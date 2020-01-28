с чего всё началось

В инструкции препарата говорится о том, что он может использоваться в том числе в борьбе с коронавирусами, однако утверждение, что препарат может использоваться для предотвращения или лечения коронавируса 2019-nCoV, требует дополнительной оценки.

Компания-производитель с этой недели в рекламе позиционирует препарат "Арбидол" как средство против коронавируса. В ФАС пообещали направить им запрос и оценить достоверность используемых в рекламе сведений.

Политика Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" о "встрече" Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, которая якобы состоялась во Львове перед началом Второй мировой войны.

Происшествия Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.

Общество СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Политика Грузия потребовала у России €10 млн за высылку своих граждан в 2006 году Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге, заявила, что Россия по-прежнему не выполнила постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому российские власти должны выплатить 1,5 тыс. грузинских граждан, которые были депортированы из России в 2006 году, компенсацию в размере €10 млн.

Экономика Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.

Здоровье Названы четыре вещества, разрушающие печень Печень участвует в обмене веществ и детоксикации. Если страдает печень, то страдает и весь организм.

Политика Spiegel приписал освобождение Освенцима американцам Журнал Spiegel в одном из постов в соцсети сообщил, что крупнейший лагерь нацистов Освенцим был освобожден американской армией.

Политика Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия России Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что доклад комитета Парламентской ассамблеи Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме.

Транспорт «Автодор» открыл участок V пускового комплекса ЦКАД в Подмосковье Госкомпания "Автодор" открыла движение по участку V пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги в Наро-Фоминском районе Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия.

Общество В Китае рассказали, когда наступит пик распространения коронавируса Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, рассказал, когда произойдет пик вспышки коронавируса на территории Китая.