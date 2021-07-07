Метан на спутнике Сатурна Энцеладе может свидетельствовать о наличии жизни

К образованию газа могли принести гео- и термохимические процессы, а также деятельность метаногенных бактерий Команда исследователей из Франции установила, что метан, обнаруженный в полярных гейзерах на спутнике Сатурна Энцеладе, может свидетельствовать о наличии жизни.