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REGNUM

ФАС проверит цены на гостиничные услуги на курортах России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена сравнить динамику роста цен на гостиничные услуги на курортах России в 2018—2021 годы. Об этом сообщил 19 апреля замруководителя ведомства Тимофей Нижегородцев на совещании в Совете Федерации.В источнике
С чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила ценовые запросы в отели и гостиницы российских курортов с целью установить, обоснован ли рост цен на проживание, говорится в сообщении
 ведомства.

Подробнее о событии

Отели пустили волну

Российская газетавчера в 15:54

ФАС не нашла сговора в росте цен на гостиницы юга после закрытия Турции

Интерфаксвчера в 08:48

ФАС направила отелям на курортах России запросы о ценах на услуги

RT на русскомвчера в 09:37

ФАС не нашла картельного сговора у отельеров Крыма и Краснодарского края

Вести.Ruвчера в 09:23

ФАС России направила ценовые запросы в средства размещения на курортах России

Глас Народавчера в 09:20

ФАС проверяет участников туристического рынка России на возможную координацию цен

ТАССвчера в 08:41

ФАС проверит обоснованность роста цен на курортах России

РБКвчера в 10:14
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Ставропольская правда17 апреля в 02:45