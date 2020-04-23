Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет проверки в торговых сетях и среди поставщиков лимонов, которые за март и апрель подняли цены на свой товар на 50–57%, а в отдельных случаях наценка доходила до 500%.

ФАС проверит рост цен на лимоны до 500%

Здоровье Главный пульмонолог России о коронавирусе, его последствиях и 20-летних пациентах на ИВЛ В России уже более 60 тысяч человек заразились коронавирусом, и долгожданное плато, после которого специалисты ожидают спад эпидемии, до сих пор не наступило.

Общество Собянин предложил распространить пропускной режим на всю Россию Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести пропускную систему в других регионах по примеру Москвы, сообщает РИА "Новости". 9K

Общество В ВОЗ назвали оптимистичной ситуацию с коронавирусом в Москве Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве в последние три дня вызывает осторожный оптимизм, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. 1

Происшествия Увеличилось количество сгоревших в кузбасском селе Постниково домов Кемерово, 23 апреля 2020, 16:39 — REGNUM В селе Постниково Ижморского района Кузбасса, по последним данным, сгорело 27 домов, в 16 из них проживали люди. 125

Экономика Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% Программа будет действовать до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 20%, цель кредитования – жилье в новостройке. 744

Политика Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова. 202

Авто На техосмотре владельцы легковых автомобилей сэкономят 1,5 млрд рублей Новые правила прохождения техосмотра, принимаемые для минимизации издержек бизнеса и граждан в этой сфере, позволят владельцам легковых автомобилей сэкономить 1,5 млрд рублей за 3 года, а владельцам автобусов – 350 млн рублей за 5 лет. 60

Происшествия В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. 1,4K

Авто «Прощальную» версию седана GS представил «Lexus» Седан GS впервые появился в 1933 году. В России продажи данного представителя закончились еще в 2018 году.

Авто Объявлены цены на рамный внедорожник Haval H5 Стоит отметить, что модель Haval H5 уже третий раз выходит на российский рынок, ранее этот внедорожник продавался у нас под брендами Great Wall и DW. 80

Происшествия В Мурманске скончался четвертый пациент с подтвержденным коронавирусом Северянин почувствовал недмогание 8 апреля, а спустя 5 дней, после ухудшения симптомов, вызвал скорую помощь, но от госпитализации до подтверждения результатов взятого анализа на коронавирус отказался.

Общество Минтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания Минтруд рекомендовал закрыть в регионах России на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина. 216

Общество Названо последствие нарушений самоизоляции в России Врач объяснил это тем, что без движения и кислорода могут проявиться совершенно другие болезни и связанные с ними последствия. 83

Происшествия В Ярославской области обрушился пешеходный мост Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, 22 апреля 2020, 16:38 — REGNUM В поселке Борисоглебский Ярославской области произошло обрушение пролета пешеходного моста через реку Устье. 34

Общество В Москве будет увеличено количество тестов на коронавирус Количество тестов на коронавирусную инфекцию увеличат в столице, но контракты на поставку расходных материалов для тестов заключаются с трудом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 106

Музыка Роттердам заявил о готовности принять «Евровидение-2021» По данным нидерландской прессы, Роттердам готов в следующем году принять песенный конкурс "Евровидение", если будет принято такое решение. 4

Общество Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19. 180

Здоровье В Москве умерли еще 37 пациентов с коронавирусом В Москве умерли 37 человек, у которых выявили коронавирусную инфекцию.