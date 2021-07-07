Заболевшим COVID-19 аллергикам рекомендовали не прекращать базисную терапию

«Заболевшим коронавирусом аллергикам ни в коем случае не следует прекращать базисную терапию основного заболевания, а может быть, даже надо усилить ее, посоветовавшись с врачом», — цитирует профессора «РИА Новости» в четверг, 8 июля.