Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена сравнить динамику роста цен на гостиничные услуги на курортах России в 2018—2021 годы. Об этом сообщил 19 апреля замруководителя ведомства Тимофей Нижегородцев на совещании в Совете Федерации.

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С чего всё началось Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила ценовые запросы в отели и гостиницы российских курортов с целью установить, обоснован ли рост цен на проживание, говорится в сообщении ведомства. РБК вчера в 10:14