Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит крупных производителей из-за роста цен на строительные материалы. Об этом говорится в Telegram службы.

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С чего всё началось «В связи с продолжающимся повышением цен на рынке строительства и смежных рынках ФАС России поручила своим территориальным управлениям провести проверки крупных строительных организаций и производителей основных строительных материалов на предмет причин повышения цен на соответствующую продукцию в первом полугодии 2021 года», — говорится в сообщении ФАС. RT на русском вчера в 13:37