Кино В Сети появился тизер сериала «Проклятая» от Netflix Стриминговый сервис Netflix выложил тизер сериала Проклятая — нового переосмысления истории короля Артура.

Технологии Браузер Edge в Windows 10 меньше нагружает оперативную память Как показали проведенные тесты, теперь нагрузка браузера Edge на компьютер стала ниже, так как использует значительно меньшее количество памяти, чем раньше.

Здоровье С 22 июня на Украине могут вновь ужесточить карантин — Ляшко Киев, 18 июня 2020, 12:08 — REGNUM С 22 июня в некоторых областях Украины могут вернуть жёсткие карантинные ограничения, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 18 июня во время брифинга.

Футбол У бывшего тренера «Барселоны» обнаружили неизлечимую болезнь У бывшего тренера «Барселоны» Хуана Карлоса Унсуэ обнаружена неизлечимая болезнь.

Общество В Роспотребнадзоре назвали условия для открытия границ Россияне смогут летать за границу, когда риска распространения коронавируса не будет или он будет минимальным. 40

Политика Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию. 9,4K

Происшествия Родители погубили ребенка, заставив выпить воду Полиция американского штата Колорадо арестовала супружескую пару, которая заставляла ребенка пить воду и тем самым погубила его, пишет Gazette.

Политика Посол ответил на угрозы Германии из-за убийства в Берлине Заявления немецких властей о причастности российских госструктур к убийству в Берлине в августе 2019 года гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили не подкреплены доказательствами, угрозы новых мер против РФ в случае их реализации не останутся без реакции, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. 435

Общество На Россию надвигается похолодание В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. 757

Общество «Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2 В случае положительного ответа Копенгагена второе судно поможет ускорить завершающий этап строительства СП-2, при отрицательном вердикте "Академик Черский" продолжит работу в одиночку. 33

Происшествия Заместителя главы Ульяновска Сычева отправили в СИЗО Сычев проведет в СИЗО не более двух суток. За этот срок для него изберут меру пресечения. 4

Здоровье Доктор Мясников объяснил, как распознать плохого врача Кардиолог и телеведущий Александр Мясников на странице в Instagram объяснил подписчикам, по каким критериям можно распознать плохого врача. 154