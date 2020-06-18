Энергетика
ВедомостиФАС проверит причины роста цен 95-го бензина
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит рост стоимости бензина Аи-95, говорится в сообщении ведомства.
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Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости 10:33
Кино
В Сети появился тизер сериала «Проклятая» от Netflix
Стриминговый сервис Netflix выложил тизер сериала Проклятая — нового переосмысления истории короля Артура.
NewInform 10:52
Общество
В Белоруссии задержали претендента на пост главы страны Бабарико
Правоохранительные органы задержали претендента на пост президента Белоруссии банкира Виктора Бабарико.
RT на русском 10:29
Технологии
Браузер Edge в Windows 10 меньше нагружает оперативную память
Как показали проведенные тесты, теперь нагрузка браузера Edge на компьютер стала ниже, так как использует значительно меньшее количество памяти, чем раньше.
RuNews24.ru 12:10
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
Здоровье
С 22 июня на Украине могут вновь ужесточить карантин — Ляшко
Киев, 18 июня 2020, 12:08 — REGNUM С 22 июня в некоторых областях Украины могут вернуть жёсткие карантинные ограничения, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 18 июня во время брифинга.
REGNUM 05:08
Происшествия
В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы
В Калуге полиция начала проверку ролика, на котором девушки в нижнем белье танцуют на фоне мемориала Победы.
Российская газета 10:12
Общество
Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах.
Невские Новости вчера в 17:57
Футбол
У бывшего тренера «Барселоны» обнаружили неизлечимую болезнь
У бывшего тренера «Барселоны» Хуана Карлоса Унсуэ обнаружена неизлечимая болезнь.
Евро-футбол.ру 12:31
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной
Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
Uznayvse.ru 10:56
Игры
Фанаты выпустили демоверсию ремейка игры Deus Ex на движке Unreal Engine
Энтузиасты работали над ремейком в течение года. Даты релиза окончательной версии модифицированной игры разработчики не назвали.
REGNUM 09:17
Общество
В Роспотребнадзоре назвали условия для открытия границ
Россияне смогут летать за границу, когда риска распространения коронавируса не будет или он будет минимальным.
URA.Ru 07:45
Экономика
В Петербурге утвержден рост тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля
Губернатор Петербурга Александр Беглов в рамках сдерживания темпов роста тарифов, утвердил предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги.
Деловое.ТВ 02:42
Политика
Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
Происшествия
Родители погубили ребенка, заставив выпить воду
Полиция американского штата Колорадо арестовала супружескую пару, которая заставляла ребенка пить воду и тем самым погубила его, пишет Gazette.
РИА Новости 13:01
Политика
Посол ответил на угрозы Германии из-за убийства в Берлине
Заявления немецких властей о причастности российских госструктур к убийству в Берлине в августе 2019 года гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили не подкреплены доказательствами, угрозы новых мер против РФ в случае их реализации не останутся без реакции, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
РИА Новости 12:19
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv вчера в 00:52
Происшествия
Полицейские США пожелали выздоровления пострадавшим в Москве коллегам
Инцидент со стрельбой на Ленинском проспекте произошёл в понедельник.
Говорит Москва вчера в 12:48
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Общество
«Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2
В случае положительного ответа Копенгагена второе судно поможет ускорить завершающий этап строительства СП-2, при отрицательном вердикте "Академик Черский" продолжит работу в одиночку.
Политическая Экспертиза вчера в 11:02
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Происшествия
Заместителя главы Ульяновска Сычева отправили в СИЗО
Сычев проведет в СИЗО не более двух суток. За этот срок для него изберут меру пресечения.
Первый ульяновский портал вчера в 04:38
Здоровье
Доктор Мясников объяснил, как распознать плохого врача
Кардиолог и телеведущий Александр Мясников на странице в Instagram объяснил подписчикам, по каким критериям можно распознать плохого врача.
Дни24 12:52
Футбол
Игнашевич официально стал главным тренером «Торпедо»
Российский специалист Сергей Игнашевич официально стал главным тренером московского "Торпедо", сообщается на сайте команды.
Газета.Ru 12:31