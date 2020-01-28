Здоровье

REGNUMREGNUMФАС проверит рекламу «Арбидола» из-за упоминания коронавируса

Сотрудники ФАС уже ознакомились с данной рекламой. Они выяснили, что в инструкции к препарату «Арбидол» сказано, что он может использоваться в том числе в борьбе с коронавирусами, но утверждение о том, что он может бороться и с новым китайским коронавирусом 2019-nCoV, требуют дополнительной оценки.
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Татьяна Никитина
В инструкции препарата говорится о том, что он может использоваться в том числе в борьбе с коронавирусами, однако утверждение, что препарат может использоваться для предотвращения или лечения коронавируса 2019-nCoV, требует дополнительной оценки.
— Татьяна НикитинаИзвестия 08:27

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