается неизменной.
РБК вчера в 11:34
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Финансы

От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
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Культура

Иркутянка стала лауреатом госпремии в области литературы и искусства

Имена лауреатов Государственной премии за 2019 год в области литературы и искусства стали известны 18 июня.
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Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
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Шоу-бизнес

Илон Маск устраивал оргии с Эмбер Херд и Карой Делевинь

Актриса Эмбер Херд занималась групповым сексом с предпринимателем Илоном Маском и моделью Карой Делевинь.
Народные новости вчера в 04:35
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Происшествия

В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика

Коммерсантъ вчера в 08:56
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Шоу-бизнес

Нонна Гришаева рассказала о непростой работе с Ефремовым

Актриса Нонна Гришаева рассказала в интервью о своей непростой работе с актером Михаилом Ефремовым, который стал участником смертельного ДТП 8 июня.
Невские Новости 17 июня в 17:24
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Общество

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
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Кино

Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском

Профиль 17 июня в 12:51
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Домогаров объяснил свой пост о Ефремове

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Политика

Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия

Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости вчера в 10:33
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Общество

Краснодарский край откроется для туристов с 21 июня

Власти Краснодарского края планируют открыть регион для туристов с 21 июня.
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Происшествия

Медведь загрыз пенсионерку на глазах у сахалинских дачников

Газета.Ru вчера в 23:31
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Армия и оружие

США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков над Аляской

Военное дело вчера в 05:11
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Политика

Трамп спрогнозировал для США самый высокий ВВП в истории человечества

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ВВП страны в III квартале 2020 года будет самым высоким в истории человечества.
Известия вчера в 21:21
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Кино

Стали известны первые детали сюжета «Чужого 5»

Стал доступен титульный лист черновика сценария с намеками на сюжет.
Киноафиша России вчера в 05:09
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Коронавирусом заразился Нурсултан Назарбаев

18 июня стало известно, что число высокопоставленных чиновников и политиков, заразившихся коронавирусом, пополнил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Коммерсантъ вчера в 12:56
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной

Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
Uznayvse.ru вчера в 10:56
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Политика

Против Порошенко возбудили дело из-за получения Украиной томоса

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в отношении него возбудили уголовное дело из-за получения Украиной томоса об автокефалии.
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Общество

ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь

Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области не приезжали с проверкой в Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием (Николай Романов), которого запретили в служении за отрицание коронавируса.
Lenta.ru вчера в 05:08
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