Здоровье

Аргументы неделиАргументы неделиФАС проверит рекламу «Арбидола» из-за коронавируса

Компания-производитель с этой недели в рекламе позиционирует препарат "Арбидол" как средство против коронавируса. В ФАС пообещали направить им запрос и оценить достоверность используемых в рекламе сведений.
Читать в источнике
Комментировать71
Татьяна Никитина
В инструкции препарата говорится о том, что он может использоваться в том числе в борьбе с коронавирусами, однако утверждение, что препарат может использоваться для предотвращения или лечения коронавируса 2019-nCoV, требует дополнительной оценки.
— Татьяна НикитинаИзвестия 08:27
с чего всё началось
По словам руководителя управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ведомства Татьяны Никитиной, представители службы уже ознакомились с рекламой, передаёт
 РИА Новости.
News.ru09:21

Подробнее о событии

Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась рекламой препарата «Арбидол»

Эхо Москвы14:04

ФАС проверит рекламу об эффективности арбидола против коронавируса

Коммерсантъ09:04

ФАС заинтересовалась рекламой «активного против коронавируса» «Арбидола»

РБК07:40

ФАС проверит рекламу «Арбидола» из-за упоминания коронавируса

REGNUM08:42

ФАС проверит рекламу об эффективности «Арбидола» против коронавируса

RT на русском08:30

ФАС проверит «Арбидол» после рекламы об эффективности против коронавируса

Известия08:27

Производители «Арбидола» и «Ингавирина» начали рекламу с коронавирусом

Ведомости09:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 16:06, Ашберн
Шоу-бизнес

В семье жены Никиты Преснякова произошло пополнение

Bimru.ru 02:57
Происшествия

В ДТП с автобусом в Подмосковье пострадали десять человек

В результате лобового ДТП с автобусом в Московской области пострадали десять человек. Об этом заявили в пресс-службе ГИБДД.
RT на русском 14:57
Политика

Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" о "встрече" Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, которая якобы состоялась во Львове перед началом Второй мировой войны.
РИА Новости 14:39
Происшествия

В Петербурге ищут водителя, сбившего насмерть женщину и сбежавшего

REGNUM 15:59
Футбол

Кокорин не полетит с «Зенитом» на второй сбор

Российская газета 07:46
Происшествия

Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве

Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
РБК 15:30
Общество

СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков

Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
ТАСС 03:54
Политика

Грузия потребовала у России €10 млн за высылку своих граждан в 2006 году

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге, заявила, что Россия по-прежнему не выполнила постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому российские власти должны выплатить 1,5 тыс. грузинских граждан, которые были депортированы из России в 2006 году, компенсацию в размере €10 млн.
РБК 13:55
Экономика

Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
РБК 08:41
Кино

Paramount Pictures выпустит два новых фильма по «Трансформерам»

Paramount Pictures разрабатывает два новых фильма в рамках франшизы «Трансформеры».
Киноафиша России 04:49
Политика

Трамп озвучил свою «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины

Израиль делает большой шаг к миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в связи с обнародованием «сделки века».
BFM.ru 12:22
Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Piter.tv 04:21
Армия и оружие

Найдены тела погибших и самописец разбившегося в Афганистане самолета

РИА Новости 14:44
Общество

Богатейший человек Украины приобрел особняк бывшего короля

Газета.Ru 11:47
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
Здоровье

Названы четыре вещества, разрушающие печень

Печень участвует в обмене веществ и детоксикации. Если страдает печень, то страдает и весь организм.
Вечерний курьер 13:16
Политика

Spiegel приписал освобождение Освенцима американцам

Журнал Spiegel в одном из постов в соцсети сообщил, что крупнейший лагерь нацистов Освенцим был освобожден американской армией.
Expert.ru 03:09
Общество

Разлетевшаяся на ветру юбка подставила Кейт Миддлтон

Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку.
ТВ Центр 07:52
Происшествия

Пожар на ТЭЦ-26 в Москве ликвидирован

Российская газета 15:07
Общество

Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы

Волгоградская правда 26 января в 01:47
Политика

Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия России

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что доклад комитета Парламентской ассамблеи Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме.
Взгляд.ру 09:39
Здоровье

Врач раскрыла опасность блюд из сырого мяса и соленой рыбы

Врач-паразитолог Елена Чернышева раскрыла россиянам опасность блюд из непрожаренного или сырого мяса, а также соленой рыбы.
Вечерний курьер 26 января в 03:17
Политика

Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»

Президиум генерального совета "Единой России" исключил главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
РИА Новости 06:17
Транспорт

«Автодор» открыл участок V пускового комплекса ЦКАД в Подмосковье

Госкомпания "Автодор" открыла движение по участку V пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги в Наро-Фоминском районе Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия.
РИА Новости 04:12
Общество

В Китае рассказали, когда наступит пик распространения коронавируса

Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, рассказал, когда произойдет пик вспышки коронавируса на территории Китая.
Аргументы недели 12:20
Экономика

Какие изменения произойдут в жизни россиян с 1 февраля

Новые поправки в законодательстве, вступающие в силу с 1 февраля, принесут ряд изменений в жизнь россиян.
Южный Федеральный вчера в 20:39
Политика

Россия отреагировала на сорванный визит депутатов Нидерландов

Ранее нидерландская NOS сообщила, что законодатели второй палаты Генеральных Штатов решили не ехать в Россию с официальным визитом, так как депутат от партии «Демократы 66» Сьюрд Сьюрдсма оказался в черном списке Москвы.
Lenta.ru 13:35
Политика

Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
РБК 15:59
Кино

Вышел тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»

В сети появился тизер-трейлер ролик боевика «Форсаж 9» с Шарлиз Терон, Финном Коул, Хелен Миррен в главных ролях.
Культуромания 14:36
Здоровье

Не паниковать из-за коронавируса порекомендовал доктор Мясников

Известный российский доктор Мясников рекомендовал не паниковать из-за коронавируса, сообщает корреспондент Evo-rus.com Илья Самарин.
Evo-rus.com 12:19
Как работают Яндекс.Новости?
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
Главное