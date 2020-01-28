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Аргументы неделиФАС проверит рекламу «Арбидола» из-за коронавируса
Компания-производитель с этой недели в рекламе позиционирует препарат "Арбидол" как средство против коронавируса. В ФАС пообещали направить им запрос и оценить достоверность используемых в рекламе сведений.
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В инструкции препарата говорится о том, что он может использоваться в том числе в борьбе с коронавирусами, однако утверждение, что препарат может использоваться для предотвращения или лечения коронавируса 2019-nCoV, требует дополнительной оценки.
с чего всё началось
По словам руководителя управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ведомства Татьяны Никитиной, представители службы уже ознакомились с рекламой, передаёт РИА Новости.News.ru09:21
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В результате лобового ДТП с автобусом в Московской области пострадали десять человек. Об этом заявили в пресс-службе ГИБДД.
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Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" о "встрече" Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, которая якобы состоялась во Львове перед началом Второй мировой войны.
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Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
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Политика
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Печень участвует в обмене веществ и детоксикации. Если страдает печень, то страдает и весь организм.
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Новые поправки в законодательстве, вступающие в силу с 1 февраля, принесут ряд изменений в жизнь россиян.
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