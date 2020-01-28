Здоровье

Аргументы неделиАргументы неделиФАС проверит рекламу «Арбидола» из-за коронавируса

Компания-производитель с этой недели в рекламе позиционирует препарат "Арбидол" как средство против коронавируса. В ФАС пообещали направить им запрос и оценить достоверность используемых в рекламе сведений.
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Татьяна Никитина
В инструкции препарата говорится о том, что он может использоваться в том числе в борьбе с коронавирусами, однако утверждение, что препарат может использоваться для предотвращения или лечения коронавируса 2019-nCoV, требует дополнительной оценки.
— Татьяна НикитинаИзвестия 08:27
с чего всё началось
По словам руководителя управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ведомства Татьяны Никитиной, представители службы уже ознакомились с рекламой, передаёт
 РИА Новости.
News.ru09:21

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Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась рекламой препарата «Арбидол»

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