Здоровье

REGNUMREGNUMФАС проверит рекламу «Арбидола» из-за упоминания коронавируса

Сотрудники ФАС уже ознакомились с данной рекламой. Они выяснили, что в инструкции к препарату «Арбидол» сказано, что он может использоваться в том числе в борьбе с коронавирусами, но утверждение о том, что он может бороться и с новым китайским коронавирусом 2019-nCoV, требуют дополнительной оценки.
Читать в источнике
Комментировать41

Подробнее о событии

ФАС проверит рекламу об эффективности «Арбидола» против коронавируса

Коммерсантъ09:04

Производители «Арбидола» и «Ингавирина» начали рекламу с коронавирусом

Ведомости09:03

ФАС получила жалобу на рекламу лекарства «против коронавируса»

РЕН ТВ08:12

ФАС проверит рекламу об эффективности «Арбидола» против коронавируса

RT на русском08:30

ФАС проверит «Арбидол» после рекламы об эффективности против коронавируса

Известия08:27

Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась рекламой препарата «Арбидол»

Эхо Москвы09:03

ФАС заинтересовалась рекламой «активного против коронавируса» «Арбидола»

РБК07:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 09:58, Ашберн
Политика

ЕС ввёл санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму

Евросоюз добавил в санкционный список по Украине семерых россиян, ответственных, по его мнению, за проведение выборов в Крыму в сентябре 2019 года.
RT на русском 09:05
Происшествия

В Воронеже госпитализировали двоих с подозрением на коронавирус

Два человека госпитализированы в воронежскую больницу с подозрением на коронавирус. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.
BFM.ru 09:50
Общество

Полеты на курорты Египта могут возобновить весной

Российские самолеты могут вновь начать полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в конце апреля 2020 года.
Свободная Пресса 08:35
Политика

Посольство РФ в Германии ответило на слова Качиньского о компенсациях

Российское посольство в Берлине прокомментировало слова лидера правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, должна компенсировать причиненный за годы Второй мировой войны ущерб.
РИА Новости вчера в 14:24
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 07:37
Футбол

Агент Кокорина опроверг перевод футболиста в дубль «Зенита»

Кирилл Логинов, агент и отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина, отреагировал на заявление жены футболиста Дарьи Валитовой о том, что игрок до конца сезона будет тренироваться и играть с дублирующим составом петербургского клуба.
РБК 08:49
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия России

Помимо полномочий российской делегации на сессии ПАСЕ в понедельник по различным (преимущественно гендерным) причинам оспорили полномочия делегаций Швейцарии, Испании, Португалии, Польши и Молдавии.
Право.ру вчера в 08:45
Происшествия

Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым

Российская газета 09:49
Общество

СМИ: в Resident Evil 8 будут зомби, призрак-преследователь и Крис Редфилд

Игромания.ру 08:00
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru вчера в 09:00
Экономика

Росстат отчитался о росте реальных доходов за 2019 год

Реальные доходы россиян по итогам 2019 года выросли на 0,8%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
9111.ru 09:39
Происшествия

В Ростовской области убили депутата и его супругу

Вести.Ru 09:45
Политика

Путин проведет встречу с Алекперовым

Как сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, 28 января Путин будет проводить различные встречи и совещания, из которых публичным станет "визит к нему Алекперова".
ТАСС 05:55
Политика

Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»

Президиум генерального совета "Единой России" исключил главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
РИА Новости 06:17
Общество

Не посещавший Китай житель Японии заболел коронавирусом

По данным Минздрава Японии, житель страны, который не посещал китайский город Ухань, заразился новым коронавирусом, сообщает Reuters.
HotGeo 05:48
Кино

Начались съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Режиссер Мэтт Ривз ("Монстро", "Планета обезьян") сообщил через Twitter о начале съемок художественного фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в титульной роли.
Российская газета 05:44
Наука

Отказ от бетона и цемента может сократить выбросы CO2

Возврат к постройке домов из дерева и других биоматериалов и отказ от производства цемента и бетона сократит объем общемировых антропогенных выбросов парниковых газов примерно на 20%.
ТАСС Наука 03:29
Общество

Один из подозреваемых по делу МН17 обратился за защитой

Один из четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 под Донецком будет участвовать в судебном процессе, сообщила РИА Новости координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк.
РИА Новости 09:09
Политика

Нетаньяху обсудит «сделку века» с Путиным в Москве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 29 января вылетит в Москву, чтобы рассказать президенту России Владимиру Путину о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.
Известия 08:10
Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Piter.tv 04:21
Политика

Марат Хуснуллин станет куратором Крыма в правительстве

Куратором Республики Крым в правительстве России станет зампред Марат Хуснуллин, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.
ТАСС 07:43
Общество

Мэр зараженного коронавирусом Уханя подаст в отставку

Мэр китайского Уханя Чжоу Сяньван заявил о желании подать в отставку из-за чувства вины перед жителями зараженного коронавирусом города.
iReactor 07:57
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

В Кремле заявили о "категорическом несогласии" со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны.
РИА Новости 05:55
Общество

Ургант извинился за шутку об Иисусе Христе

Телеведущий Иван Ургант извинился перед верующими за шутку в рождественском выпуске телепередачи "Вечерний Ургант" на Первом канале.
РИА Новости 07:31
Политика

В рабочей группе допустили внесение поправок в преамбулу Конституции

Сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию, член Госдумы Павел Крашенинников заявил «Интерфаксу», что в преамбулу Основного закона могут быть внесены изменения.
РБК 09:31
Музыка

Билли Айлиш победила сразу в четырех номинациях «Грэмми»

Билли Айлиш стала победителем ежегодной музыкальной премии «Грэмми». Творчество американской певицы было оценено сразу четырьмя статуэтками.
Дни24 вчера в 03:07
Общество

У жены Януковича нашли элитную недвижимость в Крыму

У супруги бывшего президента Украины Виктора Януковича Людмилы нашли элитную недвижимость в Крыму.
Lenta.ru 08:51
Наука

Регулярные пожары увеличили способность эхинацеи к размножению

Осенние и весенние пожары в прериях оказывают положительное влияние на размножение эхинацеи узколистной.
ToDay News Ufa 05:26
Происшествия

В Самарской области депутата заподозрили в заказе убийства мужа

20 января этого года в кафе женщины обратились к мужчине с предложением убить мужа депутата за вознаграждение в размере 400 тысяч рублей.
Российская газета 06:52
Политика

МИД разъяснил ситуацию с договором с США о Беринговом проливе

Профильные комитеты Совфеда с участием МИД, Минсельхоза, ФСБ обсудили в понедельник ситуацию с соглашением с США по разграничению Берингова пролива.
РИА Новости вчера в 05:49
Как работают Яндекс.Новости?
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
Главное