Здоровье
Аргументы неделиФАС проверит рекламу «Арбидола» из-за коронавируса
Компания-производитель с этой недели в рекламе позиционирует препарат "Арбидол" как средство против коронавируса. В ФАС пообещали направить им запрос и оценить достоверность используемых в рекламе сведений.
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В инструкции препарата говорится о том, что он может использоваться в том числе в борьбе с коронавирусами, однако утверждение, что препарат может использоваться для предотвращения или лечения коронавируса 2019-nCoV, требует дополнительной оценки.
с чего всё началось
По словам руководителя управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ведомства Татьяны Никитиной, представители службы уже ознакомились с рекламой, передаёт РИА Новости.News.ru09:21
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