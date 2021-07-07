Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

ФАС проверит рост цен на строительные материалы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит крупных производителей из-за роста цен на строительные материалы. Об этом говорится в Telegram службы.В источнике

С чего всё началось

«В связи с продолжающимся повышением цен на рынке строительства и смежных рынках ФАС России поручила своим территориальным управлениям провести проверки крупных строительных организаций и производителей основных строительных материалов на предмет причин повышения цен на соответствующую продукцию в первом полугодии 2021 года», — говорится
 в сообщении ФАС.

Подробнее о событии

ФАС проверит рост цен на строительные материалы

РБКвчера в 15:05

ФАС проведёт проверки на рынке стройматериалов

RT на русскомвчера в 13:37

ФАС проведет проверки на рынке стройматериалов из-за роста цен

Интерфаксвчера в 12:46

ФАС проверит крупных строителей и производителей стройматериалов

Finam.Ruвчера в 13:17

ФАС проверит крупных строителей и производителей стройматериалов

ТАССвчера в 13:12

ФАС проверит рынок стройматериалов в России

Говорит Москвавчера в 12:51

ФАС проведёт проверки на рынке стройматериалов из-за роста цен

REGNUMвчера в 14:17
Интересное

Тысячи черных дыр обнаружены в шаровом скоплении Palomar 5

Международная группа астрофизиков во главе со специалистами из Барселонского университета обнаружила огромную популяцию черных дыр, которые словно "притаились" в шаровом звездном скоплении Palomar 5.
Российская газета6 июля в 08:31

Forbes сообщил о росте доходов чиновников во время пандемии

Совокупный доход 100 богатейших российских чиновников и депутатов в 2020 году вырос с 65,8 млрд руб. в 2019 году до 75,9 млрд руб. в 2020-м, подсчитало издание Forbes на основе анализа опубликованных госслужащими деклараций.
РБКвчера в 03:50

Заболевшим COVID-19 аллергикам рекомендовали не прекращать базисную терапию

«Заболевшим коронавирусом аллергикам ни в коем случае не следует прекращать базисную терапию основного заболевания, а может быть, даже надо усилить ее, посоветовавшись с врачом», — цитирует профессора «РИА Новости» в четверг, 8 июля.
Известия19:42