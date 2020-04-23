Общество

КоммерсантъКоммерсантъФАС проверит рост цен на лимоны до 500%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет проверки в торговых сетях и среди поставщиков лимонов, которые за март и апрель подняли цены на свой товар на 50–57%, а в отдельных случаях наценка доходила до 500%.
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ФАС проведет проверку из-за случая роста цены на лимоны до 500%

ТАСС15:01

ФАС проверит ретейлеров из-за завышения цен на лимоны до 500%

РБК10:08

ФАС проверит ритейлеров из-за роста цен на лимоны

Российская газета08:18

ФАС проверит рост цен на лимоны до 500%

Коммерсантъ09:01

Антимонопольная служба нашла «вопиющие факты» о завышении цен на лимоны

Комсомольская правда09:49

ФАС проверит магазины из-за наценки на лимоны в 500%

URA.Ru10:04

ФАС проверит торговые сети из-за повышенных цен на лимоны

Известия07:58
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 18:12, Ашберн
Здоровье

Главный пульмонолог России о коронавирусе, его последствиях и 20-летних пациентах на ИВЛ

В России уже более 60 тысяч человек заразились коронавирусом, и долгожданное плато, после которого специалисты ожидают спад эпидемии, до сих пор не наступило.
Lenta.ru 17:02
Общество

Собянин предложил распространить пропускной режим на всю Россию

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести пропускную систему в других регионах по примеру Москвы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:07
9K
Общество

В ВОЗ назвали оптимистичной ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве в последние три дня вызывает осторожный оптимизм, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Известия 14:43
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Происшествия

Увеличилось количество сгоревших в кузбасском селе Постниково домов

Кемерово, 23 апреля 2020, 16:39 — REGNUM В селе Постниково Ижморского района Кузбасса, по последним данным, сгорело 27 домов, в 16 из них проживали люди.
REGNUM 09:39
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Биатлон

Тихонов: «Не намерен претендовать на пост президента СБР»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что не рассматривает возможность возвращения на пост президента Союза биатлонистов России.
Sport24.ru 06:07
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Экономика

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

Программа будет действовать до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 20%, цель кредитования – жилье в новостройке.
Ведомости 15:40
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Политика

Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра

Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском 15:43
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Авто

На техосмотре владельцы легковых автомобилей сэкономят 1,5 млрд рублей

Новые правила прохождения техосмотра, принимаемые для минимизации издержек бизнеса и граждан в этой сфере, позволят владельцам легковых автомобилей сэкономить 1,5 млрд рублей за 3 года, а владельцам автобусов – 350 млн рублей за 5 лет.
Автоновости дня вчера в 03:10
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Происшествия

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
1,4K
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:38
2,8K
Авто

«Прощальную» версию седана GS представил «Lexus»

Седан GS впервые появился в 1933 году. В России продажи данного представителя закончились еще в 2018 году.
ГЛАС.RU 06:39
Авто

Объявлены цены на рамный внедорожник Haval H5

Стоит отметить, что модель Haval H5 уже третий раз выходит на российский рынок, ранее этот внедорожник продавался у нас под брендами Great Wall и DW.
Тарантас Ньюс вчера в 03:29
80
Происшествия

В Мурманске скончался четвертый пациент с подтвержденным коронавирусом

Северянин почувствовал недмогание 8 апреля, а спустя 5 дней, после ухудшения симптомов, вызвал скорую помощь, но от госпитализации до подтверждения результатов взятого анализа на коронавирус отказался.
Вечерний Мурманск 16:53
Общество

Минтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания

Минтруд рекомендовал закрыть в регионах России на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
РИА Новости 07:54
216
Общество

Названо последствие нарушений самоизоляции в России

Врач объяснил это тем, что без движения и кислорода могут проявиться совершенно другие болезни и связанные с ними последствия.
Lenta.ru 16:29
83
Политика

КС Молдавии приостановил соглашение о получении кредита у России

Конституционный суд (КС) Молдавии приостановил вступление в силу соглашения о получении страной кредита на €200 млн от России, сообщила пресс-служба КС.
Коммерсантъ 16:52
91
Общество

Роспотребнадзор подготовил план поэтапного возобновления работы кафе

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поэтапному выходу из-под антивирусных ограничений кафе и ресторанов.
РБК 12:15
660
Происшествия

В Ярославской области обрушился пешеходный мост

Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, 22 апреля 2020, 16:38 — REGNUM В поселке Борисоглебский Ярославской области произошло обрушение пролета пешеходного моста через реку Устье.
REGNUM вчера в 09:38
34
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
3,2K
Общество

В Москве будет увеличено количество тестов на коронавирус

Количество тестов на коронавирусную инфекцию увеличат в столице, но контракты на поставку расходных материалов для тестов заключаются с трудом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИАМО 12:27
106
Музыка

Роттердам заявил о готовности принять «Евровидение-2021»

По данным нидерландской прессы, Роттердам готов в следующем году принять песенный конкурс "Евровидение", если будет принято такое решение.
Московский Комсомолец 14:02
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Гаджеты

В России начался предзаказ нового iPhone SE

Apple анонсировала продажу нового смартфона. Уже сейчас его можно заказать на официальном сайте компании.
Globalcity.info 02:40
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Происшествия

На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 03:56
619
Общество

Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок

Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19.
Коммерсантъ 08:12
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Космос

LIGO поймала гравитационные волны от слияния черных дыр разных масс

N+1 13:48
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Здоровье

В Москве умерли еще 37 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли 37 человек, у которых выявили коронавирусную инфекцию.
BFM.ru 16:23
Футбол

Кикнадзе: некоторые интерпретируют ситуацию с Самохваловым неподобающе

Некоторые интерпретируют ситуацию со смертью воспитанника московского футбольного клуба "Локомотив" Иннокентия Самохвалова неподобающим образом, заявил генеральный директор "красно-зеленых" Василий Кикнадзе.
РИА Новости 15:38
Общество

Уровень безработицы в США приблизился к временам Великой депрессии

В 1933 году, во время Великой депрессии, уровень безработицы достигал 24,9%.
Коммерсантъ 13:16
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Кино

Джеймс Ганн назвал топ-10 самых недооцененных сериалов последних лет

Режиссер "Стражей Галактики" Джеймс Ганн назвал десять самых недооцененных сериалов последних лет. Свой список он опубликовал в Twitter.
Piter.tv 09:06
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Общество

Глава Подмосковья допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в мае

Май может стать для Московской области более сложным периодом с точки зрения распространения коронавируса, чем апрель.
ТАСС 10:38
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