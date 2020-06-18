Энергетика

ВедомостиВедомостиФАС проверит причины роста цен 95-го бензина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит рост стоимости бензина Аи-95, говорится в сообщении ведомства.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

ФАС проведёт проверку из-за роста биржевых цен на Аи-95

RT на русском12:40

ФАС проводит проверки причин роста биржевых цен на бензин

Фонтанка.Ру12:30

ФАС выясняет причины роста биржевых цен на 95-ый бензин

Эхо Москвы12:31

ФАС проверит причины роста цен 95-го бензина

Ведомости12:37

ФАС начала проверки причин роста биржевых цен на Аи-95

Известия12:30

ФАС выясняет причины рекордных цен на 95-й бензин

РЕН ТВ12:26

Власти заподозрили сговор после рекордного роста биржевых цен на бензин

РБК12:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 13:14, Ашберн
Армия и оружие

На видео попали обломки секретных американских ракет с лезвиями

Ferra 09:00
6
Политика

Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия

Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости 10:33
3,9K
Кино

В Сети появился тизер сериала «Проклятая» от Netflix

Стриминговый сервис Netflix выложил тизер сериала Проклятая — нового переосмысления истории короля Артура.
NewInform 10:52
Общество

В Белоруссии задержали претендента на пост главы страны Бабарико

Правоохранительные органы задержали претендента на пост президента Белоруссии банкира Виктора Бабарико.
RT на русском 10:29
413
Технологии

Браузер Edge в Windows 10 меньше нагружает оперативную память

Как показали проведенные тесты, теперь нагрузка браузера Edge на компьютер стала ниже, так как использует значительно меньшее количество памяти, чем раньше.
RuNews24.ru 12:10
Общество

Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram

Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
918
Здоровье

С 22 июня на Украине могут вновь ужесточить карантин — Ляшко

Киев, 18 июня 2020, 12:08 — REGNUM С 22 июня в некоторых областях Украины могут вернуть жёсткие карантинные ограничения, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 18 июня во время брифинга.
REGNUM 05:08
Происшествия

Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова

РИА Новости 12:39
82
Происшествия

В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы

В Калуге полиция начала проверку ролика, на котором девушки в нижнем белье танцуют на фоне мемориала Победы.
Российская газета 10:12
82
Общество

Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах.
Невские Новости вчера в 17:57
1
Происшествия

Внук экс-губернатора Ишаева арестован за вождение в нетрезвом виде

Газета.Ru 10:43
759
Футбол

У бывшего тренера «Барселоны» обнаружили неизлечимую болезнь

У бывшего тренера «Барселоны» Хуана Карлоса Унсуэ обнаружена неизлечимая болезнь.
Евро-футбол.ру 12:31
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной

Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
Uznayvse.ru 10:56
3
Игры

Фанаты выпустили демоверсию ремейка игры Deus Ex на движке Unreal Engine

Энтузиасты работали над ремейком в течение года. Даты релиза окончательной версии модифицированной игры разработчики не назвали.
REGNUM 09:17
1
Общество

В Роспотребнадзоре назвали условия для открытия границ

Россияне смогут летать за границу, когда риска распространения коронавируса не будет или он будет минимальным.
URA.Ru 07:45
40
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве

РБК 09:07
696
Экономика

В Петербурге утвержден рост тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля

Губернатор Петербурга Александр Беглов в рамках сдерживания темпов роста тарифов, утвердил предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги.
Деловое.ТВ 02:42
423
Политика

Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции

Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
9,4K
Происшествия

Родители погубили ребенка, заставив выпить воду

Полиция американского штата Колорадо арестовала супружескую пару, которая заставляла ребенка пить воду и тем самым погубила его, пишет Gazette.
РИА Новости 13:01
Политика

Посол ответил на угрозы Германии из-за убийства в Берлине

Заявления немецких властей о причастности российских госструктур к убийству в Берлине в августе 2019 года гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили не подкреплены доказательствами, угрозы новых мер против РФ в случае их реализации не останутся без реакции, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
РИА Новости 12:19
435
Музыка

Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников

Piter.tv вчера в 00:52
447
Происшествия

Полицейские США пожелали выздоровления пострадавшим в Москве коллегам

Инцидент со стрельбой на Ленинском проспекте произошёл в понедельник.
Говорит Москва вчера в 12:48
93
Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
2,2K
Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
3,9K
Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
757
Общество

«Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2

В случае положительного ответа Копенгагена второе судно поможет ускорить завершающий этап строительства СП-2, при отрицательном вердикте "Академик Черский" продолжит работу в одиночку.
Политическая Экспертиза вчера в 11:02
33
Политика

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
1,6K
Происшествия

Заместителя главы Ульяновска Сычева отправили в СИЗО

Сычев проведет в СИЗО не более двух суток. За этот срок для него изберут меру пресечения.
Первый ульяновский портал вчера в 04:38
4
Здоровье

Доктор Мясников объяснил, как распознать плохого врача

Кардиолог и телеведущий Александр Мясников на странице в Instagram объяснил подписчикам, по каким критериям можно распознать плохого врача.
Дни24 12:52
154
Футбол

Игнашевич официально стал главным тренером «Торпедо»

Российский специалист Сергей Игнашевич официально стал главным тренером московского "Торпедо", сообщается на сайте команды.
Газета.Ru 12:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное